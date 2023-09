Darmowe leki dla nowych grup pacjentów. Czy te osoby też mogą korzystać? MZ odpowiada

Świadczeniodawcy mają wątpliwości co do interpretacji przepisów w kwestii bezpłatnych leków dla uchodźców wojennych z Ukrainy w wieku do 18. oraz po 65. roku życia

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia uważa, że tacy uchodźcy mają prawo do bezpłatnych leków

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował w tej sprawie pytanie do Ministerstwa Zdrowia

Darmowe leki dla obywateli Ukrainy. Jest skarga PPOZ

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało o wpłynięciu skargi Bożeny Janickiej, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. Świadczeniodawcy zgłaszają bowiem wątpliwości przy interpretacji przepisów w przedmiocie objęcia obywateli Ukrainy prawem do bezpłatnych leków przyznanych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia.

- W ocenie Wnioskodawczyni uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnych leków dla świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz po ukończeniu 65. roku życia – pisze RPO. Powołuje się na art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.). W oparciu o ten przepis podaje, że „obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)”.

Pisze jednak o wyłączeniu:

leczenia uzdrowiskowego

rehabilitacji uzdrowiskowej

podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia.

MZ co do zasady podziela stanowisko PPOZ

Ministerstwo Zdrowia odniosło się do tej kwestii i poinformowało, że „co do zasady podziela” stanowisko prezes Janickiej. Resort przypomina w związku z tym, że „leki (potencjalnie też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne) objęte darmowym dostępem przysługują– zgodnie z art. 43a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – osobie posiadającej status «świadczeniobiorcy»”.

MZ zaznaczyło jednak że „jednocześnie podstawową subkategorią świadczeniobiorcy jest osoba ubezpieczona (obowiązkowo, dobrowolnie)”. W tym kontekście, jak podało, powołując się na art. 37 ust. 1 i 1b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) „należy zwrócić uwagę”, że obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, „jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra zdrowia”.

Resort dodał też, że „opieka medyczna, o której mowa w ust. 1, przysługuje również osobom, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 2, i nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych, które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”.

Jak wyjaśniło MZ w nawiązaniu do przywołanych przepisów, „obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń w zakresie analogicznym do ubezpieczonego (nawet jeżeli obywatel ten faktycznie ubezpieczony nie jest), jeżeli w okresie obowiązywania ustawy pomocowej (w zakresie jej art. 37) pobyt tych obywateli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny”. W ocenie resortu „dotyczy to zatem również dostępu do bezpłatnych leków w ramach omawianego programu”. Jest jednak jedna uwaga: jak zastrzegło Ministerstwo, „jeżeli osoba taka posiada nadany jej numer PESEL, to uznaje się ten fakt również za samoistną przesłankę istnienia uprawnień w powyższym zakresie, co wynika z art. 37 ust. 1a ustawy pomocowej”.

