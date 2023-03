Darmowe leki dla nowej grupy? W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy finansowe

Autor: oprac. JKB • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia • 21 marca 2023 11:00

Wiceminister zdrowia w odpowiedzi na interpelację o rozszerzenie grupy uprawnionej do darmowych leków oraz dodania nowych substancji do wykazu leków "75 plus" przyznał, że w sprawie trwają analizy w Ministerstwie Zdrowia.