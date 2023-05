Dlaczego wyłącznie polskie leki dla seniorów? Ministerstwo Zdrowia: usuniemy ten zapis

Jeśli lekarz specjalista zechce przepisać pacjentowi receptę z listy „S”, to może to zrobić pod warunkiem, że uzyska od pacjenta zgodę, aby wejść na jego Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Dla wielu seniorów ten wymóg jest nie do spełnienia. Obecny stan prawny utrudnia skorzystanie z przysługujących im praw – mówi posłanka Paulina Matysiak

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapewnia: pracujemy nad tym, by zmiana przepisów weszła na posiedzenie Sejmu w maju lub lipcu

Zapowiada też wycofanie się z przepisu, że na listę "S" w pierwszej kolejności będą wchodzić leki produkowane w Polsce

MZ: rozwiązanie problemu leków z listy S w maju lub lipcu

9 maja posłowie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej wysłuchali informacji ministra zdrowia dotyczącej wystawiania recept na bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia z tzw. listy "S".

Spotkanie stało się okazją do zapytania resortu o pomysł na rozwiązanie problemu, o którym środowisko mówi od lat.

Ustawa o lekach 75+ miała na celu udostępnienie seniorom bezpłatnych leków w ramach refundacji. W pierwszej wersji listy możliwość preskrypcji leków w ramach listy "S" mieli jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Po wielu bojach prawo do wystawienia tych recept przyznano również specjalistom praktykującym w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Choć zwycięstwo okazało się nieco pyrrusowe. Jeśli bowiem lekarz specjalista zechce przepisać pacjentowi receptę z listy „S” tak, by chory mógł skorzystać z terapii w ramach przysługującej mu refundacji, to może to zrobić, ale pod warunkiem, że uzyska od pacjenta zgodę, aby wejść na jego Internetowe Konto Pacjenta (IKP) za pomocą Platformy P1, podczas gdy lekarz POZ automatycznie uzyskuje dostęp do historii wystawionych recept i uprawnień pacjenta.

Mimo apeli różnych środowisk problem nie został rozwiązany. Od lat o te zmiany zabiega m.in. Izba Gospodarcza Farmacja Polska. 9 maja o zmiany zaapelowali do ministra zdrowia członkowie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

- Pacjent musi upoważnić lekarza do wglądu w historię choroby, weryfikację uprawnień. Dla wielu seniorów ten wymóg jest nie do spełnienia. Jest utrudnieniem. Obecny stan prawny utrudnia skorzystanie z przysługujących im praw – mówiła Paulina Matysiak, wiceprzewodnicząca Komisji.

Przypomniała, że w projekcie ustawy o świadczeniach zawarto zapis, który umożliwiałby lekarzom specjalistom przepisywanie leków z listy "S" dla seniorów bez uzyskania wcześniej zgody na dostęp do ich danych medycznych, dotyczących liczby i rodzaju przepisanych pacjentowi leków. Termin wprowadzenia w życie tej nowelizacji ustalony na I kwartał 2022 roku nie został utrzymany.

Potwierdził to wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Przepisy w tym zakresie zostały przygotowane i były w Sejmie wniesione ponad rok temu. Ale ustawa nie była dalej procedowana. Dlatego Ministerstwo Zdrowia przygotowało inną ustawę zbiorczą, do której omawiane przepisy zostały wprowadzone. Ale ta ustawa jest jeszcze na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów i może nie zostać zrealizowana przed końcem kadencji. Dlatego analizujemy, do których innych ustaw możemy te zapisy wprowadzić. Mamy jeszcze dwie ustawy, które są procedowane, ewentualnie jest jeszcze ustawa refundacyjna i w razie czego tam ten zapis zostanie wprowadzony - wyjaśniał.

Kiedy? - Planujemy, że na pewno albo posiedzenie majowe albo lipcowe będzie miało taką poprawkę w którejś z ustaw - dodał.

Tylko polskie leki? Resort zdrowia: nie

Wiceprzewodnicząca Komisji pytała też o zapowiadane obniżenie wieku do 70 lat dla osób, które mogłyby korzystać z bezpłatnych leków z listy "S".

Jak mówił wiceminister Miłkowski, poszerzenie grupy osób uprawnionych do bezpłatnych leków to element Polskiego Ładu, przygotowany przez sektor pracy i polityki społecznej.

- Jako Ministerstwo Zdrowia analizujemy, ile pacjenci dopłacają do leków w zależności od wieku. Część rozwiązań jest przeanalizowana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jesteśmy gotowi do ewentualnych zmian, ale nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim terminie, bo to nie było przygotowywane przez ministra zdrowia - zapowiedział.

Posłanka Paulina Matysiak wspomniała też o propozycji przepisu w nowelizacji ustawy refundacyjnej, dotyczącego listy leków 75+.

- W ustawie refundacyjnej jest zapis, który może ograniczyć dostęp do leków dla seniorów. Na tej liście mają być tylko leki produkowane w Polsce bądź zawierające substancje czynne produkowane w Polsce. Może się okazać, że te firmy nie będą w stanie zapewnić popytu. Już dziś seniorzy czasami borykają się z brakami leków w aptekach - mówiła wiceprzewodnicząca, zwracając uwagę, że z jednej strony zwiększy się liczba osób uprawnionych do bezpłatnych leków, ale z drugiej samych leków na tej liście będzie mniej.

Maciej Miłkowski przypomniał, że propozycja tego przepisu była już półtora roku temu.

- To miały być specjalne dodatkowe preferencje dla produkcji leków w Polsce. To był cały pakiet zmian, a jednym z jego elementów było to, że na listę 75 plus wejdą w pierwszej kolejności leki produkowane w Polsce. Jeśli zaburzone jest zapewnienie dostępności, to również będą to wszystkie inne pozostałe leki - wyjaśnił.

- Ten przepis jest aktualnie w projekcie i w takim kształcie został przedstawiony na SKRM. W międzyczasie odbyliśmy kilka rozmów z branżą farmaceutyczną, która zwracała uwagę, że faktycznie dostępność do tylko części produktów może być utrudnieniem. Dlatego wraz z branżą doszliśmy do konsensusu, że z tego zapisu Ministerstwo Zdrowia wycofa się, kiedy projekt będzie na etapie procedowania w Sejmie Po prostu ten zapis z projektu zostanie usunięty. Zatem nie będzie żadnych ograniczeń na liście S w zależności od miejsca produkcji leków - podkreślił.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.