Cukrzyca. Brakuje leków, bo są kupowane na odchudzanie. Nawet cena nie jest barierą

Majowa lista leków zagrożonych brakiem dostępności wydłużyła się w stosunku do poprzedniej o 5 pozycji

Na liście są nadal leki stosowane w cukrzycy: Ozempic (semaglutyd) i Trulicity (dulaglutyd)

Leki te mogą korzystnie wpływać także na masę ciała, przez co zaczęły być dosyć szeroko stosowane w terapii off-label jako preparaty odchudzające

Serwis GdziePoLek przygotował opracowanie kolejnej listy leków deficytowych, wskazanych przez resort zdrowia, które są zagrożone brakiem dostępności.

Wykaz opublikowany pod koniec kwietnia liczy 212 pozycji i jest dłuższy od wydanego w lutym o 5 pozycji. Są to:

Firmagon

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań z 80 mg degareliksu, który jest antagonistą hormonu uwalniającego gonadotropiny (GnRH), wskazanym w terapii mężczyzn z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego reagującym na działanie hormonów.

Minirin Melt w dawce 60 mg i 120 mg

liofilizat doustny zawierający desmopresynę - związek działający podobnie do naturalnego hormonu przysadki mózgowej. Efektem działania leku jest mniejsze wydalanie moczu, a wskazania do stosowania to moczówka prosta przysadkowa, pierwotne izolowane moczenie nocne u dzieci powyżej 5. roku życia z prawidłową zdolnością do zagęszczania moczu oraz nokturia u dorosłych związana z wytwarzaniem w nocy moczu w ilości przekraczającej pojemność pęcherza

Systen Conti i Systen Sequi

systemy transdermalne stosowae w hormonalnej terapii zastępczej.

Wśród preparatów zagrożonych brakiem dostępności są nadal:

Ozempic

Trulicity.

Poprawę podaży widać jedynie w przypadku drugiego z wymienionych leków - zgodnie z zapowiedzią podmiotu odpowiedzialnego, po 18. kwietnia pewna liczba opakowań trafiła do hurtowni i aptek

Ozempic (semaglutyd) i Trulicity (dulaglutyd) to leki wskazane u pacjentów z cukrzycą typu 2 w połączeniu z dietą i aktywnością fizyczną. Zaobserwowano jednak, że leki te mogą korzystnie wpływać na masę ciała, przez co zaczęły być dosyć szeroko stosowane w terapii off-label jako preparaty odchudzające.

Odpłatność 100 procent to ponad 350 złotych za wstrzykiwacz Ozempicu zawierający kilka dawek (porcję leku wstrzykuje się co tydzień). Podobnie wygląda sytuacja z Trulicity - przy czym tutaj za dwa wstrzykiwacze pacjent bez wskazań zapłaci prawie 200 zł.

Dodatkową reklamę dla leków zrobił Elon Musk, który napisał, że "póki co to semaglutyd wydaje się być skuteczny w kontroli apetytu przy niewielkich działaniach niepożądanych".