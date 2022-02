CZD leczy 100 pacjentów z SMA. Wśród nich jest 30 Ukraińców, 4 Rosjan i 3 Białorusinów

85 proc. respondentów zwróciło uwagę na poprawę dostępu do diagnostyki, szczególnie do diagnostyki genetycznej - wynika z audytu "Potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi"

65 proc. organizacji wskazała na konieczność poprawy dostępu w zakresie refundacji produktów leczniczych

Dr Jakub Gierczyński: ten postęp w dostępie do technologii medycznych w chorobach rzadkich bardzo aktywnie się zrealizował i część zgłaszanych postulatów zostało przez Ministerstwo Zdrowia już spełnionych

85 proc. respondentów: jest poprawa dostępu do diagnostyki

28 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Z tej okazji Krajowe Forum ORPHAN, zrzeszające organizacje pacjentów z chorobami rzadkimi zorganizowali konferencję.

Stała się okazją do przedstawienia wyników Audytu Krajowego Forum Orphan 2021 pt. "Potrzeby pacjentów z chorobami rzadkimi".

- Rok temu doszliśmy do wniosku, że nic bardziej nie tworzy merytorycznej platformy do współpracy, jak konkretne dane aktualne i rzeczywiste. Te dane pochodzą od organizacji pacjenckich - mówił dr Jakub Gierczyński, ekspert z Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelnia Łazarskiego, współautor publikacji.

- Poprosiliśmy organizacje pacjenckie o odpowiedzi na dwa kluczowe pytania: potrzeby w zakresie dostępu do technologii medycznych zarówno lekowych, jak i nie lekowych oraz potrzeby w zakresie optymalizacji modelu opieki- dodał.

Z jakim skutkiem? Na 48 zaproszonych do udziału w badaniu organizacji zrzeszonych w krajowym Forum ORHPAN, odpowiedziało 71 procent z nich. Następnie eksperci przeprowadzili analizę przekrojową odpowiedzi i wyciągnęli najważniejsze wnioski.

- Staramy się traktować ten audyt jako wsparcie kierunków realizacji planu dla chorób rzadkich, bo to jest ten głos pacjencki i każda organizacja pacjentów ma w nim swój rozdział i konkretne, opisane potrzeby - poinformował dr Gierczyński.

85 proc. respondentów zwróciło uwagę na poprawę dostępu do diagnostyki, szczególnie do diagnostyki genetycznej.To zresztą podkreślają wszyscy eksperci kliniczni - nadrabiania zaległości w zakresie chorób rzadkich to przede wszystkim dostęp do diagnostyki, w tym diagnostyki genetycznej.

76 proc. organizacji podkreśla potrzebę zmian w modelu opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi, szczególnie utworzenie ośrodków eksperckich oraz kompleksowości i koordynacji opieki. Czyli to, co adresuje Plan dla Chorób Rzadkich.

65 proc. organizacji wskazała na konieczność poprawy dostępu w zakresie refundacji produktów leczniczych, a 32 proc. organizacji wskazało na poprawę dostępu do wyrobów medycznych, w ramach zaopatrzenia indywidualnego.

Leczenie SMA w CZD: na 100 pacjentów, 40 obcokrajowców

- Ten postęp w dostępie do technologii medycznych w chorobach rzadkich bardzo aktywnie się zrealizował i część zgłaszanych postulatów zostało przez Ministerstwo Zdrowia spełnionych - podkreślił ekspert.

Przykłady?

ataluren w dystrofii mięśniowej Duchenne’a

trzy terapie w mukowiscydozie zgłaszane przez organizacje pacjenckie: iwakaftor, tezakaftor i eleksakaftor. Około tysiąca pacjentów będzie miało dostęp do tego leczenia w ramach programu lekowego.

lanadelumab - postulowany przez pacjentów z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym - został zrealizowany w ramach programu lekowego.

trientyna w chorobie Wilsona

midostauryna w ostrej białaczce szpikowej

eculizumab w nocnej napadowej hemoglobinurii. Był przerwany dostęp do refundacji tego leku, szczególnie dla nowych pacjentów. Dzięki niedawnym negocjacjom i nowej liście, od 1 marca 2022 roku jest już pełny dostęp do tego preparatu.

- Jestem po rozmowie z panią profesor Katarzyną Kotulską-Jóźwiak z Centrum Zdrowia Dziecka. Jest tam leczonych około 100 pacjentów w ramach programu leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Z tego 40 pacjentów to obcokrajowcy. Wśród nich 30 pacjentów to Ukraińcy, ale jest też czterech Rosjan i trzech Białorusinów - mówił dr Gierczyński.

- To pokazuje, jak Polska odpowiedzialnie nie tylko poprawia dostęp do technologii medycznych dla polskich dzieci i dorosłych, ale również dla dzieci i dorosłych z krajów ościennych. Krajów, które nie mają jeszcze dostępu do tych leków w procedurze refundacyjnej - dodał.

Na refundację czekają nadal:

onasemnogen abeparwowek i risdiplam w rdzeniowym zaniku mięśni

konestat alfa we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym

woretygen neparwowek w dziedzicznej dystrofii siatkówki

tafamidis w amyloidozie serca

gilterytynib i wenetoklaks z azacytydyną w ostrej białaczce szpikowej.

Zauważalny jest również postęp w zakresie wyrobów medycznych. - Postulat lepszych jakościowo opatrunków w pęcherzowym oddzielaniu się naskórka został zrealizowany. Zostały zrealizowane, i to z nawiązką dostęp do cewników hydrofilowych dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa i pęcherzem neurogennym. Tu jest refundacja stuprocentowa. Dodatkowo jeszcze resort zdrowia zaadresował potrzeby dorosłych pacjentów i oni też mają dostęp refundacyjny do cewników hydrofilowych z 30 proc. odpłatnością wymieniał ekspert.

Dodał, że dalej postulowane są systemy irygacyjne do higieny jelit dla tej grupy pacjentów.

W marcu 2022 roku będzie przeprowadzany kolejny audyt. Tym razem dodatkowo o odpowiedzi zostaną poproszeni konsultanci krajowi i szefowie towarzystw, eksperci w dziedzinach z zakresu chorób rzadkich.

Pacjenci z chorobami rzadkimi solidarni z Ukrainą

28 lutego wieczorem kolorami symbolizującymi choroby rzadkie (różowy, zielony, błękitny) rozświetlonych zostanie kilkadziesiąt budynków i obiektów w polskich miastach, które biorą udział w akcji, czyli we Wrocławiu, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Gdyni, Sopocie, Szczecinie, Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Bytowie, Katowicach, Malborku i w Rzeszowie.

W ostatnich dniach poprosiliśmy o włączenie w to działanie także kolorów narodowych Ukrainy, czyli niebieskiego i żółtego. Jeśli możliwości techniczne na to pozwolą, kolory chorób rzadkich oraz ukraińskiej flagi będą się wyświetlały naprzemiennie.

Obiekty to między innymi warszawski Pałac Nauki i Kultury, Urzędy Miasta w Bytowie, Sopocie, Pruszczu Gdańskim i w Poznaniu, szczecińskie Dźwigozaury, Plac Litewski w Lublinie, Stadion Wrocław, Fontanna Neptuna i Hala Olivia w Gdańsku, katowicki Spodek, Muzeum Emigracji w Gdyni, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN czy Iglica Międzynarodowych Targów Poznańskich.







