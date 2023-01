CBŚP zlikwidowało kolejny magazyn z podrobionymi lekami. Warte 10 mln zł

Sprawa miała swój początek w lutym 2022 roku, kiedy to policjanci z Zarządów w Poznaniu i w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą głównie na terenie Poznania i okolic.

Członkowie gangu zajmowali się nielegalną produkcją i handlem różnego rodzaju środkami farmaceutycznymi, przede wszystkim psychotropowymi, anabolikami i na potencję. Wówczas to funkcjonariusze zatrzymali 34 osoby, zabezpieczyli setki tysięcy produktów leczniczych, a także inne półfabrykaty służące do ich produkcji, o łącznej wartości co najmniej 40 mln zł.