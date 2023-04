Cukrzyca, choroby nerek i niewydolność serca. Jest apel do ministra zdrowia o darmowe leki

Do Ministerstwa Zdrowia złożony został Apel środowisk pacjentów i klinicystów reprezentujących 3 powszechnie występujące schorzenia

To przewlekła choroba nerek, cukrzyca i niewydolność serca

Aurtorom apelu zależy na umieszczeniu multidyscyplinarnej grupy leków, tj. flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, w celu ograniczenia zgonów kardiologicznych, które wciąż są główną przyczyną nadumieralności Polaków

Apel o umieszczenie flozyn na liście 75+

Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek i cukrzyca to jedne z częściej występujących w naszym kraju chorób. Nie bez przyczyny nazywane są często epidemiami XXI wieku – dane wskazują, że dotyczą odpowiednio 1,2 mln, 4,5 mln oraz 3 mln osób. Tylko pozornie nie są ze sobą powiązane, bo nasz organizm to układ naczyń połączonych:

40% pacjentów z niewydolnością serca ma cukrzycę typu 2

67% pacjentów z PChN ma również cukrzycę typu 2

24% pacjentów z cukrzycą typu 2 ma niewydolność serca jako pierwsze powikłanie

58% pacjentów z cukrzycą typu 2 zachoruje na PChN

Niewydolność serca i PChN to błędne koło - jedna powoduje lub nasila drugą

Rokowania pacjentów z powyższymi chorobami współistniejącymi są dramatyczne - tylko 1 na 2 z tych chorych przeżyje 5 lat. Wszystkie te 3 choroby zasilają pulę zgonów kardiologicznych i umacniają kardiologię na pozycji głównej przyczyny zgonów Polaków – 1 na 3 zgony to zgony kardiologiczne.

Chociaż każda ze wskazanych chorób może rozwinąć się w młodszym wieku, to szczególną grupą, u której dochodzi do kumulacji niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek i cukrzycy są seniorzy. Wg danych OECD „Health at a Glance 2022”, Polska jest na drugim miejscu pod względem odsetka pacjentów powyżej 65 r.ż., u których występują co najmniej dwie choroby przewlekłe – ponad 65% Polaków jest dotkniętych taką sytuacją.

- Pamiętajmy, że niewydolność serca, cukrzyca i przewlekła choroba nerek to przecież nie wszystkie choroby dotykające seniorów, dlatego tak ważne jest, by w sposób jak najbardziej kompleksowy zadbać o terapię pacjentów tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów i przy poparciu przedstawicieli Towarzystw Naukowych i Konsultantów Krajowych wystąpiliśmy do Ministra Zdrowia z apelem o umieszczenie multidyscyplinarnej grupy leków, tj. flozyn (inhibitorów SGLT-2) na liście bezpłatnych leków dla seniorów 75+, w celu ograniczenia zgonów kardiologicznych, które wciąż są główną przyczyną nadumieralności Polaków.

- Zgodnie ze słowami Pana Ministra, dokument zostanie przesłany do AOTMiT i mamy nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. – informuje Anna Śliwińska, Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i inicjator Apelu.

Niewielki odsetek stosujących flozyny

Jak wskazują dane zamieszczone w Apelu, pomimo refundacji flozyn we wszystkich tych obszarach, wg danych NFZ na koniec grudnia 2022 roku były one stosowane u zaledwie 173 tys. pacjentów, pomimo bardzo wysokiej pozycji w wytycznych diabetologicznych, kardiologicznych i nefrologicznych. Wynika to przede wszystkim z konieczności dopłaty pacjenta do leków, co dla pacjentów senioralnych może być barierą nie do pokonania.

- Wydatki na leki ponoszone przez seniorów niestety bardzo często stanowią ogromną część budżetu domowego, dlatego nawet koszt 50 zł, bo tyle w tym momencie trzeba dopłacić do flozyn, to dla wielu za dużo. Dlatego też uważamy, że flozyny powinny znaleźć się na liście bezpłatnych leków 75+. Jesteśmy przekonani, że taki krok z pewnością sprawi, że chorzy chętniej będą stosowali się do zaleceń lekarskich. Sztuką jest zadbać o nasze zdrowie wtedy, gdy możemy jeszcze skupić się na działaniach zapobiegawczych i ochronnych, a nie leczyć kolejne powikłania choroby prowadzące do kalectwa i w konsekwencji przedwczesnej śmierci – komentuje profesor Rajmund Michalski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki.

Za umieszczeniem flozyn na liście bezpłatnych leków 75+ ogromna skuteczność tych terapii w zakresie redukcji zgonów, zmniejszenie częstości hospitalizacji, odsunięcia w czasie dializoterapii lub przeszczepu nerek. Przede wszystkim jednak działanie to przełoży się na poprawę stanu chorych.

- Zaopiekowanie się pacjentem kompleksowo, na jak najwcześniejszym etapie choroby wpłynie pozytywnie na stan chorego, a tym samym na ograniczenie najbardziej kosztochłonnych świadczeń – w tym przypadku hospitalizacji, diali­zoterapii czy przeszczepów. Umożliwienie seniorom bezpłatnego dostępu do leczenia tak naprawdę nie wpłynie więc na zwiększenie kosztów, wręcz przeciwnie – podsumowuje Agnieszka Wołczenko, Przewodnicząca Porozumienia Organizacji Kardiologicznych - Razem dla Serca oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów "EcoSerce".

Pod Apelem podpisali się:

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.