Do aptek wracają leki z morfiną, ale brakuje tych na cukrzycę i migrenę

Do aptek wracają niektóre preparaty zawierające morfinę

Pogorszony jest jednak dostęp do dwóch insulin oraz ponowny spadek dostępności dla dwóch dawek poszukiwanego leku Trulicity

Zauważalne są także problemy z możliwością zakupu preparatów okulistycznych - kropli ocznych stosowanych w jaskrze

Podaż antybiotyków nie jest już zagrożona

Grudniowy raport krytycznych braków leków wykazuje wzrost liczby deficytów, których liczba utrzymuje się od pewnego czasu na relatywnie wysokim poziomie - informuje serwis GdziePoLek.

Obecna lista liczy 39 pozycji, czyli o 5 więcej niż poprzednia. Dołączyły do niej m.in. krople oczne, marihuana medyczna oraz szczepionki.

Z drugiej strony - poprawiła się nieco sytuacja pacjentów oczekujących na opioidowe leki przeciwbólowe. Zauważalny jest wzrost dostępności niektórych preparatów zawierające morfinę. MST Continus i Sevredol. W przypadku tego drugiego leku sytuacja wygląda w tym momencie dosyć dobrze - pojawił się duży wzrost dostępności, a lek ma aż ok. 24 proc. aptek zintegrowanych z GdziePoLek, co jest dla tego typu preparatów (zawierających substancje odurzające) wynikiem wysokim.

Nie ma sygnałów, aby pogarszała się sytuacja z podażą antybiotyków.

Leki, których brakuje i spodziewane terminy ich dostaw:

Alcaine - krople oczne zawierające chlorowodorek proksymetakainy, który działa miejscowo znieczulająco. Lek stosuje się przed zabiegami okulistycznymi. Powodem braków są przyczyny leżące po stronie wytwórcy. Wznowienie dostaw planowane jest na luty 2023. Jednocześnie zapewniono, że dokładane są starania, aby wznowienie dostaw było możliwe wcześniej.

Cannabis Flos THC 22 proc. CBD 1 proc. (Aurora) - to jeden z częściej stosowanych wariantów medycznej marihuany. Aktualnie ponownie kilka procent aptek zintegrowanych z GdziePoLek ma na stanie ten produkt w związku z niedawną dostawą.

Cortineff ophtalmicum - maść do oczu zawierająca 0,1 proc. fludrokortyzonu, przeciwzapalnego glikokortykosteroidu stosowanego do krótkotrwałego leczenia stanów zapalnych w okulistyce. Leku brakuje u producenta i nie wiadomo, kiedy realizowane będą kolejne dostawy. Być może będzie to początek przyszłego roku.

Divigel jest lekiem zawierającym estradiol. Przerwa w dostępności najprawdopodobniej nie będzie długa, jednak póki co znikoma liczba aptek posiada produkt na stanie.

braki leków Fot. GdziePoLek.jpg

Duotrav - krople oczne, połączenie tymololu z trawoprostem, które przyczynia się do obniżenia ciśnienia wewnątrz oka i jest stosowane przede wszystkim w jaskrze. W około 6 proc. aptek w sprzedaży jest opakowanie zawierające 1 butelkę po 2,5 ml. Lek ma zamienniki: Rozaduo czy Travoprost+Timolol Genoptim, jednak ich dostępność jest niezbyt wysoka.

Finlepisn 400 Retard - to tabletki o przedłużonym uwalnianiu, zawierające karbamazepinę. Lek stosowany jest w padaczce, ale także w przypadku nerwobólu i profilaktyce zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Termin planowanego powrotu leku to styczeń 2023.

Insuman Basal Solostar - planowany termin dostawy nowej partii leku to II połowa grudnia br.

Locoid - 0,1 proc. w postaci roztworu zawiera glikokortykosteroid, 17-maślan hydrokortyzonu, o działaniu przeciwzapalnym i obkurczającym naczynia krwionośne. Podmiot odpowiedzialny poinformował o problemach z wytwarzaniem. Nowa produkcja została przesunięta na grudzień, więc kolejnej dostawy do Polski można spodziewać się pod koniec stycznia.

Nakom Mite - to dwuskładnikowy lek (połączenie lewodopy i karbidopy) stosowany w leczeniu objawów choroby Parkinsona. Nowa dostawa leku planowana jest na połowę grudnia br. Termin ten może jednak jeszcze ulec zmianie.

Purethal mieszanki alergoidów pyłków roślin - to preparat służący do immunoterapii swoistej (odczulania) alergii pochodzenia wziewnego. Z uwagi na brak dostaw uruchomiono sprzedaż alternatywy terapeutycznej - produktu pod nazwą handlową Diater. Na ten moment apteki mogą zamawiać Diater drzewa i Diater roztocza. Należy jednak zwrócić uwagę na koszty terapii. Pacjent na ryczałt za fiolkę leku Purethal płaci 3,20 zł, tymczasem zamiennik jest nierefundowany. Diater Mix Drzew Wiosennych do leczenia początkowego kosztuje od 549,98 zł do 599,98 zł za 3 fiolki po 3 mililitry.

Rotarix - w aptekach istotnie spadła w ostatnim czasie dostępność szczepionki przeciwko rotawirusom odpowiedzialnym za zapalenia żołądka i jelit, podawanym niemowlętom. Przeciętnie około 30 proc. aptek posiadało na stanie tę szczepionkę, obecnie jest to zaledwie około 3 procent.

Taflotan Multi - lek oczny w butelkach po 3 mililitry zawierający tafluprost, który obniża ciśnienie w oku. Stosowany jest do leczenia jaskry. Aktualnie dostępność tego preparatu jest praktycznie zerowa. Jedynym dostępnym produktem o tym samym składzie jest preparat Taflotan w opakowaniach jednodawkowych - po 30 pojemników.

Travogen - to krem z itrakonazolem, substancją przeciwgrzybiczą. Jeszcze w październiku dostępność wynosiła ok. 70 proc., ale na początku grudnia spadła do około 24 procent. Aktualnie widać istotne odbicie - znak, że problemy są być może krótkotrwałe.

Trulicity - to powrót na listę leków, których może brakować w aptekach. Aktualnie zauważalne spadki dotyczą dawki 3 mg/0,5 ml oraz 4,5 mg/0,5 ml. Trulicidy to lek we wstrzykiwaczach z dulaglutydem, przeznaczony dla pacjentów z cukrzycą typu 2.

Zolmitriptan Stada - to kolejny po leku Zolmiles znikający produkt z przeciwmigrenowym zolmitryptanem. Z uwagi na brak dostępu do substancji czynnej przewidywany jest kilkumiesięczny brak leku Zolmitriptan na polskim rynku. Pacjenci stosujący ten produkt powinni skonsultować się z lekarzem w celu zmiany sposobu leczenia, z wykorzystaniem innych leków przeciwmigrenowych, na przykład zawierających sumatryptan czy almotryptan.