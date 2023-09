Dalsze ograniczenia w wystawianiu recept. Miłkowski: powstanie zespół, trwają audyty

- Będziemy pracowali, żeby lekarz w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych miał jak największy i jak najpraktyczniejszy dostęp (do danych pacjenta - red.), żeby jak najmniej czasu tracił, by postawić wiarygodną diagnozę - zapowiedział 12 września w Senacie wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Dodał, że w kolejnym rządzie trzeba będzie bardzo mocno pracować nad algorytmami podpowiadającymi lekarzowi, że pacjent ma przekroczone maksymalne dawki leków

Wiceszef resortu przypomniał, że "jeśli chodzi o recepty na leki odurzające i psychotropowe, rozporządzenie cały czas działa" i "docelowo planujemy, żeby poszerzyć to na wszystkie właściwie leki, w szczególności te 65+ i 0-18"

Powstanie też ministerialny zespół ds. opracowania zasad wystawiania i realizacji recept

W MZ trwają ponadto dwa audyty dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów

Miłkowski o algorytmach podpowiadających lekarzowi, że pacjent ma przekroczone dawki

We wtorek, 12 września, podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia jednym z punktów było przedstawienie informacji ministra zdrowia na temat działań podjętych w zakresie ochrony danych pacjentów oraz w sprawie receptomatów.

Na komisji zabrakło Katarzyny Sójki, ale pojawił się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, którego informacja kilkukrotnie była przerywana przez przewodniczącą komisji Beatę Małecką-Liberę z powodu braku związku z treścią zapytania.

Gdy wiceminister opowiadał o powstaniu i zaletach systemu e-recept, głos zabrał marszałek Sejmu Tomasz Grodzki.

- Nikt nie neguje, ze recepty elektroniczne były sukcesem. Pacjenci są zadowoleni, dostają numer. Ale to jest poza dyskusją. Jak pokazywało wielu lekarzy, zarówno w mediach, jak i w szpitalach, łącznie z prezesem NIL, wejście do systemu ujawnia dane pacjentów, którzy w ogóle nie są pacjentami danego lekarza, co zresztą w sposób absolutnie nieakceptowalny wykorzystał pan minister Niedzielski, za co zapłacił posadą. Pytanie jest proste: czy coś zrobiono, żeby ten system usprawnić, żeby takich żenujących sytuacji nie było? - pytał Grodzki.

Dodał, że "za chwilę zaczniemy myśleć, że pan minister, przy ogromnym szacunku, zasłuży na miano włoskiego kucharza, bo cały czas taki makaron na uszy nawija".

- Dostęp dla lekarzy do danych pacjenta w trybie ratowania życia był od wielu lat umożliwiony. Tak jak w wielu zawodach zaufania publicznego, ten dostęp powinien być wykorzystywany zgodnie z przepisami prawa. Nie zastosowaliśmy doniesienia do prokuratury dla lekarzy, że weszli bez podstawy prawnej, bez świadczenia ratowania życia. Tę usługę zablokowaliśmy, ale też rozmawiamy, żeby jak największy zakres (danych - red.) konkretnego pacjenta dla konkretne lekarza w trakcie porady udostępniać - odpowiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Dodał, mając na myśli przedstawicieli resortu zdrowia, że bardzo mocno korzystają z różnego rodzaju analiz, "ale dla MZ, dla NFZ, dla normalnych pracowników nie ma żadnego uzasadnienia, jakiejkolwiek potrzeby, żeby widzieć jakiegokolwiek pacjenta".

- Na tym nie polega nasza praca. Praca polega na zbiorach danych, a nie na jednostkowych danych pacjenta. Będziemy pracowali, żeby lekarz w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych miał jak największy i jak najpraktyczniejszy dostęp, żeby jak najmniej czasu tracił, by postawić wiarygodną diagnozę. To samo jest z całym personelem medycznym i pielęgniarkami, jak również z personelem aptecznym - poinformował.

