Diagności dołączyli do ministerialnego zespołu ds. badań w aptekach

Minister zdrowia dokonał zmian w składzie Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów

W pracach zespołu weźmie udział Konsultant Krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej oraz przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2022 roku

Diagności dołączyli do ministerialnego zespołu ds. badań diagnostycznych w aptekach

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano zmienione zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

Do składu zespołu dodano:

Konsultanta Krajowego w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej

przedstawiciela Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Zadaniem tego gremium jest wypracowanie rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

Testowanie w aptekach od 27 stycznia

Od 27 stycznia farmaceuci mogą pobierać wymazy z nosogardzieli od pacjentów i wykonywać testy w kierunku COVID-19 w aptekach. Potencjalnie, w przyszłości będą mogli robić także inne badania diagnostyczne, w tym takie, które polegają na przerwaniu ciągłości skóry i pobraniu krwi z palca.

Resort zdrowia wskazał, które badania będą do wykonania w aptece:

test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2

badanie podstawowych paramentów życiowych: ciśnienie krwi, tętno, puls oraz saturacja krwi

pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczanie wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index) oraz stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio)

test stężenia glukozy we krwi

kontrola panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy)

szybki test do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptoccocus z grupy A, Helicobacter – test z krwi

Diagności byli pominięci w pracach zespołu

Po doniesieniach medialnych o umożliwieniu farmaceutom wykonywania badań laboratoryjnych, swoje stanowiska przedstawili diagności laboratoryjni.

- Reprezentując środowisko pracowników laboratoriów diagnostycznych, wyrażamy zdecydowany sprzeciw, by grupa zawodowa nie posiadająca kompetencji i uprawnień uzurpowała sobie prawo do zawłaszczania dziedziny medycyny, o której ma co najwyżej podstawowe wiadomości. Diagności laboratoryjni studiując na pięcioletnich, jednostopniowych studiach Uniwersytetów Medycznych w ramach wydziału Farmacji z oddziałem analityki medycznej/diagnostyki laboratoryjnej, nigdy nie podnosili kwestii uzyskiwania biegłości farmaceutycznych – napisała wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii, Dorota Kowalczyk-Cyran.

Dodała, że powołany 6 października 2021 roku ministerialny zespół ma ustalić wykaz badań diagnostycznych wykonywanych w aptekach. Zespół, do którego prac - jak podkreśla przewodnicząca - Związek nie został zaproszony: - Rzeczywiście nie wiedzieliśmy, co jest szykowane.