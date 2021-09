Do aptek trafily już pierwsze partie szczepionek przeciw grypie

Autor: oprac. LJ • Źródło: OPZG/Rynek Zdrowia • 02 września 2021 11:15

Do aptek trafiły już pierwsze partie szczepionek przeciwko grypie. W tym sezonie eksperci WHO wyselekcjonowali dwa nowe szczepy A, a szczepy B pozostają bez zmian w porównaniu do szczepionki z ubiegłego sezonu.

Ze względu na zmienność antygenową wirusa grypy, szczepienie należy ponawiać każdego roku (fot. ShutterStock)