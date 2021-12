Diabetologia. Ze względów finansowych wielokrotnie używali tych samych igieł. Będzie refundacja

Pacjenci z cukrzycą wreszcie z refundowanym dostępem do igieł do wstrzykiwaczy - informuje w komunikacie Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Igły do wstrzykiwaczy insulinowych znalazły się w projekcie obwieszczenia

refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku

refundacyjnego, które wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku Wielokrotne stosowanie przez pacjentów tej samej igły to poważny problem - 90 proc. chorych zadeklarowało, że używa tej samej igły do wstrzykiwacza więcej niż raz, a 71 proc. że robi to przynajmniej dziesięciokrotnie

Z igieł do wstrzykiwaczy korzysta na co dzień ok. 676 tys. polskich diabetyków

Od 1 stycznia igły do insulin i szczepionka na pneumokoki dla seniorów z refundacją

Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia od 1 stycznia 2022 r. igły do wstrzykiwaczy insulinowych będą objęte refundacją.

Jak ocenia PSD, "to przełom wyczekiwany przez blisko 700 tys. chorych na cukrzycę, u których podstawą leczenia jest insulinoterapia".

Polska była jednym z ostatnich państw w Europie, gdzie technologia ta nie była finansowana ze środków publicznych.

4 opakowania po 100 sztuk rocznie dla pacjenta

- To zmiana, o którą jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków apelowaliśmy od dawna. Choć wydaje się że igła to prosta, nieskomplikowana technologia, ma ona ogromny wpływ na komfort pacjenta oraz bezpieczeństwo i efektywność insulinoterapii. Pod warunkiem, że jest ona stosowana właściwie – czyli jednorazowo. A z tym w naszym kraju był zawsze poważny problem – podkreśla Anna Śliwińska, prezes zarządu głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Przypomniała wyniki ankiety przeprowadzonej przez PSD w 2019 r., w której 90 proc. pacjentów deklarowało, że używa tej samej igły więcej niż jeden raz, najczęściej ze względów finansowych.

Od stycznia 2022 r. każdemu pacjentowi przysługiwać będą 4 opakowania po 100 sztuk rocznie, co pozwoli znacznie ograniczyć zjawisko wielokrotnego stosowania tej samej igły.

Jak podkreślają eksperci, regularna zmiana igieł zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań takich jak lipohipertrofia, epizody niewyjaśnionej hipoglikemii, ból i zaczerwienienie w miejscu wkłucia, czy też obniżenie skuteczności przyjmowanego leczenia.

Refundacja krótkich i długich igieł

W opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie listy refundacyjnej

znalazły się zarówno igły o długości 5 mm, jak i 8 mm.

- Choć międzynarodowe rekomendacje zalecają stosowanie igieł krótkich, to część pacjentów – w tym głównie osoby starsze - przyzwyczajona jest do korzystania z igieł dłuższych. Cieszymy się, że i one znalazły się w wykazie, bo konieczność przestawienia się na nowy produkt w zasadzie z dnia na dzień mogłaby być dla pacjentów dużym problemem – dodaje Anna Śliwińska.

Przyznaje, że z zadowoleniem przyjmuje decyzje Ministerstwa Zdrowia o refundacji kolejnych terapii i technologii stosowanych w leczeniu cukrzycy i jej powikłań.

- Cieszymy się, że teraz do tej grupy dołączą igły do penów insulinowych. To kolejny krok ku usprawnieniu opieki diabetologicznej w naszym kraju, a dla pacjentów szansa na prowadzenie bardziej bezpiecznej, skutecznej, wolnej od bólu i powikłań insulinoterapii – podsumowuje prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

