Czy nie stać nas, by szczepienia zalecane były dla pacjentów bezpłatne?

W Polsce szczepienia są albo w 100 procentach refundowane, albo cały koszt ponosi pacjent

W ocenie ekspertów szczepienia zalecane powinny być w POZ dla pacjentów bezpłatne

W przypadku szczepień obowiązkowych w wielu państwach wyszczepialność bazuje na systemie zachęt i ograniczeń, a nie przymusie bezpośrednim

Szczepienia są albo całkowicie refundowane, albo odpłatne

Co zrobić, by poprawić dostępność do szczepień ochronnych w Polsce? Jak zmniejszyć bariery i ograniczenia w ich upowszechnianiu?

Na kilka takich elementów wskazywał Jakub Szulc, ekspert systemu ochrony zdrowia, dyrektor ds. korporacyjnych ALAB Laboratoria podczas dyskusji o perspektywie rozwoju szczepień w Polsce (VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych).

- Teraz jest tak, że szczepienia są albo w 100 procentach refundowane, albo w ogóle, czyli cały koszt ponosi pacjent. Tak jest na przykład ze szczepionkami wysokoskojarzonymi. Preparaty "tradycyjne" z Programu Szczepień Ochronnych są w 100 proc. refundowane, ale za te "lepsze", wysokoskojarzone, "rodzicu zapłać sobie sam". To system zero jedynkowy, wysoce nieelastyczny - mówił dyrektor ds. korporacyjnych ALAB Laboratoria.

Szczepienia przeciwko grypie, HPV i pneumokokom

W jego ocenie taki podział ma jeszcze inne konsekwencje: - U nas jest podział na szczepienia obowiązkowe i zalecane. Powstaje wrażenie, że to co jest zalecane, jest gorsze. Ale granica przebiega zupełnie gdzie indziej. Obowiązkowe to jest to, które finansuje państwo, a zalecane, gdzie tego finansowania nie ma. Co do zasady lepszy byłby podział na preparaty finansowane z budżetu państwa i nie finansowane. Niedawno została otwarta nowa ścieżka. Okazuje się, że można wykorzystywać refundację dla szczepionek - wyjaśniał ekspert.

Taka możliwość dotyczy już szczepień przeciwko grypie, HPV i pneumokokom.

- Kolejna kwestia: założono, że koszt szczepienia to cena preparatu. Tymczasem szczepionkę trzeba przywieźć, przechować i podać pacjentowi. Są analizy, które mówią, że koszt samej szczepionki nie przekracza 40 procent całego kosztu wyszczepienia. COVID-19 trochę to zmienił - dodał Jakub Szulc.

Kolejny element to w jego ocenie podejście do obowiązku szczepień:

- Nie we wszystkich krajach mamy tak rozbudowany system szczepień obowiązkowych. W wielu państwach jest tak, że wyszczepialność bazuje na systemie zachęt i ograniczeń, a nie przymusu bezpośredniego. Są kraje, gdy tylko jedno albo dwa szczepienia są obowiązkowe, do reszty się zachęca - podkreślał ekspert.

Ścieżka po refundowaną szczepionkę jest skomplikowana

Lekarz Łukasz Durajski, popularyzator wiedzy medycznej i twórca bloga lekarskiego pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego i Rzecznika Praw Pacjenta przyznał, że największym wyzwaniem w nowym sposobie finansowania szczepień, czyli z refundacją, jest długa ścieżka pacjenta do realizacji świadczenia.

- Wpierw musi być wizyta u lekarza po receptę, potem droga do apteki po preparat i powrót do lekarza na szczepienie - stwierdził.

- Jeżeli rekomenduję w gabinecie rodzicom szczepionkę zalecaną, to realizacja jest na innym etapie. Tu nie ma biegania za szczepionką. Myślę, że przychodnia nie jest miejscem, które ma docelowo zarabiać na produkcie. I często jest tak, że cena preparatu jest korzystniejsza niż w aptece. Podanie szczepienia na miejscu sprawia, że rodzic chętnie z tego skorzysta. Kolejnym wyzwaniem jest cena. Te dwa czynniki biorą górę, jeśli chodzi o zrealizowanie szczepienia. Do tego brakuje nam edukacji zdrowotnej - wymieniał ekspert.

