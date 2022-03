COVID-19 wymienił się już trzy razy. Farmacja próbuje nadążyć

Prof. Miłosz Parczewski o COVID-19: nigdy do tej pory w badaniach klinicznych nie było wirusa, który zmienia się tak szybko i jeszcze w dodatku jest dwufazowy, jeżeli chodzi o przebieg choroby

Z jednej strony dlatego, że mamy jakby dwie fazy choroby: fazę replikacyjną, kiedy możemy stosować leki przeciw replikacyjne, ale jest też druga faza, związana z wysoką śmiertelnością, czyli burza cytokinowa, gdzie podstawą terapii są terapie immunomodulujące

Obecnie staramy się nadążać w naszych kolejnych badaniach klinicznych za zmieniającą się naturą choroby - mówi Michał Kaźmierski o remdesiwirze

COVID-19. Wirus wymienił się już trzy razy

Badania kliniczne w COVID-19 są bardzo trudne. Z kilku względów. Z jednej strony dlatego, że mamy jakby dwie fazy choroby: fazę replikacyjną, kiedy możemy stosować leki przeciw replikacyjne, ale jest też druga faza, związana z wysoką śmiertelnością, czyli burza cytokinowa, gdzie podstawą terapii są terapie immunomodulujące.

W pierwszej fazie, pierwszym preparatem, który się pojawił, był remdesivir. Później wszedł molnupirawir, na horyzoncie jest nirmatrelwir. W tym drugim przypadku lekarze mogą zastosować na przykład tocilizumab - antagonistę receptora interleukiny-6 – wyjaśnia prof. Miłosz Parczewski, z Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie). Profesor jest też lekarzem naczelnym ds. COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie, w którym przeleczono ponad 5 tys. zakażonych pacjentów.

Zaś temat wirusa COVID-19 wymykającego się badaniom był jednym z wątków dyskusji o polityce lekowej podczas VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Trzeba zwrócić uwagę na to, że od początku pandemii, pierwsze badania kliniczne poruszały się na bardzo "śliskim" gruncie. Były bardzo szeroko testowane tak zwane leki repozycjonowane, czyli na przykład chlorochina czy hydroksychlorochina. Efekt? Olbrzymia porażka, jeżeli chodzi o skuteczność - mówił ekspert.

Dodał: - Na początku stosowaliśmy te leki na podstawie danych wstępnych, praktycznie danych in vitro. To był pierwszy moment obudzenia się, jak ważne są badania kliniczne randomizowane w COVID-19. Nawet pierwsze badania remdesiviru były niejednoznaczne. Zresztą ta dyskusja toczy się też w tej chwili - są dobre badania, jeżeli chodzi o skrócenie czasu hospitalizacji, o zmniejszenie ryzyka trafienia pacjenta na OIOM, ale już na przykład w kontekście śmiertelności nie jest tak do końca.

Jak wskazywał prof. Parczewski, pojawiały się też leki, które bardzo szybko znikały z pola zainteresowania, bowiem ich skuteczność okazywała się ograniczona z powodu wymiany wariantu:

- W tej chwili kończymy, w zależności od tego jak liczymy, 4 albo 5 falę pandemii - falę omikronu. To oznacza, że wirus wymienił się już trzy razy. Na początku mieliśmy oryginalny wariant z Wuhan, potem falę wariantu Alfa, następnie wariantu Delta. Teraz kończymy falę wariantu Omikron.

Jak przyznał, w każdej z tych fal skuteczność leków jest nieco inna, szczególnie przeciwciał monoklonalnych skierowanych przeciwko białku S wirusa. Część z preparatów, które właściwie od razu weszły do rekomendacji, zaraz z nich wypadły dlatego, że ich skuteczność przeciwko białku S wariant Omikron jest 10 albo 100 krotnie niższa, jeżeli chodzi o neutralizację wirusa.

Koronawirus. To ogromne wyzwanie dla świata badawczego

- Prowadzimy badania kliniczne na żywo zmiennym wirusie, na wirusie, który wymienia warianty w czasie. W dodatku w jednym kraju możemy mieć inną sytuację epidemiologiczną wariantową niż w drugim, a badanie kliniczne jest prowadzone w wielu krajach. To są zmienne, których nikt do tej pory nie brał pod uwagę. Nigdy do tej pory w badaniach klinicznych nie było wirusa, który zmienia się tak szybko i jeszcze w dodatku jest dwufazowy, jeżeli chodzi o przebieg choroby - podkreślał specjalista.

Część chorych, którzy trafiali do pierwszych badań klinicznych, było chorymi zarówno w burzy cytokinowej, jak i w replikacji. To nie mogło dawać dobrych wyników. Z czasem nauczono się inaczej projektować badania kliniczne: - Tak testowany jest nirmatrelwir, tak testowany jest remdesivir w terapii przedszpitalnej, tak jak jest testowany molnupirawir - do 5-7 dni od początku objawów. Wtedy ta skuteczność jest zupełnie inna.

