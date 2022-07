Ceny leków w górę. Które najbardziej podrożały? LISTA

Portal GdziePoLek przeanalizował wzrost cen wyrobów farmaceutycznych w aptekach – według GUS leki podrożały jedynie o 3,7 proc., ale z obliczeń portalu wynika, że średni wzrost tego typu produktów zwiększył się o 7,8 proc.

W zestawieniu 100 najpopularniejszych leków dostępnych w aptekach, zauważono wzrost od 1,26 do nawet 20 proc., z czego niemal 1/3 środków wzrosła powyżej 10 proc. – alarmuje GdziePoLek

Co istotne, inflacja uderzy także w apteki pod kątem finansowej opłacalności sprzedaży refundowanych leków. Farmaceuci bowiem podkreślają, że od lat nie zmieniła się marża tych produktów

Znaczny wzrost cen leków w aptekach

Portal GdziePoLek przypomina, że według danych statystycznych GUS w czerwcu tego roku odnotowano inflację na poziomie 15,5 proc., co jest najwyższą wartością od 1997 roku. Zgodnie z danymi Urzędu ceny leków podrożały o 3,7 proc. Jednak portal dokonał własnej analizy poprzez weryfikację danych z aptek, z którymi współpracuje – od strony oferty aptek.

Portal przypomina, że do analizy zostało wybranych 100 preparatów najczęściej kupowane przez pacjentów. W związku z tym, według szacunków GdziePoLek średni wzrost oferowanej ceny w aptekach to 7,8 proc., czyli dwukrotnie więcej niż wskazują na to dane GUS.

Które leki najbardziej podrożały?

Portal przygotował zestawienie 10 preparatów, które najbardziej podrożały w porównaniu do roku 2021. Wśród nich znajdują się:

Sorbifer Durules, tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 20,28 proc., Aviomarin, tabletki – 18,8 proc., Sylimarol 70 mg, drażetki – 18,28 proc., Theraflu Extra Grip, proszek – 17,59 proc., No-Spa Max, tabletki powlekane – 16,35 proc., Otrivin, aerozol – 15,97 proc., Urosept, drażetki – 14,82 proc., Dicortineff, zawiesina do oczu i uszu – 14,16 proc., No-Spa, tabletki – 13,56 proc., Sudafed Xylospray HA, aerozol – 12,43 proc.

Jak wynika z zestawienia, lekiem, który odnotował ponad dwudziestoprocentowy wzrost ceny to wydawany na receptę Sorbifer Durules stosowany przy niedokrwistości z niedoboru żelaza. Pozostałe zaś preparaty to popularne środki bez recepty – przypomina GdziePoLek.

Portal podkreśla przy tym, że w pozostałych kategoriach produktów wzrost cen odnotowano na poziomie:

układ oddechowy - 19 pozycji, średni wzrost cen o 8,10 proc.;

układ sercowo-naczyniowy - 17 pozycji, średni wzrost cen 5,83 proc.;

układ mięśniowo-szkieletowy - 9 pozycji, średni wzrost cen 6,27 proc.;

ośrodkowy układ nerwowy - 9 pozycji, średni wzrost cen 8,48 proc.;

krew i układ krwiotwórczy - 8 pozycji, średni wzrost cen 7,96 proc.

Inflacja w aptekach. Co z lekami refundowanymi?

Jak wyjaśnia GdziePoLek, w zestawieniu nie wzięto pod uwagę m.in. leków refundowanych, ponieważ ich ceny są urzędowo regulowane w drodze negocjacji MZ z podmiotami odpowiedzialnymi. Jednakże inflacja negatywnie odbija się na opłacalność finansową sprzedaży leków refundowanych w aptekach.

Przede wszystkim eksperci oraz farmaceuci postulują o zmianę marż na lekach, które są regulowane. GdziePoLek podaje, że ich niski poziom sprawia, że sprzedaż tych preparatów może być nieopłacalna dla aptek. Z drugiej zaś strony zwiększenie marży przełoży się na zwiększenie dopłaty pacjenta lub refundacji NFZ.

Portal sugeruje tym samym, że niezależnie od następnych decyzji związanych z marżami, w najbliższych miesiącach wzrost cen leków nie wyhamuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.