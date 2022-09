Darmowe leki dla nowej grupy? Coraz częściej brakuje pieniędzy na wykup recepty

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” opublikowała wyniki badań, z których wynika, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. seniorom zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na cenę

Jak wskazują przedstawiciele organizacji program „Leki 75+”, czyli darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia, poprawił sytuację seniorów. W obliczu jednak obecnej sytuacji ekonomicznej, wsparcia potrzebują również młodsi seniorzy

Szansą ma być rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków. Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, zwraca uwagę, że seniorzy nie zaczynają się po 75. roku życia

- Podwyżki energii, żywności i leków pochłaniają ich oszczędności. Jeśli będą odchodzić od okienek aptecznych, przestaną się leczyć i wtedy wrócą do lekarzy w dużo gorszym stanie. To błędne koło - podkreśla

Obserwujemy to na co dzień w naszych gabinetach - mówi dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Kiedy próbujemy zdiagnozować brak postępów w leczeniu seniorów, zdarza nam się słyszeć, że nie wykupili leków, bo były za drogie

Wydatki na leki mocno obciążają domowe budżety seniorów

Z badań, które zleciła Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” wynika, że wydatki na leki obciążają budżety domowe prawie 95 proc. osób starszych, a ponad 80 proc. zdarzyło się w ostatnich kilku miesiącach nie wykupić recept z uwagi na ceny leków.

Być może szansą dla seniorów będzie rozszerzenie grupy uprawnionych do bezpłatnych leków. Temat wracał w ostatnich tygodniach, ale szczegółów wciąż brak.

- W związku ze skutecznością dotychczasowego programu Leki 75+ chcemy umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym, a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60+ - mogliśmy przeczytać w jednym z akapitów założeń Polskiego Ładu.

O zmianach wspominał w lipcu tego roku Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości.

- W takim systemie te pieniądze stale się zwiększające wystarczą na dobrą służbę zdrowia, na darmowe leki dla seniorów i to nawet młodszych niż 75 lat. Krótko mówiąc: na to, żeby ludzie mogli się leczyć i żeby nie było tak jak było i jest jeszcze ciągle dalej [...] że lekarz się zastanawia [...] czy ten pacjent może kupić ten lek - mówił w trakcie wizyty w Koninie.

"Jeśli będą odchodzić od okienek aptecznych, przestaną się leczyć"

Tymczasem Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", choć pozytywnie ocenia program „Leki 75+”, zwraca uwagę, że konieczne są zmiany. Magdalena Osińska-Kurzywilk, prezes Koalicji, podkreśla, że seniorzy nie zaczynają się po 75. roku życia.

- Od początku roku docierają do nas liczne sygnały od naszych członków, że osoby starsze mają poważne problemy z wykupowaniem leków - mówi Magdalena.

- Podwyżki energii, żywności i leków pochłaniają ich oszczędności. Jeśli będą odchodzić od okienek aptecznych, przestaną się leczyć i wtedy wrócą do lekarzy w dużo gorszym stanie. To błędne koło, bo trafią do szpitali i będą generować jeszcze większe koszty związane z hospitalizacją. Zaniepokojona ilością sygnałów o problemach z wykupowaniem recept i ograniczaniem wydatków na leczenie, Koalicja zleciła Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research przygotowanie i przeprowadzenie ankiety w tym zakresie. Została skierowana do osób w wieku 60-74 lata z wielochorobowością i chorobami przewlekłymi - dodaje.

Wydatki emerytów.png

Wyniki, o których wspomnieliśmy na samym początku, mocno zaskoczyły prezes Koalicji. - Niby po ilości przeprowadzonych rozmów w naszym gronie powinniśmy być na to przygotowani, a jednak nie sądziłam, że aż 82 proc. badanych zdarzyło się w ostatnich miesiącach nie wykupić leku - przyznaje.

Z badania wynika ponadto, że seniorzy ograniczając codzienne wydatki w pierwszej kolejności oszczędzają na rachunkach i żywności, ale zaraz potem - właśnie na lekach. 94 proc badanych osób przyznało, że wydatki na leki obciążają ich domowy budżet.

- Obserwujemy to na co dzień w naszych gabinetach - mówi dr Michał Sutkowski, Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. - Kiedy próbujemy zdiagnozować brak postępów w leczeniu seniorów, zdarza nam się słyszeć, że nie wykupili leków, bo były za drogie. To są najczęściej pacjenci z wielochorobowością, a przerwy w leczeniu są niebezpieczne i mogą w znaczący sposób wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia.

Podwyżki cen a zakup leków.png

W innych krajach bezpłatne leki obejmują młodszych seniorów

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” przygotowała jeszcze jedną ankietę przeprowadzoną wśród osób starszych zrzeszonych w organizacjach członkowskich Koalicji. W ankiecie zapytano, ile średnio wynoszą ich miesięczne wydatki na leki. Ponad 80 proc. odpowiedziało, że średnia wysokość rachunku, jaki dostają co miesiąc w aptece wynosi powyżej stu złotych.

- Jeśli średnia wydatków wynosi ponad 100 zł, to oznacza, że są osoby, które wydają po 200 a nawet 300 zł, a to już jest odczuwalna część ich emerytury - wskazuje Magdalena Osińska-Kurzywilk.

- Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” funkcjonuje w strukturach międzynarodowych i wiem, że w innych krajach seniorzy poniżej 75. roku życia otrzymują większe wsparcie niż w Polsce. Może czas, by u nas pomyśleć o tej grupie? - dodaje prezes.

Dla przykładu, jak wskazano w informacji, w Wielkiej Brytanii prawo do bezpłatnych leków przysługuje osobom powyżej 60 roku życia, a we Francji po 65 (dla pacjentów przewlekle chorych). W Niemczech z kolei istnieją progi dopłat do zakupu produktów leczniczych, po przekroczeniu których wszystkie leki kupowane przez osoby w wieku podeszłym w następnym roku kalendarzowym są wydawane bezpłatnie, a seniorzy inni niż cierpiący na choroby przewlekłe płacą proporcjonalnie do ceny leku, ale nie więcej niż 10 proc.

W Czechach natomiast progi refundacji zależą od poziomu wydatków. Seniorzy powyżej 70. roku życia nie ponoszą żadnych kosztów, jeśli wydadzą na leki powyżej 500 koron czeskich, a po 65. roku życia - powyżej 1000 koron.

Rachunki za leki.png











