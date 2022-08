Czy w Polsce mamy nadrozpoznawalność alergii na białka mleka krowiego?

Dr Emilia Kaczmarek: w Polsce, jak i w wielu innych krajach diagnozy alergii pokarmowej stawiane są zbyt łatwo i zbyt często. Dotyczy to m.in. alergii na białka mleka krowiego (ABMK)

Prof. Hanna Szajewska: tylko potwierdzone rozpoznanie ABMK jest wskazaniem do zastosowania diety eliminacyjnej, a w przypadku niemowląt karmionych w sposób mieszany lub mlekiem modyfikowanym (mieszanką mleczną) – specjalistycznych preparatów mlekozastępczych

Nadrozpoznawalność to niepotrzebne stosowanie diet eliminacyjnych. Zaś brak lub niewłaściwe rozpoznanie oznacza brak leczenia i konsekwencje wynikające z przewlekłych objawów alergii - dodaje

Skalę problemów diagnostycznych związanych z ABMK trudno oszacować

Czym jest ABMK? Jak wyjaśniają prof. Hanna Szajewska i dr hab. Andrea Horvath na łamach „Forum Pediatrii”, jest to powtarzalna, niepożądana reakcja po spożyciu białek mleka krowiego, u podłoża której leży mechanizm immunologiczny (IgE-zależny, IgE-niezależny lub mieszany).

Najczęstszymi alergenami mleka krowiego są: kazeina, beta-laktoglobulina i alfa-laktoalbumina. ABMK należy odróżniać od nadwrażliwości niealergicznej na mleko krowie, która spowodowana jest niedoborem laktazy.

Na ryzyko wystąpienia alergii na pokarm wpływają czynniki genetyczne i środowiskowe. Wśród tych ostatnich znaczenie mają m.in. cesarskie cięcie, narażenie na dym tytoniowy, przyjmowane leki (zwłaszcza antybiotykoterapia w okresie prenatalnym i wczesnym postnatalnym), dieta.

Nie ma żadnych specyficznych objawów typowych dla ABMK. W przebiegu IgE-zależnej alergii częściej występują objawy skórne, a w przebiegu IgE-niezależnej – objawy ze strony przewodu pokarmowego. W niektórych postaciach klinicznych znaczenie mają oba mechanizmy.

Przyczyną wielu problemów związanych z niedorozpoznaniami i nadrozpoznawalnością jest podobieństwo objawów ABMK i innych chorób lub dolegliwości, w tym chorób infekcyjnych oraz zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego.

Jak mówi ekspert, nie ma pojedynczego badania, które w sposób jednoznaczny pozwalałaby na rozpoznanie ABMK: - W diagnostyce podstawowe znaczenie ma wywiad chorobowy, w tym ustalenie związku czasowego pomiędzy spożyciem pokarmu a wystąpieniem objawów klinicznych. Złotym standardem rozpoznawania jest próba prowokacji wykonana metodą podwójnie ślepej próby z placebo. W praktyce zwykle wystarcza jednak doustna próba prowokacji przeprowadzona metodą otwartą.

- Niestety często zdarza się, że po okresie eliminacji i częściowej poprawie klinicznej, zarówno rodzice/opiekunowie dziecka, jak i lekarz prowadzący odstępują od próby prowokacji. Tylko potwierdzone rozpoznanie ABMK jest wskazaniem do zastosowania diety eliminacyjnej, a w przypadku niemowląt karmionych w sposób mieszany lub mlekiem modyfikowanym (mieszanką mleczną) – specjalistycznych preparatów mlekozastępczych takich jak hydrolizaty o znacznym stopniu hydrolizy białka lub preparatów aminokwasowych – wyjaśnia prof. Hanna Szajewska: - Niezależnie od sposobu karmienia dziecka z ABMK ważne jest ustalenie kolejnej próby prowokacji – zazwyczaj po 6 miesiącach diety i/lub po ukończeniu przez niemowlę 9-12. miesiącu życia.

Skalę problemów diagnostycznych związanych z ABMK trudno oszacować. - Nie mamy precyzyjnych danych jaki jest procent niedorozpoznań i nadrozpoznawalności. Częstość występowania ABMK raportowana na podstawie subiektywnej oceny pacjentów lub ich opiekunów szacuje się na 1-17.5 procent u dzieci w wieku przedszkolnym, 1-13.5 procent u dzieci w wieku 5-15 roku życia i 1-4 procent u dorosłych. Dla porównania częstość występowania ABMK rozpoznanej na podstawie wiarygodnej metodą jaką jest podwójnie ślepa, kontrolowana placebo próba prowokacji wynosi ok. 1 procent. Już tylko porównanie tych danych wskazuje na problemy z rozpoznawaniem alergii.

