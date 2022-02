Chirurgia onkologiczna: pieniądze pójdą za pacjentem, a nie za ośrodkiem

W tym roku mają wejść nowe rozwiązania dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie leczenia i diagnostyki nowotworu złośliwego nerki

Maciej Krzakowski: ważne jest stworzenie systemu kompleksowej opieki, diagnostyki i terapii przy nowotworach układu moczowego

Maciej Miłkowski: Bardzo często leczenie operacyjne jest realizowane przez lekarzy, którzy pracują w wielu ośrodkach, więc nie ma stałego składu operacyjnego, nie ma pielęgniarek, które znają się na danej procedurze. Nie ma całego systemu leczenia

W związku z tym być może pójdziemy właśnie w kierunku pacjenta, a nie ośrodków leczących - dodał





Będą zmiany w leczeniu raka nerki

27 stycznia, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, przedstawił rozwiązania dotyczące kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie leczenia i diagnostyki nowotworu złośliwego nerki. Mają być wprowadzone w tym roku. Aktualnie Ministerstwo Zdrowia analizuje opracowanie Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu przygotowania rozporządzeń koszykowych w tym zakresie.

W jaką stronę pójdą zmiany? Z jednej strony zmiany obejmą programy lekowe. Ale nie mniej ważne będą zmiany nielekowe, które ustalono z ekspertami.

- Nasza wspólna praca zmierzała do tego, żeby program był elastyczny i nie odnosił się tylko i wyłącznie do leków, ale uwzględniał również inne możliwości. Tutaj chodzi głównie o nefrektomię. Dotychczas był to wymóg, był to warunek sine qua non kwalifikowania chorych do programu. Natomiast uważamy, że obecnie nie musi tak być – mówił prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, dziękując resortowi zdrowia za uwzględnienie postulatów środowiska.

Problemem, który dotyczy wielu obszarów onkologicznych, jest nadmierne rozproszenie ośrodków, które zajmują się opieką nad pacjentami. Rozwiązaniem ma być stworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej poprzez wskazanie ośrodków, które realizują świadczenia wysokiej jakości, a dzięki temu dają pacjentom szansę na lepszą opiekę.

- Mówimy o ośrodkach kompleksowej opieki w przypadku raka piersi, raka płuc i raka jelita grubego. Tymczasem nie mniej ważne jest stworzenie systemu kompleksowej opieki, diagnostyki i terapii przy nowotworach układu moczowego. To nie jest tylko rak nerkowokomórkowy, to jest w Polsce przede wszystkim rak pęcherza moczowego. To jest bardzo poważny problem.

- W moim przekonaniu system powinien być konsorcyjny. Jednak ośrodek kierujący, dominujący w tym systemie konsorcyjnych powiązań, powinien odnieść się właśnie do ośrodków, które wykonują taką niewielką liczbę nefrektomii. To jest problem, który należy jak najszybciej uporządkować, ponieważ nie ulega wątpliwości, że jeśli ośrodek robi jedną, dwie czy trzy nefrektomie rocznie, to nie jest to ośrodek, który powinien się zajmować tym leczeniem. Dlatego że nie chodzi tylko o samo wykonanie nefrektomii, ale też o dalsze pokierowanie chorych, a to wymaga współpracy – przypomniał Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej Maciej Krzakowski.

Chirurgia onkologiczna nie dla każdego?

Tyle że na razie jeszcze w wielu obszarach onkologia jest rozproszona.

- Spojrzałem na dane zbierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach aktywnego monitorowania dostępności do leczenia zabiegowego. Wiemy, że dążeniem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia jest koncentracja części chirurgicznej, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne.

Tymczasem biorąc pod uwagę dostępne dane za 2019 i 2020 rok, zabieg chirurgiczny rozliczono w 2020 rok w 188 ośrodkach. Natomiast próg dotyczący odpowiedniego doświadczenia ośrodka spełniło tylko 28 z tych ośrodków. Czyli mamy 160 ośrodków, które docelowo, jak się dzisiaj wydaje, powinny tak naprawdę rozważyć, czy powinny realizować tego typu świadczenia – zauważył Wojciech Wiśniewski, członek Komitetu ds. Ochrony Zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Odniósł się też do zapowiedzi wiceministra Miłkowskiego w zakresie przygotowania rozporządzeń koszykowych i zapytał o plany Ministerstwa Zdrowia w kwestii koncentracji leczenia chirurgicznego, jeśli chodzi o raka nerki: - Czy odpowiedzią jest ten program i zmiany w koszyku świadczeń gwarantowanych, czy też potrzebne są większe zmiany wycen, aby skutecznie zniechęcić do realizacji tych świadczeń w ośrodkach, które nie legitymują się odpowiednim doświadczeniem? Biorąc pod uwagę, że leczenie chirurgiczne ma dla wielu pacjentów decydujące znaczenie.

MZ: pójdziemy w kierunku pacjenta, a nie ośrodków leczących

Maciej Miłkowski przyznał, że zmiany w tym zakresie są potrzebne: - Sprawy pozalekowe są tak samo istotne, jak leki. Faktycznie zdajemy sobie sprawę, że program lekowy jest częścią procesu leczenia pacjenta. Jeśli nie ułoży się dobrze całości leczenia operacyjnego i monitorowania pacjenta, to nic nie pójdzie w tym zakresie do przodu. W przypadku koncentracji raka nerki, jeśli uzgodnimy z ekspertami w zakresie onkologii, że powinny zostać wykonane istotne zmiany w zakresie jakości i skuteczności leczenia, to być może przyjęlibyśmy to w obecnej nowelizacji zmian organizacyjnych.

Dodał: - Jeśli chodzi o propozycję zmian finansowych, być może warto zapłacić i mieć dwa współczynniki: współczynnik pozytywny za jakość i liczbę leczonych pacjentów i drugi współczynnik – na przykład 0,5 – w zakresie wyjątkowości leczenia pacjenta.

Bardzo często leczenie operacyjne jest realizowane przez lekarzy, którzy pracują w wielu ośrodkach, więc nie ma stałego składu operacyjnego, nie ma pielęgniarek, które znają się na danej procedurze. Nie ma całego systemu leczenia. W związku z tym być może pójdziemy w właśnie w kierunku pacjenta, a nie ośrodków leczących – podkreślił wiceminister zdrowia.







