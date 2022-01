Czasy, kiedy szpitale były miejscami brudnymi. Umierała nawet 1/4 rodzących tam kobiet

Zapraszamy na drugą część podróży przez wieki rozwoju położnictwa i ginekologii. Tym razem od średniowiecza po czasy współczesne. Opowiada prof. Mariusz Bidziński, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej:

Średniowiecze to okres stagnacji w rozwoju medycyny, w tym również położnictwa i ginekologii. Dominował dogmatyzm, układy uczeń – mistrz, z niewielką szansą na dyskusje i innowacje.

Ale to nie znaczy, że nie działo się absolutnie nic. Trotula de Ruggiero - Włoszka, która żyła w 11 wieku, była osobą wychodzącą z zamożnego rodu, a więc mogła sobie pozwolić na kształcenie. Była m.in. wykładowczynią w Schola Medica w Solerno. Przede wszystkim zauważyła znaczenie higieny i zapobiegania infekcjom, propagowała dbanie o czystość ciała, zwłaszcza rąk, ubioru, otoczenia. Była też zwolenniczką zrównoważonej bogatej diety i lekkiej aktywności fizycznej. Głównym obszarem jej zainteresowań była opieka nad kobietami w czasie ciąży i połogu.

Poza tym interesowała się kosmetykami oraz dbaniem o ciało i urodę. Ta jej forma działalności zmierzała w kierunku czegoś, co dzisiaj można określić mianem specjalizacji dermatologicznej.

Wykładowcą w szkole medyczne w Salerno był też Aetius Amida, uważany dzisiaj za najwybitniejszego lekarza wczesnego średniowiecza. Opisał między innymi różne pozycje kobiety służące badaniu przez pochwę. Po raz pierwszy użył wziernika do badania ginekologicznego

Paweł z Eginy to grecki lekarz, który żył w latach 625-690. Jego dzieło o chorobach kobiecych dochowało się do naszych czasów i zawierało głównie opisane postępowanie chirurgiczne w chorobach ginekologicznych i położniczych.

Dopiero późniejsze nowożytne odkrycia zapoczątkowane już w epoce odrodzenia przyniosły zwrot w nauce i praktyce ginekologicznej.

Andreas Vesalius (1514-1564) to lekarz, który obalił pogląd o rozchodzeniu się kości miednicy w porodzie, dzięki czemu pokazał, jaka jest istota porodów przedłużonych, trudnych, a więc zrewolucjonizował wiedzę na temat tak zwanych elementów kanału rodnego i jednocześnie też możliwości pokonywania tych trudności. Zajmował się również badaniem zwłok ludzkich, co na pewno pomogło mu w zrozumieniu istoty przechodzenia płodu przez kanał rodny.

W 1500 roku w Szwajcarii dokonano po raz pierwszy cesarskiego cięcia. Uczynił to weterynarz Jakub Nufer, który wykonał cięcie cesarskie u swojej żony, chociaż nie ma informacji, czy kobieta przeżyła połóg.

Z kolei w 1622 roku w Wittenbergi przeprowadzono zabieg cesarskiego cięcia, z którego zachował się szczegółowy protokół. Interwencja chirurga uratowała życie zarówno dziecka, jak i matki. Kolejne udokumentowane cesarskie cięcie dopiero pojawiło się dopiero 170 lat później, w 1793 roku. Zabieg wykonał angielski chirurg James Barlow.

Rok później, w 1794, w Stanach Zjednoczonych dr Jesse Bennett ratuje cięciem cesarskim swoją żonę i dziecko. Był to pierwszy tego typu opisany zabieg na kontynencie amerykańskim. Wreszcie w 1876 roku włoski położnik Eduardo Porro wykonał tak zwane cięcie pozaotrzewnowe, z usunięciem trzonu macicy i wszyciem kikuta szyjki w powłoki brzuszne.

To była pewnego rodzaju rewolucja, która powodowała, że liczba zakażeń po takim zabiegu była zdecydowanie mniejsza, chociaż nadal mimo wszystko umieralność zarówno matek, jak i dzieci przy tych zabiegach była stosunkowo wysoka.

Kolejne przełomowe wydarzenia to wprowadzenie antyseptyki przez brytyjskiego chirurga Josepha Listera (1827-1912), a potem antybiotykoterapii oraz anestezjologii. Pionierem znieczulenia okołoporodowego był dr James Simpson z Edynburga, który po raz pierwszy zastosował chloroform do tego typu zabiegów (1847).

Najważniejsze odkrycia w 17 i 18 wieku dotyczyły głównie kwestii powstawania życia. W tym czasie potwierdzono, że wszystko, co żyje, powstaje z jaja. Rozróżniono jądra od jajników.

Regnier de Graaf opisał jajniki, w a nich – pęcherzyki, które do dzisiaj są nazywane pęcherzykami Graafa. Początkowo uważano, że to są komórki jajowe, ale tę odkrył dopiero u ssaków w 1827 roku Ernest von Baer z Lipska. Zdefiniował komórkę jajową i odróżnił ją od pęcherzyków Graafa.

Z kolei lekarz Hendrik van Deventer potwierdził, że zwężona miednica jest przyczyną trudnych porodów, a Hugo Chamberlain zastosował kleszcze porodowe, które przez wiele wieków były stosowane do wydobywania płodów.

W 17 wieku powstawały pierwsze zakłady położnicze. W 1630 roku w paryskim hotelu Dieu powstał pierwszy oddział położniczy i w tym zakładzie dr Francois Mauriceau opisał pierwszą rzucawkę porodową i epidemię gorączki połogowej.

Dla porównania, w Polsce, nawet w 18 wieku wciąż nie było szpitali, które by zatrudniały jakichkolwiek lekarzy. W niektórych placówkach byli cyrulicy albo felczerzy. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że w tym czasie tak zwana profesjonalizacja, czyli przeniesienie położnictwa z systemu domowego do szpitali raczej szkodziła pacjentom niż pomagała.

Największy szpital, który funkcjonował w Polsce w czasie porozbiorowym, to Szpital Dzieciątka Jezus. Zatrudniał tylko jednego etatowego lekarza, a śmiertelność w tym szpitalu była przerażająca. Według statystyk między 1772 a 1786 rokiem rodziło tam 23 tys. dorosłych kobiet, z czego jedna czwarta zmarła.

Dopiero dr Ignaz Sommelweis zwrócił uwagę, że problemem w tym okresie były liczne zakażenia szpitalne. Wtedy szpitale były miejscami brudnymi, posiadającymi absolutnie nieakceptowalne warunki higieniczne. W tym zakresie umierało niekiedy nawet i 15 procent wszystkich matek.

Dr Sommelweis doszedł do swoich wniosków, kiedy jeden z jego kolegów, lekarzy położnik, zmarł w wyniku zakażenia. Okazało się, że to zakażenie nabył w czasie wykonywania sekcji zwłok. W tym czasie lekarze ze względu na wysoką śmiertelność wykonywali też dużo sekcji zwłok. To dotyczyło zarówno lekarzy, jak i innego personelu, w tym studentów. Po sekcjach zwłok, bez umycia rąk, bez żadnej dezynfekcji przechodzili do czynności na oddziałach położniczych.