Alergie pokarmowe stały się powszechne?

Na zjawisko nadrozpoznawalności zwróciła uwagę Emilia Kaczmarek, filozof badająca problemy bioetyczne w branży farmaceutycznej. Sama doświadczyła tego, że lekarz zdiagnozował u jej córeczki alergię, włączając drastyczną dietę u matki i produkty mlekozastępcze do stosowania u dziecka.

„Pewnego dnia z przerażeniem zobaczyłam nitki krwi w pieluszce mojej niespełna czteromiesięcznej córeczki. Lekarz stwierdził, że jeśli krew nie zniknie po tygodniu, to najpewniej jest objawem alergii na białko mleka krowiego obecne w moim mleku (karmiłam piersią). Przestałam jeść wszelkie produkty mleczne, ale to nie przyniosło poprawy. (…) z mojego talerza znikały kolejne produkty. (…) Próbowałam przestawić córkę na „mleko” w proszku, na które dostawałam recepty. Nie chciała go pić” – opisuje w felietonie „Epidemia alergii pokarmowych wśród polskich niemowląt?” (Kultura Liberalna nr 704, 28/2022).

„Kiedy moja córka skończyła sześć miesięcy, alergolog zleciła mi wykonanie tak zwanego panelu pediatrycznego – badania krwi, które określa stężenia przeciwciał IgE odpowiedzialnych za reakcję uczuleniową na wiele alergenów. Ucieszyłam się, kiedy wyniki badania były dobre. Po rozszerzeniu diety u córki o pokarmy stałe, krew w pieluszce zaczęła pojawiać się rzadziej, jednak nie zniknęła zupełnie. Chociaż nadal wyglądała jak dobrze odżywione, wręcz okrągłe niemowlę, zaczęła zdecydowanie wolniej przybierać na wadze. Gastroenterolog polecił mi dalej trzymać się diety i dokarmiać córkę preparatem mlekozastępczym. Na pytanie, czy mogę z powrotem wprowadzić do diety nabiał, skoro dieta eliminacyjna nie pomaga – lekarze odpowiadali przecząco. Twierdzili, że objawy muszą zupełnie ustąpić na co najmniej miesiąc, żeby można było zacząć prowokację” – dodaje w swojej relacji.

Jaki jest finał historii? „Krew w pieluszce zniknęła na dobre dopiero kiedy moja córka miała osiem miesięcy. (…) Prowokacja, którą zakończyłyśmy, kiedy córka miała prawie rok, nie wywołała żadnej reakcji. Moja córka albo przestała być, albo nigdy nie była na nic uczulona” – stwierdza autorka felietonu.

„Zaskoczyło mnie, kiedy na spotkaniach ze znajomymi ciągle natrafiałam na rodziców, których dziecko także dostało diagnozę alergii na białko mleka krowiego. Przyczyny były różne – wysypka, kolka albo krew w kupie niemowlaka. Czy to możliwe, żeby alergie pokarmowe u dzieci karmionych piersią stały się powszechne?” - zastanawia się.

Oceniając swoją historię i zebrane informacje, zauważa, że „zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach diagnozy alergii pokarmowej stawiane są zbyt łatwo i zbyt często”.

Analizując sytuację, wymienia listę nieetycznych zachowań, które można zarzucić producentom preparatów. Zauważa, że przede wszystkim mają bezpośredni wpływ na kształcenie lekarzy na temat alergii oraz oficjalne wytyczne dotyczące jej leczenia. Podaje, że obecnie producenci preparatów organizują szkolenia punktowane dla lekarzy, podczas których podawana wiedza jest traktowana na równi z tą zdobywaną w czasie konferencji naukowej.

Ponadto reklamy skierowane do lekarzy mają ułatwiać wystawianie recept – zawierają kody ICD-10, które lekarz musi umieścić na recepcie na preparaty mlekozastępcze oraz wskazania do ich przepisania. Zawierają też wybiórcze treści i powołują się na rekomendacje, które pozwalają maksymalnie powiększyć bazę odbiorców recept na te produkty, usuwając z pola widzenia „niewygodne” wytyczne.