Podkreślił, że umożliwiono wystawianie recept zgodnie z oczekiwaniami personelu medycznego i "nie było żadnych metod, które ograniczają ilość i możliwość wizyt pacjentów, jak również ilość wystawianych recept".

- Dopiero teraz się tym zajęliśmy, jak widzieliśmy, jak duże są niebezpieczeństwa,. W kolejnym rządzie to kolejna rzecz, która będzie musiała być zweryfikowana bardzo mocno. Trzeba będzie pracować bardzo mocno nad informatyzacją, nad różnymi algorytmami podpowiadającymi lekarzowi i uniemożliwiającymi, może nie na twardo, ale podpowiadającymi, że pacjent ma przekroczone maksymalne dawki. Widzimy teraz faktycznie, że niektórzy pacjenci mają stukrotnie wyższe dawki - tłumaczył.

Ograniczenia w wystawianiu recept mają być poszerzone "właściwie na wszystkie leki"

Miłkowski poinformował, że otrzymał informacje o 10 lekarzach wraz z listą produktów leczniczych przepisanych przez nich, "ale bez dostępu do żadnych danych, komu (zostały przepisane - red.)". - Te dane statystyczne posiadamy. Na pewno będziemy pracowali, żeby to ulepszyć - powtórzył.

Wiceszef resortu poinformował, że "jeśli chodzi o recepty na leki odurzające i psychotropowe, rozporządzenie cały czas działa; docelowo planujemy, żeby poszerzyć to na wszystkie właściwie leki, w szczególności te 65+ i 0-18, ponieważ jeśli pacjent ma prawo do bezpłatnych leków, to oczywiście rozumiemy, że dla siebie, nie więcej niż potrzebuje medycznie".

Pytany, czy został zablokowany handel receptami, odpowiedział:

- Nie został zablokowany handel receptami. Ograniczyliśmy do 300 recept i do 80 pacjentów dziennie, ale jednocześnie izba lekarska (NIL - red.) proponuje, żeby przygotować standard postępowania z pacjentem, w szczególności w trybie zdalnym udzielania świadczenia zdrowotnego i na tej postawie wystawienia e-recepty. To nie zostało jeszcze przygotowane. Są takie propozycje - mówił.

Powstanie ministerialny zespół ds. opracowania zasad wystawiania i realizacji recept

Wiceminister poinformował, że aktualnie trwają prace dotyczące powołania zespołu, który zajmie się zasadami wystawiania i realizacji recept - jaki zakres danych lekarz powinien widzieć w trakcie wystawiania, jak powinna wyglądać porada.

- Mamy w ustawie 12 stron przepisów dla różnych typów recept, różnych typów leków. Chcemy ze wszystkimi interesariuszami jeszcze raz przemyśleć te zmiany. Informatyzacja umożliwia całkowitą zmianę podejścia - dodał.

Zaznaczył, że "jednocześnie przy tej zmianie chcemy rozszerzyć uprawnienia farmaceutów, którzy też będą musieli widzieć część informacji o pacjencie, żeby przedłużać np. recepty". - Będziemy też podchodzili do nowego systemu wystawiania i refundacji recept na leki robione w aptekach. Nie jest to jeszcze gotowe - zapowiedział.

Dwa audyty w MZ dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów

Wiceminister odniósł się także do działań resortu dotyczące bezpieczeństwa danych pacjentów i procedur stosowanych w MZ, po tym, jak pojawiły się wątpliwości, do jakich danych dostęp mają ministrowie i pracownicy.

- Dwa zdania na temat tej kontroli następczej urzędów Ministerstwa Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa - jest audyt wewnętrzny, który planujemy do końca września skończyć, jak również jest audyt zewnętrzny, który jest planowany do końca października. Wyniki będą do końca listopada. To są audyty dodatkowe, które są związane z tymi ostatnimi sytuacjami, żeby konkretne instytucje weszły i jeszcze raz sprawdziły. Niezależnie corocznie każdy administrator ma obowiązek przeprowadzać taki audyt i u nas był już na początku bieżącego roku - zakończył Miłkowski.

