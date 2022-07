Czy informacja o godzinach pracy apteki może być uznana za reklamę? Liczą się intencje

Rzecznik MŚP: każda forma przekazu ograniczającego się do wskazania lokalizacji i godzin pracy apteki, bez względu na to, jak jest sformułowana, jest dozwoloną przez prawo informacją niestanowiącą zakazanej reklamy

TSUE: nawet przekazy zawierające jedynie obiektywne informacje mogą zostać uznane za reklamę, o ile przekaz jest ukierunkowany na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych

Kwestię, czy rozpowszechnianie informacji jest dokonane w celu reklamowym należy rozpoznać, dokonując konkretnego badania istotnych okoliczności danego przypadku, co należy do sądu krajowego

"Nie mają znaczenia okoliczności towarzyszące umieszczeniu informacji"

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował o swojej interwencji w sprawie przedsiębiorcy, który otrzymał z inspekcji farmaceutycznej decyzję stwierdzającą naruszenie zakazu reklamy aptek.

Rozpowszechniał informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki w formie plakatów, banera i ulotek.

Rzecznik przystąpił do postępowania toczącego się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie wskazując, że w przepisie art. 94a ust. 1 prawa farmaceutycznego ustawodawca wyłączył z zakresu pojęcia reklamy informacje o lokalizacji i godzinach pracy apteki.

Z tych względów w opinii Rzecznika, każda forma przekazu ograniczającego się do wskazania lokalizacji i godzin pracy apteki, bez względu na to, jak jest sformułowana, jest dozwoloną przez prawo informacją niestanowiącą zakazanej reklamy.

WSA w Warszawie wyrokiem z dnia 29 czerwca 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 4067/21 uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne.

Jak poinformował rzecznik MŚP, w ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że ustawodawca nie wskazał dopuszczalnych form, w jakich treści o lokalizacji i godzinach pracy apteki można umieści w przestrzeni publicznej.

"Oznacza to, że nie mają znaczenia takie okoliczności, jak i intencje towarzyszące umieszczeniu, widoczność i zasięg nośnika, a także forma, w jakiej informacje zostały umieszczone" - miał powiedzieć sąd.

- Należy w pełni zgodzić się w wyrokiem sądu. Decyzja organu naruszała zasadę: co nie jest zabronione, jest dozwolone. W przepisach dotyczących reklamy nie zostały bowiem wskazane formy czy warunki informowania, jakie są w sposób jednoznaczny zabronione. Nie zostały podane też żadne elementy, których wykorzystanie do przekazu informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki powinno skutkować uznaniem, że konkretny przekaz informacyjny stanowi reklamę – skomentował Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

Nawet przekazy zawierające jedynie obiektywne informacje mogą zostać uznane za reklamę

Sprawa nie jest jednak oczywista, czemu wyraz dali użytkownicy Twittera.

"Teraz wyobraźmy sobie, że w telewizji wykupione zostaje milion spotów z przerwach reklamowych. I jest na nich tylko nazwa sieci aptek z dopiskiem "otwarte codziennie od 7 do 21". W świetle wyroku WSA będzie to informacja, a nie reklama. A przecież każdy wie, co to będzie" - dodaje redaktor WP, Patryk Słowik.

Anna Sandomierska: A wywalenie bilbordu przy aptece na 2 piętra z nazwą apteki oddalonej 500 m / tylko z nazwą oczywiście i godz.pracy albo ustawienie wielkiego auta przy innej aptece - całego oklejone „informacjami „ dot. apteki oddalonej 200 m -to nie reklama ? A co ? Cel takiej „informacji„?

W innych wyrokach dotyczących zakazu reklamy aptek, sądy wskazywały, że wyłączenie z zakresu pojęcia reklamy informacji o lokalizacji i godzinach pracy apteki nie oznacza, że taka informacja nie może zostać uznana za reklamę.

Wyrok WSA z dnia 6 marca 2008 r., VII SA/Wa 2216/07 (teza 5): "nawet jeśli uzna się, iż określona działalność nie stanowi reklamy produktów leczniczych np. ze względu na jedynie informacyjny charakter przekazu, nie wyklucza to zakwalifikowania jej jako spełniającej cechy reklamy działalności apteki".

W orzeczeniach czasem powoływano się na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W ocenie TSUE podstawową charakterystyczną cechą reklamy jest cel przekazu. Stanowi on decydujące kryterium dla celów odróżnienia reklamy od zwykłej informacji.

Zatem nawet przekazy zawierające jedynie obiektywne informacje mogą zostać uznane za reklamę, o ile przekaz jest ukierunkowany na zachęcanie do przepisywania, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych.

Natomiast wskazanie czysto informacyjne bez zamiaru zachęcania nie jest objęte zakresem przepisów dyrektywy dotyczących reklamy produktów leczniczych.

Kwestię, czy rozpowszechnianie informacji jest dokonane w celu reklamowym należy rozpoznać, dokonując konkretnego badania istotnych okoliczności danego przypadku, co należy do sądu krajowego.

Zatem sąd powinien pochylić się nad rozpoznaniem celu działania przedsiębiorcy.

"W omówieniu wyroku dostępnym na stronie Rzecznika MŚP czytam, że sąd uznał, iż intencje właściciela apteki wywieszającej banery i rozdającej ulotki są bez znaczenia. Tylko właśnie istotą postępowania powinno być ustalenie intencji. Jeśli informacja - OK, jeśli reklama - zakazane" - dodaje red. Słowik.