Wskazuje też, że eksperci odpowiadający za opracowywanie wytycznych pozostają czasami w konflikcie interesów, będąc finansowo zależni od producentów preparatów mlekozastępczych.

Przekłada się to na wydatki, jakie ponosimy na refundację tych preparatów. Autorka felietonu posługując się danymi z portalu dane.gov.pl podaje, że o ile w 2014 roku sprzedano niecałe 68 tysięcy opakowań jednego z preparatów, to w 2019 roku już ponad 260 tysięcy. - To wzrost o prawie 300 procent. W 2014 roku na refundację tego preparatu wydaliśmy 10 milionów złotych, a w 2019 prawie 40 milionów – podaje.

Również dane, które otrzymaliśmy z NFZ, jeśli chodzi o refundację preparatów mlekozastępczych w latach 2014-2019 (diety eliminacyjne mlekozastępcze, diety eliminacyjne z MCT, diety mlekozastępcze, diety wysokoenergetyczne), wskazują na trend rosnący:



rok - kwota

2014 - 79 145 130,09 zł

2015 - 109 589 078,66 zł

2016 - 143 114 123,42 zł

2017 - 168 264 318,65 zł

2018 - 188 193 435,22 zł

2019 - 197 394 509,22 zł

- W moim przypadku lekarze dowodzili, że moja córka ma alergię i zlecili mi ścisłą dietę eliminacyjną. Jestem przekonana, że nie robili tego ze złej woli. Zalecali to, czego ich nauczono na szkoleniach i realizowali wytyczne. Niestety te szkolenia i wytyczne powstawały pod pośrednim wpływem producentów preparatów mlekozastępczych, którym nadrozpoznawanie alergii się opłaca – stwierdza autorka w publikacji.

Od danych naukowych do efektu klinicznego

Na konsekwencje błędów diagnostycznych w ABMK wskazuje prof. Szajewska:

- Nadrozpoznawalność to niepotrzebne stosowanie diet eliminacyjnych, stanowiących duże obciążenie finansowe, bez względu na to, kto płaci. Zaś brak lub niewłaściwe rozpoznanie oznacza brak leczenia i konsekwencje wynikające z przewlekłych objawów alergii.

Jak jednak ocenia prof. Szajewska, problemem nie są wytyczne: – Problemem jest raczej niestosowanie się do wytycznych. Wszystkie wytyczne są zgodne odnośnie ogólnych zasad, w tym zasad rozpoznawania ABMK. Pewne różnice dotyczące postępowania, w tym np. wyboru optymalnego preparatu mlekozastępczego, czasu stosowania diety eliminacyjnej, są i będą, gdyż dane, na podstawie których powstają wytyczne, często są ograniczone lub niejednoznaczne.

Co można zrobić, by zahamować zjawisko ulegania rodziców i lekarzy promocji ze strony producentów preparatów?

- Najprościej byłoby powiedzieć: edukacja, edukacja, edukacja - ocenia prof. Szajewska. Wszystkich zainteresowanych, w tym lekarzy, rodziców, przedstawicieli firm, dziennikarzy zajmujących się problemami żywienia i alergiami, osób prowadzących blogi, dyskusje internetowe.

Przypomina drogę od danych naukowych/wytycznych (nawet najlepszych) do efektu klinicznego. Opisali to już w 2005 roku Paul Glasziou i Brian Haynes w publikacji „The paths from research to improved health outcomes” w magazynie BMJ. Praktyka medyczna oparta na danych naukowych (EBM) ma na celu zapewnienie klinicystom i pacjentom możliwości wyboru najskuteczniejszej opieki w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe.

Idealna jest sytuacja, kiedy lekarz zna, akceptuje, wie u kogo zastosować, może i potrafi zastosować, a finalnie stosuje interwencję o udokumentowanym działaniu. Pacjent z kolei zgadza się z decyzją lekarza i stosuje się do jego zaleceń. Wtedy można liczyć na sukces w postaci korzyści zdrowotnych terapii u pacjenta.

Prof. dr hab. med. Hanna Szajewska - kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, redaktor naczelny Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition (2013-2019). Sekretarz Generalny European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutition (ESPGHAN)(2009-2012). Sekretarz Komitetu Żywienia ESPGHAN (2012-2015). Członek Zarządu International Scientific Association for Probiotics & Prebiotics.

Dr Emilia Kaczmarek - doktor filozofii, pracuje w Zakładzie Etyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książki pt. „Gorzka pigułka. Etyka i biopolityka w branży farmaceutycznej”.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.