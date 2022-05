Dalsza refundacja zasadna. Leki na otępienie z rywastygminą

Rada Przejrzystości przy AOTMiT zebrała isę 23 maja

wydała m.in. opinie w sprawie refundacji leków zawierających substancję czynną rivastigminum

Chodzi o refundację we wskazaniach do stosowania lub dawkowania,

lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce

Produktu Leczniczego, czyli w otępieniu z ciałami Lewy'ego

Stanowisko Rady: kontynuacja refundacji zasadna

Jak czytamy w stanowisku, Rada Przejrzystości uważa za zasadną kontynuację refundacji leków zawierających substancję czynną rivastigminum we wskazaniu pozarejestracyjnym: otępienie z ciałami Lewy'ego.



W uzasadnieniu Rada wskazała, że Inhibitory cholinesterazy, do których należy rywastygmina (Exelon), stosowane są w terapii choroby Alzheimera. Pomagają one w poprawie czujności i zdolności poznawczych, a także w zmniejszeniu liczby halucynacji i innych problemów behawioralnych. Otępienie z ciałami Lewego może objawiać się podobnie do choroby Alzheimera.

Postępowanie takie jest również zalecane przez wytyczne towarzystw

naukowych.

