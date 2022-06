Dlaczego tracimy węch w COVID-19? Ok. 10 proc. pacjentów go nie odzyskuje

Covid-19 daje następstwa neurologiczne. Jednym z nich jest utrata węchu

Wirus infekuje tzw. komórki podporowe. Niszczy je, ale one się regenerują, stąd większość ludzi, mimo że traci węch w czasie COVID-19, dosyć szybko go odzyskuje

Ale jest ok. 10 procent pacjentów, którzy nie odzyskują węchu

Jak COVID-19 upośledza węch?

Już dzisiaj wiemy, że Covid-19 daje następstwa neurologiczne. Niektóre występują rzadziej, niektóre częściej. Są już dość dobrze rozpoznane, ale środowisko zastanawia się, dlaczego jest taka różnorodność tych objawów. Szczególnie biorąc pod uwagę, że SARS-CoV-2, tak jak inne koronawirusy, nie jest zbyt szczególnie neurotropowy wirus.

- Nie przejawia jakiegoś szczególnego neurotropizmu. Głównie atakuje śródbłonki, stąd częste powikłanie, jakim są zmiany zatorowo-zakrzepowe. Częściej encefalopatie, udar mózgu na skutek tej infekcji, rzadko encephalitis, czyli prawdziwy proces zapalny wywołany przez wirusa - mówiła prof. Alina Kułakowska, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas konferencji Post AAN (28 maja 2022r.).

Ukazało się kilka publikacji dotyczących utraty węchu. - Wiemy, że ona jest częsta w przebiegu COVID-19. Wiemy też, że wszelkie wirusy, które prowadzą do infekcji górnych dróg oddechowych dają upośledzenie węchu. Ale w przypadku COVID-19, wygląda to inaczej - dodała.

W przypadku wirusów, które prowadzą do infekcji górnych dróg oddechowych, zaburzają one węch na skutek wydzieliny, czyli mechanicznej blokady utrudniającej stymulację receptorów węchowych. Najprościej mówiąc - kataru.

Tymczasem w przypadku COVID-19 w zasadzie kataru nie ma.

- Druga ciekawa rzecz – neurony węchowe nie są infekowane przez wirusa SARS-CoV-2, ponieważ one nie mają receptorów dla tego wirusa. Wirus nie infekuje tych neuronów. Natomiast infekuje tzw. komórki podporowe. Niszczy je, ale one się regenerują, stąd większość ludzi, mimo że traci węch w czasie COVID-19, dosyć szybko go odzyskuje. Ale jest ok. 10 procent pacjentów, którzy nie odzyskują węchu - dodała prof. Kułakowska.

Również ci, którzy chorowali i odzyskali ten węch, odzyskują go, ale nie zawsze jest on pełnowartościowy jak przed infekcją.

Okazuje się, że wirus SARS-CoV-2, mimo że nie infekuje neuronów węchowych, wpływa na ich funkcje – na organizację, na architekturę chromatyny w jądrach tych neuronów - hamuje geny związane z przekazywaniem impulsów w drodze węchowej.

- To taka down-regulacja neuronów węchowych spowodowana nie bezpośrednim zainfekowaniem tych komórek przez wirus, ale oddziaływaniem cytokin wydzielanych w trakcie infekcji. Nie wiadomo dokładnie, jakie to są substancje - wyjaśniała ekspert.

Ale eksperymenty prowadzone na chomikach pokazały, że podanie surowicy od zwierzęcia, które było zainfekowane wirusem SARS-CoV-2 prowadziło do takich zmian w jądrach komórkowych neuronów węchowych, które prowadziły do down-regulacji, do wyhamowania wrażliwości, czułości tych neuronów.

