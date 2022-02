Co oznacza czarny trójkąt na ulotce leku?

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia • 04 lutego 2022 14:10

Odwrócony czarny trójkąt na ulotkach leków to nowość. Jest to specjalna informacja zarówno dla pacjentów, jak i osób wykonujących zawody medyczne, lekarzy czy farmaceutów. Co oznacza?