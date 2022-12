Cukrzyca: koniec refundacji jednej z insulin. MZ: to autonomiczna decyzja producenta

31 grudnia 2022 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla dwóch produktów firmy Novo Nordisk

Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie komunikat, podpisany przez wiceszefa resortu Macieja Miłkowskiego

Decyzja o zakończeniu refundacji leku zapadła ze strony producenta - zapewnia ministerstwo w komunikacie

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, 31 grudnia 2022 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu urzędowej ceny zbytu dla:

Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfill), GTIN: 05909991107833

Tresiba, insulinum degludecum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 200 j/ml, 3 wstrzykiwacze po 3 ml (FlexTouch), GTIN: 05909991107864

Pierwszy z produktów to wkłady do wstrzykiwaczy. Ich cena rynkowa w opakowaniu 5 wkładów po 3 ml to ok. 200 zł. Drugi z produktów to trzy wstrzykiwacze po trzy ml, za które w aptece, bez refundacji, będzie trzeba zapłacić ok. 250 zł.

W aptekach dostępne są także zestawy po 5 wstrzykiwaczy 3 ml, które nie są refundowane. Ich cena to ok. 600 zł.



Tresiba to roztwór insuliny do wstrzykiwania, obniżający stężenie glukozy we krwi. Zawiera insulinę bazową degludec, która cechuje się długim czasem działania. Oba wskazane są w leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 1. roku życia.

- Firma Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. podjęła decyzję o nie kontynuowaniu refundacji w/w produktów od 1 stycznia 2023 r. na warunkach wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - informuje resort zdrowia. - Podmiot deklaruje jednak stałą dostępność obu prezentacji leku w aptekach ogólnodostępnych z ustaloną przez producenta ceną.

"Minister Zdrowia informuje, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o., a produkt Tresiba będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji" - czytamy w komunikacie resortu zdrowia, przygotowanym przez wiceministra Macieja Miłkowskiego.

O tym, że produkt nie będzie refundowany od 1 stycznia, jako pierwszy poinformował portal gdziepolek.pl, podając informację producenta. Wywołało to falę komentarzy pod adresem MZ.

