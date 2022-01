Darmowe testy w aptece. Sprawdziliśmy, jak to działa w praktyce

MZ: już 105 aptek zgłosiło się do przeprowadzania darmowych testów antygenowych. Wczoraj, 26 stycznia, RARS wysłał testy do ponad 70 z nich

Pierwsze apteki już testują w kierunku COVID-19. Inne czekają na testy albo zmianę przepisów, bo obecne są bardzo restrykcyjne

Apteki w różny sposób organizują teraz swoją pracę. W niektórych testowanie będzie odbywać się dopiero po zamknięciu placówki. Żeby nie mieszać chorych ze zdrowymi

Adam Niedzielski: 105 aptek zgłosiło się do testowania

27 stycznia 2022 roku weszły w życie przepisy, które uprawniają farmaceutę do wykonania w aptece testu w kierunku COVID-19.

Cały proces wprowadzenia tej usługi do aptek był bardzo szybki.

21 stycznia, minister zdrowia Adam Niedzielski, zapowiedział, że od 27 stycznia w aptekach uruchomione zostanie powszechne testowanie w kierunku SARS-CoV-2. Resort przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (dokument został opublikowany 24 stycznia). Wśród niech jest testowanie antygenowe na obecność COVID-19.

Jednocześnie, tego samego dnia, a więc bardzo sprawnie, NIA rozpoczęła szkolenia farmaceutów, co jest warunkiem niezbędnym, by mogli pobierać wymazy od pacjentów. Wg stanu na 26 stycznia, przeszkolonych zostało 5 tys. farmaceutów.

26 stycznia resort zdrowia wydał komunikat, w którym określił wymagania lokalowe dla aptek.

Jednocześnie tego dnia rozpoczęło się podłączanie aptek do systemu informatycznego w ramach, którego mają raportować wyniki.

Rano 27 stycznia, minister zdrowia Adam Niedzielski, napisał na Twitterze: „na starcie programu mamy 64 apteki, w których można wykonać test antygenowy. Kolejne 19 przesłało dokumenty zgłoszeniowe. Zapraszam na stronę dotyczącą testowania w aptekach i na systematycznie aktualizowaną mapę testujących aptek". Odsyła na stronę pacjent.gov.pl z interaktywną mapą i punktami, które oferują testowanie.

Kilka godzin później, resort poinformował: już 105 aptek zgłosiło się do przeprowadzania darmowych testów antygenowych. Wczoraj RARS wysłał testy do ponad 70 z nich.

Czekają na testy z RARS

Sprawdzamy, jak testowanie wychodzi w praktyce. Zadzwoniliśmy na chybił trafił do kilku aptek z mapy wskazujących punkty, gdzie można wykonać szybki test antygenowy.

W jednej z aptek poinformowano, że na testowanie nie trzeba się zapisywać, ani mieć skierowania, natomiast wymazy pobiera farmaceuta, który jest w aptece w wybrane dni, w wybranych godzinach.

Akurat w czwartek pracował od rana i już dzisiaj rozpoczął testowanie.

„Najlepiej zadzwonić. Bo testy wykonuje kolega, który jest po kwalifikacji. Zazwyczaj jest w godzinach porannych. Dzisiaj był w pracy i rozpoczął już wymazy” – słyszymy.

W innej aptece testowanie jeszcze nie ruszyło.

„Dzisiaj jeszcze nie jest to możliwe. Nie dostaliśmy jeszcze testów. Prawdopodobnie dopiero jutro będą. Najlepiej zadzwonić, bo nie jestem pewna czy będziemy mieć jutro dostawę” – informuje nas pracownik apteki.

Okazuje się jednak, że testy będą wykonywane po zamknięciu apteki, czyli po godzinie 20.00.

Dlaczego? - Bo będą przychodzić osoby chore. Nie możemy mieszać tych osób z pacjentami, którzy przychodzą po leki do apteki. Dopiero po zamknięciu apteki będzie uruchomione pobieranie wymazów – słyszymy.

Wymagania bardziej restrykcyjne niż przy szczepieniach

W kolejnej placówce jest jeszcze inny problem.

- Testu jeszcze nie można zrobić, ponieważ ministerstwo zdrowia wydało wymagania, których na razie nie spełniamy. Być może to zmienią, bo dzisiaj ma być nowy komunikat. Na dziś jeszcze nie możemy. Szczepimy, ale wymazów nie możemy jeszcze robić – mówi farmaceuta.

Dodaje, że mało która apteka spełnia wymagania: - To musi być szatnia, umywalka, osobne wejście, osobne pomieszczenie, a my tego nie mamy. Mało która apteka jest tak skonstruowana. My szczepimy, ale wymagania do szczepienia nie są aż tak restrykcyjne, te bardziej restrykcyjne mają wejść za pół roku. A na wymazy od razu to wprowadzili. Dopóki tego nie zmienią, podejrzewam, że będzie ciężko o testowanie w aptece.

Pytam więc, dlaczego apteka jest mapie, która kieruje zainteresowanych testowaniem?

„Widziałem tę mapę. Bo paru pacjentów już dzwoniło. Ta mapa jest bardzo mało miarodajna. Podejrzewam, że wrzucili tam domyślnie apteki, które wcześniej zgłaszały się do różnych innych badań. Tak jak my. Więc ja bym się tym tak bardzo nie sugerował” – ocenia.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.