COVID-19 poważnie uszkadza jądra. Są wyniki badania

Naukowcy badają wpływ COVID-19 na jądra i męską płodność

Stwierdzono tropizm wirusa SARS-CoV-2 do komórek męskiego układu płciowego

Zakażone jądra wykazują pogrubienie osłonki, apoptozę komórek zarodkowych, utratę bariery ochronnej przez komórkowej Sertoliego, krwotok, angiogenezę, hamowanie produkcji testosteronu przez komórki miąższowe jąder (komórek Leydiga), zapalenie i zwłóknienie

Tropizm w jądrach SARS-CoV-2 jest wyższy niż wcześniej sądzono

Pacjenci zarażeni koronawirusem wśród objawów wskazywali m.in. ból jąder. Naukowcy zainteresowali się tematem, badając m.in. konsekwencje COVID-19 na zdrowie reprodukcyjne. To co było wiadome wcześniej, to że inny koronawirus - wirus Zika wykazuje tropizm między innymi do komórek męskiego układu płciowego. Jak się okazało, podobnie jest w przypadku COVID-19.

Już w ubiegłym roku zbadano to na zwierzętach. W 2021 roku w piśmie "Microorganisms" opisano wyniki badania na chomikach, z których wynikało, że wirus wywołujący COVID-19 może infekować jądra.

W jądrach zaobserwowano znaczną ilość receptorów ACE2, które są wykorzystywane przez wirusa SARS-CoV-2 do namnażania się. Badania wskazywały, że w komórkach jąder rzeczywiście obserwuje się więcej receptorów ACE2. Postanowiono więc zbadać, czy w związku z tym dochodzi tam do namnażania się koronawirusa i czy jest to przyczyną uszkodzeń.

W badaniu opisanym w medRxiv naukowcy zbadali zmiany w jądrach u zmarłych pacjentów z COVID-19, dokładną lokalizację wirusa, jego aktywność replikacyjną i cząsteczki zaangażowane w patogenezę (SARS-CoV-2 infects, replicates, elevates angiotensin II and activates immune cells in human testes).

Pierwszym wnioskiem badaczy jest, że tropizm w jądrach SARS-CoV-2 jest wyższy niż wcześniej sądzono. Do badań wykorzystano czułe metody analityczne wykrywania białek SARS-CoV-2, RNA i cząsteczek wirusa w jądrach za pomocą nanoczujnika lub RT-qPCR.

Jeśli chodzi o dokładną lokalizację wirusa w jądrach, badacze wskazali na makrofagi i komórki spermatogonialne.

Badania sugerują, że COVID-19 poważnie uszkadza jądra

Kolejnym wnioskiem jest to, że monocyty w wyniku zakażenia migrują do miąższu jąder oraz że SARS-CoV-2 zachowuje swoje zdolności replikacyjne i infekcyjne długo po zakażeniu pacjenta, co sugeruje, że jądra mogą służyć jako "sanktuarium wirusowe".

Co więcej, zakażone jądra wykazują pogrubienie osłonki, apoptozę komórek zarodkowych, utratę bariery ochronnej przez komórkowej Sertoliego, krwotok, angiogenezę, hamowanie produkcji testosteronu przez komórki miąższowe jąder (komórek Leydiga), stan zapalny i zwłóknienie.



Wreszcie odkrycia wskazują, że wysokie poziomy angiotensyny II oraz aktywacja komórek tucznych i makrofagów mogą mieć kluczowe znaczenie dla patogenezy jąder. Bezpośredni wpływ SARS-CoV-2 może działać bezpośrednio na komórki jąder deregulując ACE2, co powoduje podniesienie poziomu angiotensyny II, silnego peptydu prozapalnego i angiogennego. Czynniki angiogenne i zapalne mogą indukować infiltrację i aktywację komórek tucznych i makrofagów.



„Nasze dane sugerują, że pacjenci z COVID-19 wykazują poważne uszkodzenia i mogą być nosicielami aktywnego wirusa w jądrach” – napisali autorzy badania.

Im bardziej rozległy stan, tym mniejsza liczba przeżywających komórek płciowych. Ponadto u pacjentów z COVID-19 odnotowano nawet 30. krotnie mniejszy poziom testosteronu.

Jak oceniają naukowcy, ich ustalenia mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia tropizmu SARS-CoV-2 i wpływu na jądra oraz męską płodność.

