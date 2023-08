Co na liście darmowych leków dla dwóch nowych grup pacjentów? Jest opinia Rady Przejrzystości

Rada Przejrzystości udostępniła listę darmowych leków dla świadczeniobiorców w wieku od ukończonego 65. roku życia oraz listę darmowych leków w populacji dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia

Rada uchwaliła opinię w sprawie obu grup produktów leczniczych, przedstawiając tym samym Ministerstwu Zdrowia swoje rekomendacje

Listy mają być zaakceptowane przez MZ najpóźniej 20 sierpnia br., jednak prace nad ustawą, która wprowadza nowe regulacje, nadal są niezakończone

Regulacja obejmie 6 mln 993 tys. osób do ukończenia 18. roku życia oraz 4 mln 480 tys. osób między 65. a 74. rokiem życia. W skali 10 lat (oraz z 2023 r.) jej koszt wyniesie około 16,23 mld zł

Zaznaczono, że niektóre leki powinny "wypaść" z listy darmowych leków dla dzieci i młodzieży oraz seniorów 65+. Powodem jest ich nieskuteczność, brak danych nt. skuteczności lub nieadekwatność wskazań

Na liście znalazło się łącznie ponad dwa tysiące leków. Do obecnie obowiązującej listy leków dla seniorów 75+ dopisano środki stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że przepisy wejdą w życie z dniem 1 września 2023 roku

Darmowe leki dla dzieci i młodzieży. AOTMiT chce wykreślenia niektórych produktów

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dotyczy rozszerzenia kręgu osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 rok życia.

Ustawa nie obejmie pacjentów nieubezpieczonych. Przyjmuje się, że koszt rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do bezpłatnego zaopatrzenia

w refundowane leki wyniesie 1 586 mln zł rocznie, z wyjątkiem roku wejścia w życie zmian (2023 r.), gdzie koszt ten wyniesie 375 mln zł z uwagi na przewidywany czas wejścia w życie przepisów. W skali 10 lat (oraz z 2023 r.) koszt wyniesie około 16,23 mld zł. Przedmiotowe koszty będą uwzględnione w ramach prognozy kosztów NFZ a w konsekwencji w ramach planu finansowego NFZ na rok 2024.

14 lipca ustawę przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu, 28 lipca Senat wniósł do projektu poprawki i skierował go 1 sierpnia do Komisji Zdrowia. Prace nad ustawą są zatem niezakończone. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy zaplanowano na posiedzenie Sejmu 16 i 17 sierpnia br.

Rada Przejrzystości, tworząc "ranking" produktów leczniczych, brała

pod uwagę wskazane w zleceniu Ministerstwa Zdrowia kryteria oceny,

którym przypisano określone wartości liczbowe. Dokonując oceny Rada uwzględniła kryteria:

zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dzieci i młodzieży poniżej 18 roku

życia przez wymienione substancje, w tym znaczenia jednostki

chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych tych pacjentów – w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość rankingowa tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe;

życia przez wymienione substancje, w tym znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych tych pacjentów – w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość rankingowa tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe; skuteczności i bezpieczeństwa stosowania wymienionych substancji

u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia na podstawie najnowszych

rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość

rankingowa, tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe.

Rada uważa, że leki: solifenacini succinas, tolterodini hydrogenotartras, tolterodini tartras, megestroli acetas, levomepromazinum, haloperidolum, haloperidoli decanoas, sertindolum, flupentixolum, zuclopenthixolum, zuclopenthixoli decanoas, tiotropium, nie powinny znaleźć się na liście z uwagi na brak danych nt. skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lub nieadekwatność wskazań w ocenianej populacji.

Rada stoi na stanowisku, że lista darmowych leków w populacji dzieci

i młodzieży do ukończenia 18 roku życia powinna być cyklicznie

weryfikowana przez AOTMiT z udziałem konsultantów krajowych

w poszczególnych dziedzinach medycyny, aby dostosować ją

do aktualnej wiedzy medycznej oraz zapewnić aktualność listy.

Leki 65+ i lista darmowych produktów. Rekomendacje AOTMiT

Dokonując oceny produktów leczniczych u świadczeniobiorców w wieku od ukończonego 65. roku życia, Rada uwzględniła kryteria:

znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych

pacjentów z populacji powyżej 65. roku życia na podstawie

podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta

chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta –

w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość rankingowa,

tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe;

pacjentów z populacji powyżej 65. roku życia na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość rankingowa, tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe; skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1, gdzie im większa wartość rankingowa, tym znaczenie jednostki chorobowej jest większe;

aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.

Rada uważa, że leki: szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana), acarbosum, dienogestum, methylphenidati hydrochloridum, atomoxetinum, dornasum alfa, ticlopidini hydrochloridum, cyproteroni acetas + ethinylestradiolum, ethinylestradiolum + levonorgestrelum, nie powinny znaleźć się na liście z uwagi na swoją nieskuteczność lub nieadekwatność wskazań w ocenianej populacji.

Rada stoi na stanowisku, że lista darmowych leków w populacji osób

po ukończeniu 65 roku życia powinna być cyklicznie weryfikowana przez

AOTMiT z udziałem Konsultantów Krajowych w poszczególnych

dziedzinach medycyny, aby dostosować ją do aktualnej wiedzy medycznej

oraz zapewnić aktualność listy.