Do aptek wraca ważny lek. Lista braków nieco krótsza

GIF regularnie co dwa tygodnie przygotowuje zestawienie leków i produktów leczniczych o utrudnionej dostępności na terenie kraju – tabele są przekazywane do samorządu lekarskiego i aptekarskiego oraz do przedstawicieli producentów leków

Co ważne, w najbliższym czasie do aptek powróciły m.in. lek Ozempic, a także produkty zawierające oxycodoni hydrochloridum, o czym informuje mgr.farm

Na rynku aptecznym znów są dostępne także inne leki m.in. Naproxen, Epitoram, Hitaxa, Glucophage XR, Paxtin

Z dalszych informacji wynika, że lek Tegretol CR 400 ma powrócić w kolejnym tygodniu

Część leków wraca do aptek, w tym Ozempic

Jak przypomina portal mgr.farm, Główny Inspektorat Farmaceutyczny co dwa tygodnie przygotowuje zestawienie produktów leczniczych o utrudnionej dostępności w Polsce, a taki raport trafia do samorządu lekarskiego i aptekarskiego oraz do producentów leków.

Z najnowszego zestawienia wynika, że w ostatnim tygodniu do hurtowni aptecznych powrócił m.in. Ozempic (lek stosowany w leczeniu cukrzycy, ale bardzo popularny również jako lek na odchudzanie), który był trudno dostępny od początku roku. Jak przekazuje mgr.farm za zestawieniem GIF, niedawno powróciły do aptek leki:

Naproxen 250 Hasco (naproxenum) tabletki, 250 mg, 30 tabl.;

Ozempic (semaglutidum), roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 1 mg, 1 wstrzykiwacz 3 ml + igły NovoFine Plus.;

Aldan (amlodipinum), tabletki, 5 mg, 30 tabl. (3×10).;

Unidox Solutab (doxycyclinum), tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg, 10 tabl.;

Octeangin (octenidini dihydrochloridum), pastylka twarda, 2,6 mg, 24 szt.;

OxyContin (oxycodoni hydrochloridum), tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 40 mg, 60 tabl.;

Lerivon (mianserini hydrochloridum), tabletki powlekane, 10 mg, 30 tabl.;

Hitaxa (desloratadinum), tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg, 30 tabl.;

Glucophage XR (metformini hydrochloridum), tabletki powlekane, 750 mg, 30 tabl.;

Epitoram (topiramatum), tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl.;

Gopten 0,5 (trandolaprilum), kapsułki twarde, 0,5 mg, 28 kaps.;

Oxyduo (oxycodoni hydrochloridum + naloxoni hydrochloridum), tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 20+10 mg x 60 szt., 60 tabl. w blistrze perforowanym;

Suvardio (rosuvastatinum), tabletki powlekane, 40 mg, 84 tabl.;

Paxtin 20 (paroxetine), tabletki powlekane, 20 mg, 1 butelka 20 ml;

Cordarone (amiodaroni hydrochloridum), tabletki, 200 mg, 30 tabl.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.