Co z ustawą o badaniach klinicznych? List otwarty do ministra zdrowia

Jeszcze w maju br. Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polski Związek Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie POLCRO oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce GCPpl przekazały do Ministra Zdrowia wspólnie wypracowane uwagi do projektu ustawy badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

W kwietniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

"Do chwili obecnej nie nastąpiło zakończenie procesu legislacyjnego na poziomie Rady Ministrów i przekazanie ustawy do Sejmu, co stwarza istotne ryzyka dla polskiego sektora badań klinicznych" - zauważają organizacje w liście otwartym do podsekretarza stanu, Macieja Miłkowskiego.