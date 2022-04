Były marzenia, by w Polsce powstawały nowe cząsteczki. Kolejne kryzysy sprowadziły nas na ziemię

Bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne jak militarne. Trzeba zwiększać produkcję leków w Polsce, bo w momencie kryzysu zostaniemy z tym, co produkujemy - uważa Barbara Misiewicz-Jagielak

Jaki ma być przemysł farmaceutyczny? W ostatnim czasie było dużo planów i marzeń, aby w Polsce powstawały nowe cząsteczki, abyśmy sięgali po szczytne wielkie cele. Natomiast wojna czy różnego rodzaju kryzysy sprowadzają nas na ziemię - ocenia Anna Kowalczuk

Instytucja partnera bezpieczeństwa lekowego byłaby interesującym rozwiązaniem jako zachęta do inwestycji - mówi Thomas Weigold

Innowacje to również produkty z wartością dodaną, nawet do znanych wcześniej cząsteczek. To, nad czym pracujemy, to nowa forma podania, z nowymi wskazaniami terapeutycznymi, zwiększonej biodostępności - wymienia Anna Terlecka

Firmy gotowe na kryzysy

- Już podczas pandemii często przypominaliśmy to, o czym mówimy już od dawna, że bezpieczeństwo lekowe jest równie ważne jak militarne. Trzeba zwiększać produkcję leków w Polsce, bo w momencie kryzysu zostaniemy z tym, co produkujemy. Pandemia udowodniła, że mieliśmy rację. Udowodniła, że jesteśmy nieprzygotowani. Teraz mamy dodatkowe wyzwanie – obywateli Ukrainy - mówiła Barbara Misiewicz-Jagielak, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Grupy Polpharma, podczas sesji "Przemysł farmaceutyczny w Polsce" w ramach VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Będziemy musieli zwiększyć produkcję leków, bo obywatele Ukrainy będą do nas przyjeżdżali i będą wymagali leczenia. Wiemy, że całe oddziały szpitalne będą przewożone do leczenia do Polski. Zaczęto od przetransportowania dzieci na chemioterapię do Polski - dodała dyrektor Misiewicz-Jagielak.

Jak podkreślała Anna Terlecka, dyrektor badań i rozwoju firmy Adamed, aktualnie wszystkie zakłady Adamedu pracują bez zakłóceń: - Dysponujemy dużymi zapasami zarówno substancji czynnych API, jak i materiałów do produkcji, czyli substancji pomocniczych, produktów opakowaniowych, ale również samych wyrobów gotowych. Podobnie jak w przypadku innych wcześniejszych kryzysów, w tym pandemii, nauczyliśmy się, że priorytetem naszych działań jest zapewnienie stałych i nieprzerwanych dostaw leków.

Również Thomas Weigold, prezes zarządu Sandoz Polska, podkreślił, że firma była dobrze przygotowana w momencie kryzysu. - Nasze łańcuchy dostaw nie są obecnie zaburzone. Jeszcze przed rozpoczęciem wojny rozmawialiśmy o ciągłości prowadzenia działalności jako spółka globalna. Musimy sobie radzić z różnymi kryzysami, więc bardzo wcześnie wdrożyliśmy pewne protokoły i procedury, aby być przygotowanym na wszelki wypadek - dodał.

Jak przyznała Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków, ten temat przewijał się też w rozmowach NIL z branżą. - Polski przemysł stwarza możliwość szybkiego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość. To było widać w kontekście problemów z dostawami zarówno substancji czynnych, jak i składników do syntezy tych substancji już w trakcie pandemii. Wydawało się, że to był ten najwyższy alert. A teraz jest wojna w Ukrainie. Nie wiemy, jak świat zareaguje. Sytuacja geopolityczna będzie stale ulegać zmianie.

Jaki ma być krajowy przemysł farmaceutyczny?

W czasie dyskusji pojawił się wątek przyszłości przemysłu farmaceutycznego.

- Pytanie, które się przewija cały czas to jaki ten przemysł ma być? Jaka ma być polska nauka? Zawsze było tak, że ma być innowacyjna. W ostatnim czasie było dużo planów i marzeń, aby w Polsce powstawały nowe cząsteczki, abyśmy sięgali po szczytne wielkie cele. Natomiast wojna czy różnego rodzaju kryzysy sprowadzają nas na ziemię - mówiła dyrektor Kowalczuk.

