Cukrzyca: pierwsze generyczne gliptyny na liście refundacyjnej. Będą kolejne?

W ostatnim czasie w refundacji pojawiły się generyczne gliptyny

Pierwsze leki, sitagliptyny samodzielnie we wszystkich prezentacjach, jak również sitagliptyny z metforminą oraz z metforminą długodziałającą są dostępne na rynku od 1 listopada - komentuje wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski

Jak dowiedział się "Rynek Zdrowia", do resortu zdrowia trafiły wnioski o objęcie refundacją leków 7 innych producentów leków przeciwcukrzycowych

Generyczne gliptyny wchodzą do refundacji

2022 rok przyniósł rekordową liczbę nowych refundacji i wskazań. Zmiany dotyczą również diabetologii, w tym poszerzenia wskazań do stosowania flozyn czy też analogów GLP-1. W ostatnim czasie w refundacji pojawiły się również generyczne gliptyny.

- Istotną rzeczą, która się zadziała, to wprowadzenie dwóch nowych grup od września tego roku do refundacji. Dwóch grup, które były kiedyś w procesie refundacyjnym, ale nie zostały przyjęte. Ponieważ wnioski były już przeanalizowane, zrobiliśmy szybkie negocjacje i włączyliśmy do refundacji dwie grupy leków: sitagliptynę w połączeniu z metforminą, jak również wildagliptynę, która jest refundowana i która we wrześniu straciła okres wyłączności – wymieniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, w czasie konferencji pt. „Diabetologia 2022. Cukrzyca w strategii Ministerstwa Zdrowia” (3 listopada br.).

- W refundacji są już leki generyczne. Pierwsze leki, sitagliptyny samodzielnie we wszystkich prezentacjach, jak również sitagliptyny z metforminą oraz z metforminą długodziałającą są dostępne na rynku od 1 listopada. Wiemy, że w ubiegłym tygodniu zostały złożone też pierwsze wnioski na leki generyczne dla wildagliptyny, w związku z tym pewnie też na 1 stycznia 2023 roku te procesy się zakończą – dodał.

Zadowolenia z nowych refundacji nie krył prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych SPSK w Warszawie.

- W ostatnich paru latach przechodzimy absolutną rewolucję. Mamy nie tylko nowe grupy leków, ale też dzięki działaniom Ministerstwa również dramatycznie poprawiający się dostęp do nich. Od 1 września zostały rozszerzone refundacje do flozyn i analogów GLP-1. Pojawiła się refundacja gliptyn, w tej chwili w dość szerokim wskazaniu. Leki, które kosztowały 150 zł, są dostępne dla pacjentów w refundacji dla pacjentów za 1,15 zł. To jest kolosalna zmiana – mówił ekspert.

Czy zatem, zgodnie z zapowiedziami wiceministra Miłkowskiego, nowy rok przyniesie na listy leków refundowanych kolejne generyczne gliptyny, które zwiększą konkurencję i pozwolą obniżyć wydatki pacjentów na leki?

Jak dowiedział się "Rynek Zdrowia" do resortu zdrowia trafiły wnioski o objęcie refundacją leków 7 innych producentów leków przeciwcukrzycowych.

