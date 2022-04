Do 2025 roku polska firma farmaceutyczna zainwestuje miliard zł

Adamed do 2025 roku przeznaczy na inwestycje około miliard złotych

Corocznie na projekty badawczo-rozwojowe firma przeznacza od 120 do 130 milionów zł

Anna Terlecka: potrzebujemy wsparcia, abyśmy mogli zwiększać produktywność i wprowadzać coraz to nowe i bardziej efektywne terapie

Firma prowadzi badania kliniczne wszystkich faz

- Nasz plan na zapewnienie bezpieczeństwa lekowego jest niezmienny od lat: inwestycje i rozwój. Do 2025 roku przeznaczymy na inwestycje około miliard złotych. Corocznie na projekty badawczo-rozwojowe przeznaczamy od 120 do 130 milionów zł - mówiła Anna Terlecka, dyrektor ds. badań i rozwoju firmy Adamed, podczas debaty o przemyśle farmaceutycznym w trakcie VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Tylko w ubiegłym roku, w obszarze badawczo-rozwojowym prowadziliśmy 52 projekty rozwojowe, w różnych fazach: od momentu typowania kandydata na lek do wdrożenia na rynek - wymieniała dyrektor Terlecka, opisując bardziej szczegółowo:

- 25 z nich to były aktywne badania kliniczne faz wczesnych. Mamy również badania faz późnych, czyli 2 i 3 fazy, które są bardzo kosztochłonne, ale wymagane dla produktów z wartością dodaną. Bo innowacje to również produkty z wartością dodaną, nawet do znanych wcześniej cząsteczek. To, nad czym pracujemy, to nowa forma podania, z nowymi wskazaniami terapeutycznymi, zwiększonej biodostępności - wyjaśniła.

Bariery ograniczające aktywność B+R krajowych firm

Są to również produkty kombinowane, które w jednej tabletce lub kapsułce łączą 2-3 substancje aktywne. Anna Terlecka wskazała na bariery, które dzisiaj ograniczają aktywność badawczo-rozwojową krajowych firm.

- Nam nie brakuje potencjału ani chęci do tego, żeby te produkty realizować. Mamy infrastrukturę, wiemy, jak prowadzić badania kliniczne, natomiast potrzebujemy wsparcia, abyśmy mogli to realizować, zwiększać produktywność i wprowadzać coraz to nowe i bardziej efektywne terapie - przyznała.

Firma ma już poważne sukcesy. - Przykładem może być podpisana w grudniu 2020 roku z amerykańską firmą Acadia umowa licencyjna na dalszy rozwój cząsteczki. Umowa gwarantuje Adamedowi prawa intelektualne do leku, a więc też wyłączność na wprowadzanie zupełnie nowej terapii dla polskich pacjentów.

- Jeżeli chodzi o realizowane obecnie duże inwestycje w centrum logistyczno-produkcyjnym, to stawiamy też na zwiększanie produktywności. Obecnie jesteśmy w stanie produkować 2 miliardy tabletek, do 2027 roku chcemy zwiększyć produkcję dwukrotnie, do 4 miliardów - dodała dyrektor Terlecka.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.