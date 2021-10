Czy większa dawka nusinersenu zapewni większą skuteczność u pacjentów z SMA? Badanie

Badanie ASCEND sprawdzi, czy lek nusinersen w większej dawce może zaspokoić istniejące potrzeby kliniczne u pacjentów z SMA o późniejszym początku, leczonych lekiem rysdyplam, którzy chcą zmienić schemat leczenia

Biogen poinformował o planach rozpoczęcia globalnego badania klinicznego fazy 3b, ASCEND. Ma ono na celu ocenę wyników klinicznych i profilu bezpieczeństwa stosowania większej dawki leku nusinersen u dzieci, młodzieży i dorosłych z późną postacią rdzeniowego zaniku mięśni (SMA) po leczeniu rysdyplamem.

Nusinersen jest obecnie dostępny pod nazwą handlową Spinraza, a dawka zatwierdzona przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) i Europejską Agencję Leków (EMA) wynosi 12 mg.

Cel badania: czy większa dawka nusinersenu może zapewnić jeszcze większą skuteczność u pacjentów?

Osoby z SMA nie wytwarzają wystarczającej ilości białka niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych (SMN) i ich nieustannej pracy, które wspomagają siedzenie, stanie i poruszanie się. Z czasem osoby z SMA mogą utracić zdolność wykonywania codziennych czynności, takich jak mycie zębów, włączanie światła czy picie ze szklanki. Celem w leczeniu SMA jest zapewnienie wystarczającej ochrony neuronów ruchowych i pomoc w zachowaniu funkcji motorycznych.

- Jesteśmy przekonani, że niższa ekspozycja na lek może przyczyniać się do sub-optymalnych wyników leczenia u niektórych pacjentów, którym podawano lek rysdyplam. Badanie ASCEND ma na celu sprawdzenie, czy lek nusinersen może odpowiedzieć na tę niezaspokojoną potrzebę medyczną i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat leczenia SMA. Jednocześnie mamy nadzieję na poprawę wyników u pacjentów w długookresowej perspektywie - skomentowała dr Maha Radhakrishnan z firmy Biogen.

Dostępne dane sugerują, że ekspozycja na lek rysdyplam zmniejsza się wraz ze wzrostem wieku i masy ciała, przy czym stężenie leku u dorosłych zmniejsza się o około 40 procent w porównaniu z niemowlętami. Maksymalna dawka rysdyplamu to 5 miligramów (mg). Jest ona podawana po osiągnięciu przez pacjentów masy ciała 20 kilogramów (kg).

"Przy obecnie zatwierdzonej dawce 12 mg, ekspozycja neuronu ruchowego na lek nusinersen pozostaje podobna wraz z rosnącym wiekiem i wzrostem pacjentów. Co więcej nusinersen wykazuje udowodnioną, trwałą skuteczność i ma dobrze scharakteryzowany profil bezpieczeństwa, jak również długoterminowe dane dotyczące pacjentów z różnych grup wiekowych i z różnymi typami SMA leczonych przez ponad 7 lat" - czytamy w komunikacie firmy Biogen.

W sumie dane te przemawiają za prowadzeniem dalszych badań w celu oceny czy większa dawka może zapewnić jeszcze większą skuteczność u pacjentów. Badanie ASCEND sprawdzi, czy lek nusinersen w większej dawce może zaspokoić istniejące potrzeby kliniczne u pacjentów z SMA o późniejszym początku, leczonych lekiem rysdyplam, którzy chcą zmienić schemat leczenia. Ta sama badana wyższa dawka leku nusinersen jest również oceniana w trwającym badaniu DEVOTE.

Pierwsi pacjenci przyjęci do badania jeszcze w 2021 roku

Protokół badania ASCEND został złożony w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Czas trwania badania ASCEND jest przewidziany na około 2,5 roku, do którego ma być włączonych do 135 osób z SMA (w wieku od 5. do 39. lat) o późniejszym początku, niechodzących. Wymogiem jest, aby wszyscy uczestnicy byli wcześniej leczeni lekiem rysdyplam w maksymalnej zalecanej dawce 5 mg i byli gotowi i zdolni do zmiany schematu leczenia na większą dawkę leku nusinersen.

Uczestnicy muszą również mieścić się w założonym protokole badania, przedziale punktowym w skali Revised Upper Limb Module (RULM), aby wziąć w nim udział. Osoby zakwalifikowane do badania ASCEND otrzymają dwie dawki nasycające leku nusinersen 50 mg w odstępie dwóch tygodni, a następnie dawkę podtrzymującą 28 mg co cztery miesiące w okresie badania. Skuteczność ma być oceniana na podstawie skali RULM.

Dodatkowe wyniki kliniczne pozwolą ocenić bezpieczeństwo, wynik w skali ruchowej Hammersmith (HFMSE) oraz obciążenie opiekunów. Badanie będzie również oceniać funkcje motoryki kończyn górnych u uczestników w wieku 13 lat i starszych za pomocą aplikacji mobilnej Konectom oraz poziom neurofilamentów jako markera aktywności biologicznej choroby. Obydwa te elementy stanowią eksploracyjne punkty końcowe.

W badaniu wezmą udział dzieci, młodzież i dorośli, którzy nie byli jeszcze leczeni lekiem nusinersen, a także dorośli, którzy byli wcześniej leczeni nusinersenem, a następnie rysdyplamem. Firma planuje, że pierwsi kwalifikujący się pacjenci zostaną przyjęci do badania jeszcze w 2021 roku.