- Zanim będą te wielkie, wspaniałe rzeczy, musimy przetrwać, umieć zareagować. To wymaga współpracy branży farmaceutycznej i sektora naukowego - dodała, wspominając o spotkaniach m.in. z przedstawicielami resortu rozwoju i odwiedzaniu krajowych fabryk.

- Żeby pokazać, jakiego wsparcia potrzebuje branża i gdzie w tym wszystkim może znaleźć swoje miejsce nauka. Brutalna prawda jest taka, że coraz więcej ma przemysł, coraz mniej mamy my, naukowcy. Może dlatego uciekamy w te dalekie idee, w szeroko zakrojone pomysły naukowe, bo boimy się zmierzyć z faktem, że tu i teraz musimy reagować bardzo szybko i dostarczyć odpowiedź naukową i konkretne rozwiązanie.

O patrzeniu na tę branżę mówiła też dyrektor Misiewicz-Jagielak: - Przemysł farmaceutyczny to element naszej gospodarki, który ma ogromny potencjał rozwojowy. Od lat klasyfikuje się w trójce liderów innowacji w Polsce. Pamiętajmy też o tym, że innowacyjność w przemyśle farmaceutycznym nie dotyczy tylko procesu powstania zupełnie nowych leków. Powstanie leków generycznych również jest procesem innowacyjnym.

Czego teraz - w jej ocenie - potrzeba najbardziej przemysłowi farmaceutycznemu? - Przede wszystkim koordynacji pracy resortów mający wpływ na ten sektor przez rząd, przede wszystkim resortu zdrowia, gospodarki i funduszy. Po drugie, nie może dochodzić do dalszej redukcji cen leków produkowanych w Polsce, przy jednoczesnym ogromnym wzroście kosztów. Po trzecie, środki unijne przeznaczone na innowacje powinny być kierowane na projekty, które mają szansę na produkcję w Polsce a nie takich, które zostaną sprzedane do dalszego rozwoju zagranicznym koncernom - wymieniała.

Instytucja partnera bezpieczeństwa lekowego interesującym rozwiązaniem

O warunkach koniecznych do kolejnych inwestycji w Polsce mówił również prezes Weigold: - Obecnie Polsce firma produkuje ponad 19 mld opakowań leków rocznie. Do tej pory zainwestowała ponad 160 mln zł. Mamy w Polsce dwie fabryki i chcemy zwiększyć naszą produktywność o kolejne 40 procent. To są długoterminowe zobowiązania i inwestycje. Jeżeli chcemy sprowadzić duże inwestycje do Polski, to potrzebujemy zrównoważonego, bardziej przewidywalnego środowiska oraz wiarygodności. Jeśli mamy zwiększać inwestycje, to pytanie czy w partnerstwie - mówił Thomas Weigold, nawiązując do idei partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa lekowego.

- Produkujmy coraz więcej w Europie i na przykład dzięki dobrej współpracy z rządem Austrii przywróciliśmy lokalną produkcję antybiotyków. To temat do omówienia z polskim rządem: jak tworzyć kolejne miejsca produkcji w naszym kraju. Instytucja partnera bezpieczeństwa lekowego byłaby interesującym rozwiązaniem - dodał.

Poza działalnością produkcyjną, krajowe firmy prowadzą też działalność badawczo-rozwojową. - Do 2025 przeznaczymy na inwestycje około miliarda złotych i corocznie na projekty badawczo-rozwojowe przeznaczamy od 120 do 130 milionów zł - mówiła Anna Terlecka z Adamedu.

- Tylko w ubiegłym roku, w obszarze badawczo-rozwojowym prowadziliśmy 52 projekty rozwojowe, w różnych fazach: od momentu typowania kandydata na lek do wdrożenia na rynek - wymieniała dyrektor Terlecka, opisując bardziej szczegółowo: - 25 z nich to były aktywne badania kliniczne faz wczesnych. Mamy również badania faz późnych, czyli 2 i 3 fazy, które są bardzo kosztochłonne, ale wymagane dla produktów z wartością dodaną. Bo innowacje to również produkty z wartością dodaną, nawet do znanych wcześniej cząsteczek. To, nad czym pracujemy, to nowa forma podania, z nowymi wskazaniami terapeutycznymi, zwiększonej biodostępności.

Ale są to również produkty kombinowane, które w jednej tabletce lub kapsułce łączą 2-3 substancje aktywne.

