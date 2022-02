Czarna lista RDTL: jednym ruchem można zabrać chorym dostęp do leczenia

Czarna lista RDTL: lista leków, które nie mogą być finansowane w ramach tej procedury

Zasady pojawiania się poszczególnych terapii jako zakazanych do dalszego finansowania w ramach RDTL są dla lekarzy niejasne

Piotr Wysocki: dla Ministerstwa Zdrowia to narzędzie nie jest narzędziem, które ma pomóc chorym, tylko wyłapać terapie, które są zbyt kosztowne, zbyt powszechnie stosowane i je zablokować

Resort zdrowia daje, resort zdrowia zabiera

Eksperci z obszaru onkologii wskazali na terapie, które ich zdaniem powinny być priorytetami w refundacji.

To:

trastuzumab deruxtecan - rak piersi

atezolizumab - rak wątrobowokomórkowy

atezolizumab - NDRP leczenie adiuwantowe

sacituzumab goviteca-hziy - rak piersi

osimertinib - NDRP leczenie adiuwantowe

encorafenib - rak jelita grubego

entrectinib - nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK

larotrectinib - nowotwory lite z rearanżacją genu NTRK

enfortumab vedotin-ejfv - rak pęcherza

trastuzumab emtansine - rak piersi - leczenie uzupełniające przy braku pCR

Jak się okazuje, niektóre z nich były już dostępne dla pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Ale w pewnym momencie resort zdrowia decydował o zakazie ich finansowania.

- Ta lista, która została stworzona, jest z listą bardzo wartościową, ale nie ulega wątpliwości, że nie jest z listą kompletną. To, na co chciałbym zwrócić uwagę to między innymi lek, który jest na tej liście - enfortumab vedotin w raku pęcherza. Gdy powstawała lista, lek był już światowym standardem leczenia w drugiej linii. W Polsce do pewnego czasu był dostępny i refundowany w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowej dla wszystkich chorych, którzy go potrzebowali w drugiej linii - przypomniał prof. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

- Traf chciał, że w momencie kiedy ta lista została stworzona i powszechnie dostępna, Ministerstwo Zdrowia jednym pismem zakazało finansowania immunoterapii w drugiej linii leczenia przerzutowego raka pęcherza. Tym samym jednym ruchem zabrali chorym dostęp do standardu, jakim jest immunoterapia w 2 linii leczenia raka pęcherza - podkreślał.

Jak mówił ekspert, z jednej strony środowisko tworzy pewne listy, bazując na tym, czego brakuje, ale okazuje się, że decyzjami ministerstwa - zamiast ta lista się skracać, to się wydłuża.

- To jest niestety niepokojące zjawisko, bo mamy wrażenie ostatnimi czasy, że z jednej strony rekomendujemy coraz to nowe strategie o bardzo dużym znaczeniu i te strategie są stosowane u pacjentów w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych. Ale dla Ministerstwa Zdrowia to narzędzie nie jest narzędziem, które ma pomóc chorym, tylko wyłapać terapie, które są zbyt kosztowne, zbyt powszechnie stosowane i je zablokować - podkreślał prof. Wysocki.

Dodał, że istotne jest to, żeby lekarze nie byli zaskakiwani decyzjami ministerstwa "kompletnie niezrozumiałymi i które po prostu są decyzjami absolutnie szkodzącymi pacjentom".

- W ogóle nie wykorzystujemy Funduszu Medycznego. Ogromne pieniądze, które tam zostały zarezerwowane na leczenie, nie zostały wykorzystane w zeszłym roku, a dostęp w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych jest po prostu co chwilę ograniczany - ocenił.

Podał przykład innego leku, który od 1 marca 2022 roku ma być refundowany. - Nowy lek, który jest przez nas bardzo wysoko oceniony, trastuzumab emtasine, do stosowania u pacjentek na HER2 dodatniego raka piersi, to jest lek, który ponad rok temu został przez Ministerstwo Zdrowia również zabroniony do stosowania w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych. Musimy zatem szukać możliwości i wskazywać, które terapie są najbardziej istotnymi, ale pilnować również tego, żeby te istotne terapie, które są stosowane, nie były odbierane chorym.

Zasady zakazu refundacji z RDTL są nieprzejrzyste

Również dr hab. Barbara Radecka, sekretarz PTOK, odniosła się do problemów z RDTL. Jak przyznała, publikowane przez resort listy produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych, nazywane są przez lekarzy czarnymi listami preparatów, które nie mogą być finansowane w ramach RDTL.

- Ta lista i pojawiające się na niej zapisy nie są dla lekarzy przejrzyste. Nie wiadomo dlaczego pewnego miesiąca dany preparat zostaje na tą listę wprowadzony. Jest to sytuacja bardzo niekomfortowa dla środowiska lekarzy, ponieważ jeśli już jakiś preparat jest stosowany w ramach RDTL i nagle pojawia się na liście preparatów niemożliwych do sfinansowania tym sposobem, to tak naprawdę od nas pacjenci się odbijają - mówiła dr Radecka.

- Jeśli to jest spowodowane zawirowaniami w procesie refundacji po stronie podmiotu odpowiedzialnego, to powinny być również narzędzia, żeby nas informować o tym i żebyśmy wiedzieli, jak rozmawiać z pacjentami - dodała.

W trakcie dyskusji prof. Adam Maciejczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego przyznał, że faktycznie brakuje informacji o tym, w jaki sposób tak naprawdę pewne decyzje refundacyjne są podejmowane.

RDTL jest jednym z przykładów. - Z mojej pracy w Radzie Przejrzystości AOTMiT wiem doskonale, że bardzo dużo zależy od samej inicjatywy firmy, która deklaruje chęć refundacji. Często od tej decyzji, czy i kiedy lek wchodzi do oceny, na przykład w zakresie finansowania w ramach Funduszu Medycznego czy RDTL czy też nie. Tak samo nie jest powszechna wiedza, dlaczego pewne leki wprowadzane są na tę listę, która jest wykluczona z możliwości finansowania przez RDTL - przyznał.

Wskazał, że w sytuacji, gdy ta procedura przeszła w ostatnim czasie pewną transformację, teraz powinna nastąpić ocena skali wykorzystania RDTL.

Wypowiedzi zarejestrowane podczas debaty ekspertów na temat nowych terapii onkologicznych pt. ”Priorytety refundacyjne w onkologii”, którą zorganizował Modern Healthcare Institute (31 stycznia 2022r.).







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.