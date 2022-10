Ceny leków w aptekach rosną coraz szybciej. Jest lista największych podwyżek

Średni ważony roczny wzrost cen 100 najczęściej sprzedawanych w aptekach nierefundowanych produktów to 7,7 proc. w porównaniu do 7 proc. w ostatnim raporcie

Według naszych danych wzrost cen przyspieszył, podczas gdy według GUS ceny w aptekach rosły we wrześniu wolniej niż w czerwcu - ocenia serwis GdziePoLek

Najbardziej podrożały dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, leki łagodzące objawy infekcji i preparaty stosowane w problemach z wątrobą

Najbardziej rosną ceny leków nierefundowanych

Dane serwisu GdziePoLek.pl wskazują, że ceny w aptekach rosną coraz szybciej. Pierwszy raport o cenach 100 najbardziej rotujących, nierefundowanych produktów opublikowano w lipcu.

Do porównania tempa wzrostu w lipcu i październiku użyto średniej ważonej, która większe znaczenie z listy top 100 przypisuje produktom o większej wartości sprzedaży. Gdyby użyć prostej średniej arytmetycznej, wzrost cen byłby większy - z 7,8 proc. na 8,8 proc. w październiku.

Wynika to z wolniejszego wzrostu cen nierefundowanych leków na receptę. Przeciętna cena najbardziej rotujących leków na receptę jest niemal 3-krotnie wyższa niż pozostałych produktów, a więc wartościowo więcej "ważą" w zestawieniu.

Wśród analizowanych produktów znalazły się łącznie 23 leki na receptę, a ich średni ważony roczny wzrost cen 4,7 proc. wobec 5,4 proc. w lipcu.

- Średni ważony wzrost cen dla wszystkich 77 produktów bez recepty (leków OTC, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków) znajdujących się wśród 100 najbardziej rotujących produktów osiągnął natomiast 9,7 proc., czyli był o 1,3 pkt. proc. wyższy niż 3 miesiące temu - informuje GdziePoLek.

Znacząco, bo aż o 44 procent, wzrosła w porównaniu z poprzednim raportem liczba preparatów, które podrożały o ponad 10 procent - liczba takich produktów wzrosła z 27 do 39 w aktualnym raporcie.

podwyżki cen leków Fot. GdziePoLek.jpg

Jak wyniki wypadają w porównaniu do danych Głównego Urzędu Statystycznego? Inflacja wyniosła we wrześniu 17,2 proc., osiągając najwyższy poziom od ponad 25 lat.

Co jednak zaskakujące - informuje GdziePoLek.pl - według metodyki stosowanej przez GUS, w ostatnim miesiącu obliczono mniejszą dynamikę wzrostu cen wyrobów farmaceutycznych - 3,4 proc. - niż w czerwcu, gdy ta kategoria produktów podrożała wg GUS o 3,7 proc.

Ceny w górę, ceny w dół

Najbardziej podrożały dostępne bez recepty leki przeciwbólowe, leki łagodzące objawy infekcji i preparaty stosowane w problemach z wątrobą, stosunkowo mniej drożeją leki na receptę.

Wyjątkiem w obszarze leków Rx są krople Dicortineff, stosowane w chorobach oczu i uszu. Krople te nie mają zamiennika, jednak ich stosowanie jest krótkotrwałe. W aptekach możemy kupić ten lek w cenie od 15 zł do nawet 40 zł, a jego średnia cena we współpracujących z GdziePoLek.pl placówkach to 28 zł.

Coraz więcej preparatów notuje dwucyfrowe podwyżki.

Pozostałe spośród produktów o największym wzroście cen rok do roku są dostępne bez recepty, większość z nich była obecna również w poprzednim zestawieniu 100 najbardziej rotujących produktów, a tylko dla leku Sylimarol 70 mg odnotowano nieznacznie niższe tempo wzrostu cen niż w lipcu - o niecały 1 punkt procentowy.

Są też leki, których ceny obniżyły się. Na liście 10 produktów o najmniejszym wzroście cen znajduje się 7 leków na receptę, z czego połowa to nominalnie drogie leki przeciwkrzepliwe - Xarelto w 2 dawkach, Vessel Due F oraz Eliquis.

Nowości w tabeli to dostępny bez recepty, przeciwwirusowy lek Neosine Forte (w tabletkach i w syropie) oraz wydawany z przepisu lekarza syrop na kaszel Pecto Drill - popyt na te produkty jest największy w sezonie wzmożonych zachorowań.

