Choroby siatkówki najczęstszą przyczyną utraty wzroku. Nowa terapia poprawia widzenie i komfort życia

Pacjenci z wysiękowym zwyrodnieniem plamki żółtej (nAMD) i zaburzeniami wzroku spowodowanymi cukrzycowym obrzękiem plamki (DME) mogą skutecznie poprawić widzenie, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości iniekcji do ciała szklistego. O leczeniu schorzeń siatkówki farycymabem, pierwszym dwuswoistym przeciwciałem zatwierdzonym do stosowania w oku, mówił podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Śląski Meeting Siatkówkowy” dr Jignesh Patel z Colchester Hospital.

Pacjenci doktora od ponad trzech miesięcy stosują nowatorskie leczenie, z którym duże nadzieje wiążą także polscy okuliści. Jego zdaniem zaletą nowej terapii jest przede wszystkim możliwość stosowania dłuższych niż dotychczas odstępów między iniekcjami doszklistkowymi.

Tradycyjne terapie anty-VEGF wymuszały na pacjentach stawianie się w ośrodku raz w miesiącu na zastrzyk. Dzięki nowej terapii mogą zachować wzrok, przy jednoczesnym zmniejszeniu częstotliwości iniekcji do 12 i 16 tygodni.

Jak również podkreśla, podniesie to w efekcie jakość życia pacjentów i odciąży lekarzy. – Pozwoli w tym samym czasie przyjąć więcej chorych, a pacjentów wymagających tylko iniekcji przesunąć do przychodni pielęgniarskich. W Wielkiej Brytanii pielęgniarki mogą samodzielnie wykonywać iniekcje doszklistkowe – podkreśla.

Farycymab odróżnia od tradycyjnych terapii również mechanizm działania. Blokuje jednocześnie dwa procesy chorobowe związane z angiopoetyną-2 (Ang-2) i VEGF-A. To o tyle ważne, że Ang-2 sprzyja stanom zapalnym i zwiększa aktywność VEGF.

Zwraca na to uwagę także prof. Edward Wylęgała, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który przyznaje, że środowisko wiąże z nowym lekiem duże nadzieje.

– Przede wszystkim z uwagi na podwójny mechanizm działania. Jeśli szlak angiopoetyny zostaje zaburzony, dochodzi do stanu zapalnego. Powstają nowe naczynia krwionośne i dochodzi do niszczenia komórki przez wolne rodniki. Farycymab hamuje powstawanie nowych naczyń krwionośnych i jednocześnie działa przeciwzapalnie – wyjaśnia.

W Polsce pacjenci z nAMD i DME, które są głównymi przyczynami utraty wzroku, leczeni są w ramach połączonego programu lekowego. Program zapewnia dostęp do preparatów anty VEGF w formie zastrzyków do oka. Zdaniem ekspertów jest jednym z najlepiej opracowanych programów w Europie. Kluczem wciąż pozostaje wczesna diagnoza.

Prof. Wylęgała zaznacza, że należałoby częściej kierować pacjentów do okulisty w trybie pilnym.

Przykładowo chorzy na cukrzycę typu 2 powinni być kierowani do okulisty zaraz po rozpoznaniu choroby, a pacjenci z typem 1 – po 3 do 5 latach od diagnozy.

W Wielkiej Brytanii pod kątem cukrzycowego obrzęku plamki prowadzone są badania przesiewowe. – Grupa specjalistów ocenia poziom zaburzeń plamki spowodowanych retinopatią cukrzycową i jeśli pacjent spełnia kryteria, kierowany jest do leczenia – opowiada dr Patel.

Badanie OCT wykonują natomiast optometryści, którzy następnie przekazują zdjęcie specjaliście. W razie potwierdzenia podejrzenia wysiękowej postaci AMD pacjent najpóźniej do trzech tygodni trafia do gabinetu retinologa.

Terapia ma szansę zwiększyć znacznie komfort życia pacjentów, poprawiając wzrok pacjentów, zmniejszając jednocześnie liczbę wymaganych zastrzyków do oka. – Całkowicie, rzecz jasna, nie wyeliminujemy tych chorób. Musielibyśmy znaleźć sposób na wyleczenie cukrzycy i zatrzymanie procesów starzenia się – zaznacza dr Jignesh Patel.

Dopiero we wrześniu terapia farycymabem została dopuszczona do leczenia w Europie, ale w Stanach Zjednoczonych lek podawany jest od ubiegłego roku.

– Mamy nadzieję, że szybko znajdzie się także w naszym portfolio. Sądzę, że jako środowisko będziemy o to zabiegać – zaznacza prof. Wylęgała. – Jestem jednocześnie prorektorem ds. innowacji w Śląskim Uniwersytecie Medycznym i dla mnie innowacja oznacza ulepszenie, którego beneficjentem jest pacjent. Jeśli dzięki zastosowaniu nowej terapii może on przyjmować mniej leków i szybciej dojść do stanu, w którym ponownie zacznie czytać, to należałoby ją jak najszybciej upowszechnić – ocenia.