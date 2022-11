Co zmienić w Funduszu Medycznym? Mierzejewski: należy doprecyzować co jest innowacją

Czy warto jeszcze pomyśleć o pewnych zmianach w funkcjonowaniu Funduszu Medycznego?

Na pewno jeszcze wiele można poprawić, zwłaszcza, że Fundusz Medyczny jest dopiero na takim wstępnym etapie swojego rozwoju - ocenia Paweł Mierzejewski, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen w Gilead Sciences Poland

To, na co zwraca uwagę, to kwestia doprecyzowania, dodefiniowania, co jest innowacją? Czy sam lek? Czy lek z danym wskazaniem?

Co jeszcze warto poprawić w Funduszu Medycznym?

Firmy mogą starać się o refundację swoich nowych leków za pośrednictwem Funduszu Medycznego. Ta ścieżka refundacyjna umożliwia szybszą ocenę leku i decyzję o finansowaniu terapii ze środków publicznych.

Czy warto jeszcze pomyśleć o pewnych zmianach w funkcjonowaniu Funduszu Medycznego? Pytamy o to Pawła Mierzejewskiego, dyrektora ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen w Gilead Sciences Poland.

- Na pewno jeszcze wiele można poprawić, zwłaszcza, że Fundusz Medyczny jest dopiero na takim wstępnym etapie swojego rozwoju. Funkcjonuje 2 lata i dopiero mamy kilka produktów, które mogły zostać dostarczone pacjentom w ramach tej szybkiej ścieżki - podsumowuje dyrektor.

Lista refundacyjna, która ukazała się z dniem 1 listopada daje odpowiedzi, że ta szybka ścieżka istnieje i że lek może być oceniony i zrefundowany w ramach Funduszu Medycznego naprawdę bardzo szybko.

Czy można coś jeszcze poprawić?

- Na pewno nie jedno. To, na co zwróciłbym uwagę, to kwestia doprecyzowania, dodefiniowania, co jest innowacją? Czy jest to lek jako taki i czy taki lek może zostać uznany za innowacyjny tylko za pierwszym razem, przy swoim pierwszym wskazaniu? Czy też po kilku latach, po czasie kiedy uzyska dane kliniczne dowodzące, że jest równie skuteczny i równie właściwy w zastosowaniu dla pacjentów w innej populacji, czy również może liczyć na tą szybką ścieżkę? - pyta dyrektor Mierzejewski.

Dodaje, że dziś nie jest to jeszcze rzecz, która jest niezbędna do rozstrzygnięcia, bo dopiero rozpoczynamy finansowanie w ramach Funduszu Medycznego, ale na pewno dojdziemy do momentu, kiedy będzie wymagała odpowiedzi.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.