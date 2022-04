Co może zrobić dla Ciebie farmaceuta? Nowa kampania społeczna

Autor: oprac. LJ • Źródło: materiały prasowe • 20 kwietnia 2022 15:10

Apteki są lokalnymi centrami ochrony zdrowia. By przybliżyć pacjentom, co teraz mogą uzyskać w aptece, Stowarzyszenie Leki Tylko z Apteki zainicjowało kampanię społeczną "Co może zrobić dla Ciebie farmaceuta".