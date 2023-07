Burza wokół uszczelnienia Apteki dla Aptekarza. "Zapisy są w brutalny sposób obchodzone"

- Dzisiaj mamy sytuację, że zapisy Apteki dla Aptekarza są w brutalny sposób obchodzone. W wielu przypadkach poprzez podstawione „słupy” - mówi Marek Tomków, uzasadniając poprawkę uszczelniającą przepisy AdA

- Farmaceuci pracujący dla sieci nagle zjawiają się z marzeniem otwarcia aptek i kredytem uzyskanym w zagranicznym banku, zarejestrowanym na Cyprze albo Wyspach Dziewiczych - dodaje

- Jeżeli widzimy, że jedna z sieci przy wejściu Apteki dla Aptekarza miała 48 placówek, a dzisiaj ma ich 240, czyli pięciokrotnie więcej, to gdzie tu jest zahamowanie koncentracji? Gdzie jest kompromis osiągnięty w 2017 roku? - pyta Tomków

Za skandaliczne działanie uważa zmuszanie kierowników aptek do wieszania plakatów i banerów z komunikatem, że upadną tysiące placówek, że ceny leków pójdą w górę. - To granie pacjentami i zmuszanie kierowników do nieetycznych działań - mówi

Pojawiły się prognozy, ile upadnie aptek, że będą rosły ceny leków. Reakcje nie na miejscu

Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Autopoprawka ministra rozwoju Waldemara Budy wprowadza uszczelnienie przepisów Apteki dla Aptekarza. Część branży protestuje. Jest zaskoczona zmianą oraz trybem procedowania tak ważnego dla funkcjonowania rynku aptecznego przepisu.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Od trzech lat mówi się o potrzebie uszczelnienia Apteki dla Aptekarza. To zakładało porozumienie z ministrem zdrowia. Podobne propozycje pojawiły się w ustawie o pionizacji inspekcji farmaceutycznej. Bardzo głośno zapowiadali to politycy, w tym również Waldemar Buda, który zna ustawę AdA od podszewki, bo to on wprowadził ją w 2017 roku. Zatem teraz, zgodnie ze składanymi wcześniej deklaracjami, złożył taką poprawkę. Dlatego zaskoczenie, że ktoś próbuje uszczelnić przepisy, jest co najmniej dziwne.

A nie jest dziwne, że poprawka została zgłoszona przy okazji nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych?

Oczywiście ustawa, w której to zostało zgłoszone, nie jest powiązana z prawem farmaceutycznym. Ale to nie jest absolutnie niczym dziwnym, bo jeśli przypomnimy sobie zmiany w zakresie aptek akademickich, sprzedaży wysyłkowej czy wielu tematów związanych chociażby ze szczepieniami, to one nigdy nie wchodziły bezpośrednio w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Co ciekawe, poprawkę poparła opozycyjna lewica. Posłowie nie mieli wątpliwości co do zasadności wprowadzenia przepisu. To bardzo ważny sygnał. Nawet partie, które zagłosowały przeciw, podkreślały, że nie zgłaszają uwag do treści przepisu, tylko do jego formy. Ale z naszego punktu widzenia to nie forma decyduje o tym, co będzie się działo na rynku, ale właśnie treść przepisu.

Przepis został na razie przyjęty przez Sejm. Przed nami jeszcze Senat i podpis prezydenta. Przewiduje pan jakieś problemy na tych etapach?

Rynek jest nieprzewidywalny. W tej chwili docierają do nas informacje z niejednego źródła, że pieniądze przestały grać rolę. Wszystkie ręce na stół, żeby ten przepis „uwalić”.

Nie można było tej zmiany przeprowadzić przy okazji nowelizacji ustawy refundacyjnej? Ten tryb procedowania nasuwa jednak skojarzenie, że zmiany są wprowadzane „tylnymi drzwiami”.

Myślę, że Ministerstwo Zdrowia nie wprowadziło tego rozwiązania do ustawy refundacyjnej, bo mogłoby to wywrócić całą nowelizację. Tymczasem zawiera ona bardzo wiele zmian, które są wartościowe również dla środowiska aptekarskiego.

Rozumiem, że część podmiotów, która broni obecnych praktyk, chciałaby najlepiej trzyletniej konsultacji. Ale to oznaczałoby, że mieliby dodatkowe kilka lat na przygotowywanie się do dalszego przejmowania kolejnych aptek. Za dwa, trzy lata nie byłoby już sensu wprowadzać tej regulacji, bo przez ten czas każdy „słup” kupiłby po cztery apteki i byłoby "pozamiatane".

