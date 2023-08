Darmowe leki dla nowej grupy pacjentów. Senackie poprawki przepadły. 17 sierpnia ostatnie głosowanie

Ustawa o darmowych lekach w Sejmie 16 sierpnia. Dwie poprawki przepadły

W środę, 16 sierpnia, podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia posłowie głosowali nad dwiema poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej darmowe leki dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia i seniorów 65+.

Biuro Legislacyjne Rządu wskazało, że są to poprawki merytoryczne i nie ma do nich uwag. Rząd jednak był przeciw. W przypadku pierwszej poprawki zagłosowało 26 posłów, "za" było 12, przeciw - 14. Nad drugą poprawką głosowało 28 posłów, "za" było 14, przeciw - także 14. Poprawki nie uzyskały pozytywnej rekomendacji sejmowej Komisji Zdrowia.

Przypomnijmy. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3557) dotyczy rozszerzenia grupy osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Rząd chce, by darmowe leki przysługiwały także tym, którzy nie ukończyli 18 roku życia oraz osobom po 65. roku życia

14 lipca ustawę przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu, 28 lipca Senat wniósł do projektu poprawki i skierował go 1 sierpnia do Komisji Zdrowia. Jedna z nich przewidywała, że leki te mają być finansowanie nie przez NFZ, a budżet państwa - z tej części, której dysponentem jest minister zdrowia.

- Jeżeli chcemy zwiększyć liczbę leków, które chcemy refundować, byłoby uczciwe, by było to finansowane z budżetu państwa, a nie obciążonego NFZ - tłumaczyła Beata Małecka-Libera, przewodnicząca komisji.

Regulacja obejmie 6 mln 993 tys. osób do ukończenia 18. roku życia oraz 4 mln 480 tys. osób między 65. a 74. rokiem życia. W skali 10 lat (oraz z 2023 r.) jej koszt wyniesie około 16,23 mld zł. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2023 roku. Ustawa nie obejmie pacjentów nieubezpieczonych. Wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co jest podyktowane pilnością przewidzianych w niej rozwiązań.

Co na liście darmowych leków dla osób 65+ oraz osób poniżej 18 lat?

Rekomendacje dotyczące wykazu darmowych leków zostały już przygotowane przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Lista obejmuje łącznie ponad dwa tysiące leków. Oprócz tych znajdujących się na obecnie obowiązującej liście bezpłatnych leków dla osób 75+ na nowej liście dla seniorów 65+ dodatkowo znaleźć się mają m.in. środki stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych.

Z kolei na liście dla dzieci znajdą się prawdopodobnie m.in. szczepionki przeciwko grypie, niektóre antybiotyki stosowane w najczęstszych infekcjach oraz niektóre leki na schorzenia dermatologiczne.

Rada wskazała też, że niektóre leki nie powinny trafić na listę darmowych leków dla dzieci i młodzieży oraz seniorów 65+.

Ostateczne listy mają być zaakceptowane przez resort najpóźniej 20 sierpnia 2023 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.