Co najbardziej szkodzi w relacjach pacjenta z lekarzem? Brak empatii

- Wiemy z badań, że elementy złej komunikacji powodują, że jedna piąta chorych nie kontynuuje terapii, natomiast jeśli lekarz czy pracownik medyczny jest przeszkolony w tym zakresie, to szansa, że chory pozostanie w leczeniu rośnie. Przestrzeganie zaleceń zwiększa się wtedy ponad 1,6 razy. W sumie prosty, mało kosztowny zabieg bardzo znacząco zwiększa efektywność długotrwałej terapii – mówił prof. Zbigniew Gaciong, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Warszawski Uniwersytet Medyczny we współpracy z Akademią Komunikacji Medycznej i Polskim Towarzystwem Komunikacji Medycznej opracował strategię „Dobre relacje personelu medycznego z pacjentami”.

25 maja 2022 roku zaprezentowano strategię. Prezentuje wyniki obszernych badań dotyczących relacji i komunikacji między personelem medycznym oraz pacjentami. W pracy przedstawiono także rekomendacje konkretnych działań, które powinni podjąć wszyscy uczestnicy procesu leczenia. Od decydentów poprzez kadrę zarządzającą, personel medyczny, po pacjentów i osoby zaangażowane w kształcenie.

Jak dodał prof. Gaciong, kwestia komunikacji w medycynie rzutuje także na ryzyko skarg i wniosków pacjentów do różnego rodzaju sądów, czy zawodowych czy wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Takie skargi pomaga kierować również do sądów cywilnych Rzecznik Praw Pacjenta.

- Analiza wykonana w Szwecji, w której działa osobny komitet, który zbiera skargi pacjentów, pokazuje, co leży u podłoża pretensji pacjentów i ich rodzin do opieki medycznej. Dotyczy to nie tylko skarg odnośnie lekarza, ale i pracowników medycznych oraz funkcjonowania systemu.

- Z analizy wynika, że kobiety są bardziej pretensjonalne, jeśli chodzi o skargi dotyczące opieki medycznej. Główny podstawowy, wiodący i dominujący powód to brak empatii, właściwego zachowania w relacji pomiędzy pacjentem, jego rodziną, a pracownikiem medycznym - dodał prof. Gaciong.

Na dalszych miejscach znalazły się brak zainteresowania, brak zaangażowania w decyzje i brak odpowiedzi na skargi pacjentów.

- W Polsce liczba skarg do biura Rzecznika Praw Pacjenta zwiększa się i widzimy skok w ostatnich latach. Być może spowodowała to pandemia, teleporady i ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Ale faktem jest, że się zwiększa. Istnieje konieczność działania w tym zakresie. Tym bardziej, że brak komunikacji to nie tylko przerywanie terapii, nie tylko brak satysfakcji pacjenta, ale i niepotrzebne procedury medyczne, nieekonomiczne wykorzystanie czasu pracy lekarza i czasami trudne do oszacowania koszty.