Kolejną zmienną był czas prowadzenia badań klinicznych, co uwidaczniają wyniki badania leku versus placebo. Skuteczność molnupirawiru to ok. 30 proc., nirmatrelwiru 88 procent. - Trzeba zwrócić uwagę, że jeden lek wszedł jeszcze w wariant Delta, a drugi Delta na Omikron. Ale co ważniejsze, jeden lek był testowany w fazie lata, kiedy był okres zacisza koronawirusa, a drugi w okresie pełnej pandemii. Skuteczność do grupy placebo była zupełnie inna - wskazywał prof. Parczewski.

Podkreślał, że wyzwania w badaniach klinicznych w kontekście COVID-19 są bardzo duże i specjaliści czekają na dane real-life, które też będzie bardzo trudno ocenić właśnie z tego względu, że trzeba będzie precyzyjnie zobaczyć, jak zostały dobrane grupy dla oceny skuteczności danych preparatu.

- Pierwsze takie dane z rzeczywistej praktyki klinicznej już się pojawiają i są dobre. Pojawiają się korzystne dane, jeżeli chodzi o remdesivir w kontekście skrócenia długości hospitalizacji i czasu pobytu w szpitalu, ale też ryzyka trafienia na OIOM. Mamy dobre dane polskiej populacji, jeśli chodzi o tocilizumab, czyli terapię immunomodulującą. Ale znowu dotyczy to wyselekcjonowanej grupy pacjentów z burzą cytokinową, z wysoką interleukiną 6. Wtedy jest widać korzystny efekt. Znowu - dobranie pacjentów, u których lek można zastosować na podstawie randomizowanych badań klinicznych, na podstawie własnej praktyki, na podstawie danych real-life jest tak bardzo ważne - mówił prof. Parczewski.

Jeżeli chodzi o najnowsze leki antyreplikacyjne, czyli zarówno molnupirawir, jak i nirmatrelwir, nie ma jeszcze danych, bo te produkty dopiero wchodzą do praktyki. - Ale pracujemy w pandemii już dwa lata, z lekami przeciwwirusowymi i immunomodulującymi praktycznie półtora roku. Jeżeli kryteria włączenia pacjenta są jasne i przejrzyste, to korzyść kliniczna rzeczywiście jest istotna - przekonywał ekspert.

Falowanie epidemii COVID-19 nie pomaga w badaniach

O wyzwaniach mówił też dyrektor Michał Kaźmierski z Gilead Science, która to firma wprowadziła do rejestracji pierwszy lek do stosowania w COVID-19.

- Kiedy pandemia rozpoczęła się pod koniec 2019 roku, to remdesivir nie był jeszcze w ogóle testowanym w tym kierunku. Nie było czynnika, na którym moglibyśmy go testować. Już po 10-11 miesiącach uzyskał rejestrację europejską i amerykańską.

Ale droga do tego nie była łatwa.

- Na początku mieliśmy wątpliwości co do tego, w jaki sposób lek stosować. W naturalny sposób chcieliśmy pomagać pacjentom w stanie ciężkim. Okazało się, że to nie jest najlepsza droga. Lek, który hamuje replikację wirusa, musi być podawany w momencie, kiedy wirus się replikuje, a nie później. Efekt był taki, że dodatkowo trzeba było walczyć z dezinformacją, że lek nie działa. Oczywiście, jeżeli jest podany w niewłaściwym momencie, to nie ma prawa działać - mówił szef Gilead w Polsce.

Dla firmy ważne było, żeby jak najszybciej pozyskać odpowiednią populację chorych. Na początku nie było to jednak łatwe, ponieważ całe środowisko medyczne uczyło się, jak sobie radzić z całym złożonym problemem, jakim był COVID-19. Nie było wtedy jeszcze protokołów, które w tej chwili są już oczywiste.

- Obecnie staramy się nadążać w naszych kolejnych badaniach klinicznych za zmieniającą się naturą choroby. W tej chwili wiemy, że im szybciej jesteśmy w stanie podać skuteczne leczenie zapobiegające rozwijaniu się poważniejszych stadiów choroby, tym lepiej - mówił Michał Kaźmierski.

Podkreślił, że w przypadku remdesiviru kłopotem jest to, że trzeba go podawać póki co dożylnie: - W związku z tym rozpoczęliśmy prace nad alternatywnymi drogami podawania między innymi donosową, która okazała się nie być właściwą ścieżką. W tej chwili pracujemy nad podawaniem leków w sposób doustny, bo jest to najwygodniejsza forma. Badania trwają.

Również podkreślał, że to falowanie epidemii nie pomaga. - Raz jest nadmiar pacjentów, później jest kłopot z rekrutacją do badania. I trudno jest przewidzieć te sytuacje. W związku z tym myślę, że jako firmy stanęliśmy przed wyzwaniami, z którymi nie mieliśmy jeszcze do czynienia, zwłaszcza na taką skalę.

