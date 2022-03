Cukrzyca. Ośrodek rekrutuje do badania klinicznego nowego leku

Badanie kliniczne dla diabetyków

Organizatorem badania jest Ośrodek Badań Klinicznych BioResearch Group. Informację o rekrutacji przekazał portal Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Ogłoszenie do rekrutacji do badania jest kierowane do osób:

chorych na cukrzycę typu 2 (zdiagnozowanych nie wcześniej niż 10 lata temu)

leczonych dotychczas wyłącznie dietą i ćwiczeniami fizycznymi lub metforminą, u których nie udało się uzyskać odpowiedniej kontroli glikemii przy stabilnej dawce metforminy

w wieku 18-75 lat

ze wskaźnikiem BMI pomiędzy 18,50 a 40,00 kg/m2

z ogólnym dobrym stanem zdrowia

Badany lek to CPL 207280 należący do generacji leków stosowanych w cukrzycy i w schorzeniach metabolicznych.

Jego mechanizm działania polega na łączeniu się z receptorem – GPR40, który znajduje się na powierzchni komórek β-trzustki, powodując wydzielanie z niej insuliny, ale tylko w obecności podwyższonego stężenia glukozy we krwi. U osób zdrowych lek ten nie powinien powodować obniżenia poziomu glukozy.

Gdzie się zgłosić? Kajetany w gminie Nadarzyn

Badanie będzie prowadzone w Ośrodku Klinicznym BioResearch Group, które mieści się na terenie Centrum Słuchu i Mowy Medincus, położonego Kajetanach (Gmina Nadarzyn) oddalonych o 20 km od Centrum Warszawy.

Ośrodek dysponuje przychodnią, oddziałem szpitalnym, salą intensywnego nadzoru medycznego, miejscem do pobrań krwi, laboratorium wewnętrznym i farmacją do przechowywania produktów badanych.

Czas badania wynosi 5 tygodni. Lek będzie przyjmowany przez pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 przez 14 dni. Badanie obejmuje 3 pobyty w ośrodku, 3 wizyty ambulatoryjne i 2 kontakty telefoniczne.

Ośrodek specjalizuje się w prowadzeniu badań klinicznych faz wczesnych i biorównoważności, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP).

Placówka pokrywa koszty dojazdu na miejsce badania. Udostępnia też pacjentom urządzenie do pomiaru cukru, który zapewnia pomiar glukozy bez stałego nakłuwania.