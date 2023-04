Darmowe leki dla nowej grupy pacjentów. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace w tym zakresie

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia • 25 kwietnia 2023 06:33

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad obniżeniem kryterium wieku uprawniającego do darmowych leków. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale obecny na Europejskim Kongresie Gospodarczym minister Adam Niedzielski zapewnił, że resort prowadzi symulacje w tym zakresie. - Jeśli znajdzie się na to przestrzeń finansowa, to będzie to jeden z priorytetowych projektów - zapewnił.