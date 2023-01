Długo niedostępny lek w końcu wraca do aptek. Ruszają dostawy

Autor: KK • Źródło: Gdziepolek.pl • 25 stycznia 2023 09:30

Lek, który od wielu tygodni był nie do kupienia, niebawem wróci do aptek. Jak informuje portal Gdziepolek.pl "ruszyła dostawa nowej partii do hurtowni farmaceutycznych".