Rozwiązanie: udostępnienie szczepień bezpłatnie

Na podobne ograniczenia wskazywała też prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu:

- W 2021 roku były starania o refundację szczepionki przeciwko pneumokokom dla dorosłych i rok 2022 otworzył się na szczepionkę refundowaną. Ale tu znowu mamy refundację apteczną. Dla mnie jako lekarza rodzinnego, który te szczepienia realizuje, z jednej strony jest to ułatwienie, bo dajemy niższą cenę, a z drugiej stworzenie bariery, która wydłuża ścieżkę od decyzji o szczepieniu do wykonania szczepienia. Ta bariera będzie powodować, że część osób nam z tej drogi zejdzie i nie zrealizuje recepty.

W ocenie profesor najlepszym rozwiązaniem byłoby udostępnienie takich szczepień zupełnie bezpłatnie.

- Pokusiłabym się o śmiałą tezę: czy na pewno nas nie stać na to, by te szczepionki, które są zalecane, były po prostu dla pacjentów bezpłatne? Weźmy szczepienia dla dorosłych. W tej chwili, gdy mamy refundację, musi być oszacowana populacja. Wiadomo, że cała ta populacja nie przyjdzie na szczepienie - mówiła konsultant, podając przykład pneumokoków: - Szacowana populacja to 2-3 mln osób. Ile osób się zaszczepi? 50-100 tysięcy?

Ścieżka do szczepienia powinna być prosta

- Czy naprawdę nas nie stać, by uprościć tę ścieżkę? Zupełnie inaczej wygląda rozmowa z pacjentem, kiedy zachęcamy go do szczepienia i jest to możliwe od razu. Przetrenowaliśmy to w przypadku szczepień przeciw COVID-19 i grypie. 70 proc. pacjentów, którzy przechodzili przez gabinet w powodu szczepienia przeciw COVID-19, było zaszczepionych przeciw COVID-19 i grypie jednocześnie - dodała ekspertka.

Ocenia, że warto to rozważyć, bo mamy jeszcze długą drogę w zakresie budowania świadomości w społeczeństwie. Stać nas na to, żeby sfinansować szczepienia w 100 procentach dla tych, którzy już dziś mają potrzebę zaszczepienia się.

Rodzice płaca, mimo że mają dostęp do nieodpłatnych szczepionek

Jak mówiła profesor widać to na przykładzie szczepionek wysokoskojarzonych. Mimo że rodzice mają bezpłatne preparaty, płacą z własnej kieszeni za szczepionki wysokoskojarzone.

- Tu kłania się zaangażowanie personelu medycznego, w momencie kwalifikacji do szczepienia albo wcześniej. To praca położnej podczas rozmowy jeszcze z kobietą ciężarną, na patronażu położniczym. Jeśli pracuje zespół, aby uświadomić rodziców, to wtedy mamy sukces. Świadomy rodzic zainwestuje pieniądze po to, by ująć cierpienia dziecku, które dostaje jedno wkłucie. Ale to opiera się na zaangażowaniu personelu - podkreśliła.

- To też jest kwestia odbycia kilku wizyt, które nie mają żadnego uzasadnienia merytorycznego. Potrzeba dużej siły woli i autorytetu lekarza kwalifikującego do szczepienia, żeby namówić rodzica do realizacji świadczenia. Gotowość rodzica na cztery wkłucia u jego dziecka podczas jednej wizyty często jest dosyć mała - dodała prof. Mastalerz-Migas.

"Piękny obraz tego, jak można coś popsuć"

Innym przykładem zbytniego skomplikowania systemu szczepień, który nie wpływa korzystnie na wyszczepialność, była grypa.

- Jesienią mieliśmy piękny obraz tego, jak można coś popsuć. Wiemy jak wygląda u nas wyszczepialność przeciwko grypie. Zainteresowanie tymi szczepieniami od lat jest bardzo małe. Ale i tak odnieśliśmy sukces, bo odsetek zaszczepionych zwiększył się o ponad 50 procent – z 4 na 6 procent - mówiła konsultant.

- Tymczasem jesienią mieliśmy próbę wprowadzenia refundacji na 50 procent i w którymś momencie, tabelka refundacji, jeśli chodzi o preparaty oraz komu jaka refundacja przysługuje i jakim preparatem, była bardzo skomplikowana - wyjaśniała profesor.

- Minął krótki czas i uświadomiliśmy sobie, że potrzeba dać szczepienia wszystkim osobom dorosłym bezpłatnie. Można to było zrobić od razu. Wtedy ta wyszczepialność byłaby jeszcze wyższa. Prawie 3 mln recept na szczepionki przeciw grypie nie zostały zrealizowane w aptekach. Można było ten czas covidowy wykorzystać na kampanię szczepień przeciw grypie i coś na tym zbudować. Drugiej takiej okazji prawdopodobnie mieć nie będziemy - oceniła profesor.