Jednocześnie byłoby przewlekanie procedowania oraz awantury w mediach. Już teraz pojawiły się prognozy, ile to upadnie aptek, że będą rosły ceny leków dla pacjenta. Te wszystkie histeryczne reakcje są naprawdę w tej chwili zupełnie nie na miejscu. Zresztą nie jest to nic nowego, bo jeśli przypomnimy sobie ustawę AdA z 2017 roku, to przeciwko były te same organizacje. Również w wyniku wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty miały upadać tysiące aptek.

Wszystkie te rewelacje były formułowane, zanim jeszcze pojawiła się jakakolwiek poprawka. Czyli nie znając jeszcze treści, wskazywano, jakie będą efekty.

"Apteki na kredyt z banku na Cyprze albo Brytyjskich Wysp Dziewiczych"

To po co jest ta poprawka i jaki jest jej cel?

Dzisiaj mamy sytuację, że zapisy Apteki dla Aptekarza są w brutalny sposób obchodzone. W wielu przypadkach poprzez podstawione „słupy”. Jak pokazała Wirtualna Polska, tylko jedna sieć wprowadziła na rynek 46 spółek-słupów, kredytowanych między innymi pieniędzmi pochodzącymi z Brytyjskich Wysp Dziewiczych.

Każdy, kto funkcjonuje na tym rynku, widzi jak to wygląda. Farmaceuci pracujący dla sieci nagle zjawiają się z marzeniem otwarcia aptek i kredytem uzyskanym w zagranicznym banku, zarejestrowanym na Cyprze, albo wspomnianych Wyspach Dziewiczych.

Gdy Główny Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do nich, by wskazali źródła finansowania i zabezpieczenie kredytu, to od razu kilka kancelarii prawnych wysuwa w ich imieniu zastrzeżenia, że nie ma potrzeby okazywania takich dokumentów.

Ostatecznie musieli te dokumenty ujawnić?

Różnie to wyglądało. Dziwne, prawda? Żeby kupić żelazko na raty, trzeba pokazać określone zaświadczenia. Natomiast przy zakupie aptek za 8 milionów złotych kancelarie uznają, że to zbyt drastyczne żądanie.

Co wtedy?

Wtedy taka sprawa idzie na przykład do sądu, który mówi wprost, że GIF ma prawo do zbadania wszystkich dokumentów, żeby dogłębnie ocenić sprawę. Inspekcja farmaceutyczna to nie jest notariusz, który ma tylko coś "przyklepać". Wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki to nie jest zwykła działalność handlowa, tylko działalność regulowana.

Sieci aptek nie uszanowały kompromisu zawartego sześć lat temu

Zgodnie z nowymi regulacjami, inspekcja będzie oceniać, czy zawarte przez farmaceutów umowy z sieciami nie ograniczają ich działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy apteczni obawiają się o przyszłość umów franczyzowych. Oceniają, że przepis jest bardzo nieostry i może prowadzić do chęci pozbawienia majątku każdego nie-farmaceuty.

Nie mylmy franczyzy, która jest legalna, z przejmowaniem kontroli. Mamy już kilka wyroków sądów, które na takie praktyki wskazują. Zasłanianie się franczyzą to klasyczne zagrania PR, które próbują zamazać temat.

Czym innym jest franczyza, gdy ktoś chce działać pod wspólnym znakiem firmowym, w grupie, w której wspólnie kupuje się taniej leki czy w podobny sposób układa produkty na półce, a czym innym jest obchodzenie prawa, pełna kontrola i zależność od sieci. W dodatku w grę wchodzą tu wielomilionowe kredyty i nieodwoływalne do śmierci upoważnienia do dysponowania majątkiem składane przez farmaceutów.

Ale to sami farmaceuci decydują się na to.

Dlatego jako środowisko powinniśmy mocno uderzyć się w pierś, dlaczego nasze koleżanki i koledzy decydują się na taki proceder.

Dlaczego to robią?

Odpowiedź jest prosta - dla pieniędzy.

O pieniądze chodzi też przedsiębiorcom, którzy informują, że ta nagła zmiana w prawie nie daje im czasu na decyzje i reakcję.

