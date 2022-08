Do 1 września apteki muszą spełnić wymogi lokalowe. Jest problem z interpretacją przepisów

Od 1 września 2022 roku apteki, które chcą wykonywać szczepienia i świadczyć usługi opieki farmaceutycznej, muszą spełniać wymogi lokalowe

Ponadto apteka musi zapewnić odpowiednie wyposażenie, w tym m.in. umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji - umywalkę mobilną

Okazuje się, że wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne w sposób niejednolity interpretują przepisy dotyczące wymogów lokalowych

Wymogi lokalowe dla aptek. NRA: jest różna interpretacja przepisów

Od 1 września 2022 roku apteki, które chcą wykonywać szczepienia i świadczyć usługi opieki farmaceutycznej, muszą mieć pokój opieki farmaceutycznej.

Jeżeli apteka nie ma osobnego pomieszczenia na ten cel, świadczenia mogą być wykonane także w wyodrębnionej części izby ekspedycyjnej, oddzielonej od pozostałej części izby ekspedycyjnej ściankami działowymi, w tym przesuwnymi, pod warunkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i obsługi pacjentów, a także w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, pod warunkiem zapewnienia w tych pomieszczeniach rozdziału czasowego pełnionych przez nie funkcji.

Ponadto apteka musi zapewnić odpowiednie wyposażenie, w tym m.in. umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji - umywalkę mobilną.

Apteki miały ponad pół roku na dostosowanie się do nowych wymagań.

- Mamy około 2 tys. aptecznych punktów szczepień i jak widzimy, pacjenci już odwiedzają apteki w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19, ale też i pytają o szczepienia przeciwko grypie - mówiła podczas wczorajszej (9 sierpnia 2022r.) konferencji w Ministerstwie Zdrowia Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zapytaliśmy szefową Rady, czy apteki zdołają spełnić wymagania na czas.

- Był dość długo okres przystosowawczy. Moim zdaniem rozporządzenie (w sprawie wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki- przyp. red.) jest na tyle elastyczne, że można to zrobić. Ważne jest też to, by wszystkie wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne w sposób jednolity interpretowały przepisy dotyczące nowelizacji rozporządzenia. Spotykamy się bowiem z różnymi interpretacjami i różnymi wymogami, jeśli chodzi o lokalne apteczne - stwierdziła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

- Dobrze by było, żeby Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał jednolitą procedurę akceptowania zmian w lokalach aptek albo żeby wydał wytyczne, jakie zmiany są konieczne, a jakie nie, ponieważ widzimy, że w tym zakresie jest problem - dodała.

Przypomniała, że samorząd aptekarski uczestniczył w spotkaniu, w którym brał również udział Główny Inspektor Farmaceutyczny, który zadeklarował chęć pomocy i zapowiedział rozmowy z inspektorami wojewódzkimi, żeby ta interpretacja przepisów była jednolita w całym kraju.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.