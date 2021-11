Chiny będą nam dyktować ceny leków? Cały świat im na to pozwolił

Przez lata świat chętnie oddawał pole azjatyckim wytwórcom. Dzisiaj Chiny są prawie monopolistą produkcji API

Kwestia bezpieczeństwa lekowego jest obecnie jednym z ważniejszych tematów w kształtowaniu polityki lekowej nie tylko w Polsce. Wiele państw uzależnionych od dostaw surowców i leków z Chin czy Indii, próbuje dzisiaj przenosić ich produkcję do siebie.

Przez lata świat chętnie oddawał pole azjatyckim wytwórcom, a szczególnie Chiny miały wizerunek kraju, któremu można zlecić produkcję, bo jest taniej, aż osiągają nawet 90 procent udziału w danym rynku i na pewno tego nie wykorzystają.

- To absolutnie błędne, naiwne podejście. Każdy wykorzystuje pozycję monopolistyczną, jeśli pozwoliło mu się ją osiągnąć. Nigdy sytuacja, gdy ktoś uzyskuje dominującą pozycję, czy przewagę zbliżającą się do monopolu nie jest dobra. Jeżeli ktoś ten monopol uzyskuje, to podnosi ceny i sprzedaje surowiec temu, kto mu płaci najwięcej. To jest zrozumiałe. Pytanie czy Polska przelicytuje inne kraje? - pyta Radosław Pyffel, konsultant, doradca i ekspert ds. Azji.

- Widzieliśmy to w ubiegłym roku na lotnisku w Pekinie, kiedy kontrahenci zgłaszali się z gotówką po maseczki. Samoloty miały lecieć do Europy Zachodniej, a w ostatniej chwili odlatywały w innym kierunku. Bo globalnie brakowało materiałów medycznych. Nie mam wątpliwości, że w sytuacji pewnych braków, jeśli traktujemy biznes jako maksymalizację zysków, to w pierwszej kolejności zapewnimy dostawy surowców na swój kraj, w drugiej kolejności tym, którzy nam zapłacą najwięcej. Pytanie czy jako Polska czujemy się na tyle silni, że będziemy w stanie przelicytować USA czy Europę Zachodnią i inne kraje? - pyta ponownie.

To samo dotyczyło rynku leków i surowców do ich wytwarzania. Deficytowy towar trafiał do tego, kto dał więcej.

Perturbacje na rynku leków i surowców z Chin miały już miejsce jeszcze przed pandemią. Po zaostrzeniu przepisów dotyczących ochrony środowiska w Chinach, z dnia na dzień były tam zamykane fabryki. Kurek z API na świat zaczął płynąć mniejszym strumieniem.

Zbiegło się to z przypadkami zanieczyszczeń substancji w lekach, dotyczących popularnych preparatów stosowanych przez pacjentów w chorobach kardiologicznych i diabetyków. Wcześniej mieliśmy kryzys heparynowy. Każde takie zdarzenie oznacza braki leków na rynku.

Produkcja API w Polsce jest nadal do odtworzenia

Jako Europa utraciliśmy wiodącą pozycję w produkcji API. Ten proces zaczął się jakiś czas temu, a na przełomie wieków przyspieszył.

- Na rynku europejskim UE mamy zarejestrowane 3 tys. producentów API, historycznie patrząc na rynek Polski mieliśmy kiedyś zarejestrowanych 300 producentów substancji czynnych, z tego 130 to byli producenci substancji czynnych ziołowych. Dzisiaj mamy kilkanaście podmiotów, które produkują pojedyncze API. Polpharma – największy w Polsce producent – została z 47 substancjami czynnymi. Część tej produkcji idzie na eksport i potrafimy mieć od 20 do 80 procent udziału w rynku światowym. Znaleźliśmy po prostu swoje nisze. W rozwoju mamy kolejne 10 substancji. Ale rzeczywiście, jak patrzeć na horyzont całej Polski, sytuacja jest porażająca. Jako Polska jesteśmy zdani prawie wyłącznie na import – ocenia Sebastian Szymanek, prezes zarządu Polpharma.

Jak przyznaje Aneta Grzegorzewska, dyrektor ds. korporacyjnych i relacji zewnętrznych Gedeon Richter Polska, cały czas infrastruktura i know-how do produkcji API jest w Polsce do odtworzenia, chociaż będzie to w jej ocenie długi i skomplikowany proces.