Ale przepisy, które obowiązują, są znane od sześciu lat. Tylko niektórzy uważali, że są ponad prawem. Dzisiaj słyszymy, że amerykańscy inwestorzy muszą mieć czas na przygotowanie się. Przecież ta ustawa działa sześć lat. To był wystarczający czas, żeby zobaczyć, czy ten rynek jest dla nich rozwojowy, czy też nie.

Jeżeli widzimy, że jedna z sieci przy wejściu Apteki dla Aptekarza miała 48 placówek, a dzisiaj ma ich 240, czyli pięciokrotnie więcej, to gdzie tu jest zahamowanie koncentracji? Gdzie jest kompromis osiągnięty w 2017 roku?

Te podmioty mogą mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Nie uszanowały kompromisu, który był zawarty sześć lat temu. Ci, którzy mieli setki aptek, nadal chcieli mieć kolejne setki. Nie potrafili zatrzymać się w miejscu. Trzeba było wprowadzać słupy, fikcyjne podmioty i "lewe" przejęcia. Poprawka ministra Budy to jest reakcja, a nie akcja.

Regularnie podnoszonym hasłem jest wywłaszczanie. O jakim wywłaszczaniu mówimy, skoro zapewnione jest spadkobranie, a zezwolenia wydane do dnia wejścia w życie ustawy zachowują ważność? Nikt nie zmusza sieci do zbywania aptek. A to, że apteki wolno sprzedawać tylko farmaceutom, wiadomo od sześciu lat. To, że sieci ignorowały przepisy, również wbrew wyrokom sądu, to nie znaczy, że mogły to robić. Jest jeden warunek: grajmy uczciwie. Jeżeli ktoś oszukuje w grze, to niestety musi się liczyć z tym, że go na tym oszustwie przyłapią. Pełen szacunek dla tych sieci, które szanują prawo.

Tych kilka, które tego nie robią, w tej chwili zasłaniają się farmaceutami i pacjentami. Za skandaliczne działanie uważam zmuszanie kierowników aptek do wieszania plakatów i banerów z komunikatem, że upadną tysiące placówek, że ceny leków pójdą w górę. To granie pacjentami i zmuszanie kierowników do nieetycznych działań.

Ustawa dzieli farmaceutów na sieciowych i niesieciowych? "Kompletna bzdura"

I co na to farmaceuci?

Kontaktują się z nami, składają skargi, mówią, że mają tego dość. Pojawia się jeszcze jeden obrzydliwy element narracji - że ta ustawa dzieli farmaceutów na sieciowych i niesieciowych. Kompletna bzdura. Apeluję do niektórych podmiotów: nie róbcie sobie żywej tarczy z farmaceutów.

Ostatnie zmiany wzmacniają wizerunek samorządu aptekarskiego w środowisku?

Trzeba przyznać, że głosowania w Sejmie 13 lipca były bardzo ważne. Zdajemy sobie sprawę, że bezruch może trwać całe lata. Przykłady to dyżury aptek, marże, szczepienia w aptekach, uszczelnianie Apteki dla Aptekarza. A potem nagle przychodzi taki dzień, kiedy to wszystko zaczyna się zmieniać. Jeżeli jest się w tym czasie w Sejmie, widzi się to na żywo, to są absolutnie ogromne emocje.

Wiele problemów powtarzało się jak mantra: co z dyżurami, marżami, listami leków refundowanych co dwa miesiące? Co ze szczepieniami, prawem do zwrotu leku, jeśli straci refundację? Co z uszczelnieniem AdA, z cofaniem zezwoleń za drobne przewinienia? I nagle pojawiają się ustawy, które te wszystkie problemy rozwiązują.

W całym tym zamieszaniu przeszła po cichu jeszcze jedna ważna poprawka - w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów, która mówi, że nie muszą już trwać dwa miesiące. Co znaczy, że po podpisaniu ustawy przez prezydenta wreszcie ruszą kursy z badań diagnostycznych. Krwawa rewolucja, z której wszyscy sobie żartowali, ma wreszcie szansę na dokończenie.

Co jeszcze zostało do zrobienia?

Na pewno wymagają dopracowania zmiany w e-recepcie. Ale już pojawiło się światełko w tunelu. Mamy rozwiązanie, że w pół roku od wejścia ustawy wszystkie kalkulatory przejmuje na siebie system. Mamy też deklarację wiceministra Macieja Miłkowskiego, że będzie w ogóle chciał podjąć prace nad zmianą przepisów dotyczących recept.