- Ale jesteśmy w stanie produkować substancje generyczne, które dzisiaj stanowią ok. 70 procent terapii w Europie. Powinniśmy ograniczyć się do kilkudziesięciu substancji, które możemy w tym kraju wytwarzać. Dlaczego tyle? Francja mówi o 200 API w ramach swojej strategii. Jeżeli mówimy o skali produkcji w naszym kraju, to warto wskazać na przewidywane 300 mln euro w ramach KPO. Wyliczyliśmy, że powstanie zakładu produkcyjnego będzie kosztować ok. 200 mln zł, wprowadzenie produkcji jednej substancji to koszt kilkunastu milionów złotych. Ta kwota wystarcza zatem na kilka linii produkcyjnych - dodała.

Produkcję API na terenie Polski i Europy prowadzą też Adamed, Polfa Tarchomin czy Servier. - To kosztuje i wpływa na zysk końcowy firmy, ale dzięki temu możemy zapewnić pacjentom bardzo wysoką jakość leków - podkreśla Joanna Drewla, dyrektor generalna Servier Polska.

Zwrot Chin w kierunku gospodarki ekologicznej

Mamy zatem rwące się łańcuchy dostaw i szybowanie cen surowców w górę, o ile w ogóle są dostępne.

- Kryzys energetyczny w Chinach pokazał, że mamy kryzys w dostawach surowca. Jego powodem są przerwy w dostawach węgla, którego cena podskoczyła aż o 40 procent we wrześniu. To spowodowało przerwy w dostawie elektryczności, a to z kolei problemy z produkcją przemysłową. Wiele surowców podrożało między 50 a 300 procent. Albo są w ogóle niedostępne. W wielu branżach stanęła produkcja - mówi Radosław Pyffel.

Według ekspertów, obok rosnących cen ropy naftowej, czynnikami wpływającymi na koszty API, są też szalejące ceny na rynku logistyki i zakłócenia swobodnego przepływu handlu. Chińskie fabryki również stoją w obliczu wyższych wydatków ogólnych z powodu pandemii. Te są przerzucane na odbiorców.

Kolejna rzecz, na którą zwraca uwagę Radosław Pyffer, to wspomniany wyżej zwrot Chin w kierunku gospodarki ekologicznej:

- To jest w ich własnym interesie, zapisane w programach partii i chińskich liderów. To postulat budowy harmonijnego społeczeństwa żyjącego w zgodzie z naturą. Różnie podchodzimy do tego typu deklaracji polityków, ale jeśli faktycznie przywództwo to ogłosiło, to ewidentnie oznacza kierunek w stronę gospodarki ekologicznej. W Chinach jest bardzo duża presja społeczeństwa na ekologię. Żeby zyskać legitymację do sprawowania władzy i mieć poparcie społeczne, władze muszą to realizować. Myślę, że to nie jest tylko na użytek propagandowy – przekonuje.

Ponadto Chiny podpisały porozumienie klimatyczne, zobowiązując się do ograniczania emisji gazów CO2 od 2030 roku, by w 2060 roku osiągnąć neutralność klimatyczną - dziesięć lat po reszcie świata.

Wojna chińsko-indyjska o rynki API

Jednym z krajów, który próbuje uniezależnić się od Chin są Indie. Hinduscy producenci leków importują około 70 procent całkowitego zapotrzebowania na leki z Chin.

Chiny odpowiedziały wzrostem cen niektórych kluczowych surowców. Od listopada 2021 ceny surowców i leków wzrosły wielokrotnie. Ten sam trend zaobserwowano w kwietniu ubiegłego roku, kiedy kilka chińskich fabryk zostało zamkniętych z powodu wybuchu epidemii Covid-19.

W tym przypadku jednak eksperci uważają, że podwyżka cen może być chińską odpowiedzią na program inwestycyjny premiera Narendry Modiego. Na co liczą Indie? Że za 3-4 lata uniezależnią się od Chin w produkcji API, a poza tym rozpoczną eksport na cały świat, co osłabi chińską dominację na rynkach zagranicznych.

To Chinom nie może się podobać i w odpowiedzi reagują wahaniami cen. A kiedy trzeba, stosują dumping. Hindusi podają przykład surowca, który jest używany w produkcji popularnej atorwastatyny. Cena API spadła o 25-30 procent w ciągu ostatniego roku. Jest to jeden z nielicznych produktów, które Indie eksportują za granicę. Jeśli Chiny jeszcze bardziej obniżą cenę, ci nieliczni indyjscy gracze przestaną być konkurencyjni.

