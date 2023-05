Brytyjczycy z receptą na antybiotyki od farmaceuty. Przykład na oszczędzenie czasu lekarzy

Nowy plan NHS ma na celu zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej poprzez apteki przy głównych ulicach, umożliwiając pacjentom otrzymywanie leków na receptę i rutynowych badań bez konieczności wizyty u lekarza pierwszego kontaktu

Istnieje obawa dotycząca zdolności aptek do obsłużenia nadwyżkowego zapotrzebowania z powodu ograniczeń finansowych, braków kadrowych i podwyższonych kosztów operacyjnych

Plan zakłada również przeniesienie części pracy lekarzy pierwszego kontaktu do innych obszarów służby zdrowia, umożliwienie pacjentom samodzielnego zgłaszania się do specjalistów oraz poprawę dostępu do danych medycznych za pośrednictwem smartfonów

Recepta na antybiotyki od farmaceuty? NHS ma nowy pomysł na odciążenie lekarzy rodzinnych

BBC poinformowało o nowym planie dotyczącym świadczeń zdrowotnych w Wielkiej Brytanii. Ma na celu zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dzięki aptekom przy głównych ulicach miast.

Według założeń zmniejszy także obciążenie lekarzy pierwszego kontaktu poprzez umożliwienie pacjentom otrzymywania niektórych leków na receptę i możliwości wykonania rutynowych badań bez konieczności odwiedzania lekarza. NHS England twierdzi, że dzięki temu 15 milionów terminów wizyt u lekarza pierwszego kontaktu zostanie "uwolnionych" w ciągu dwóch lat.

Jednak istnieją obawy dotyczące zdolności aptek do obsłużenia tego nadwyżkowego zapotrzebowania, ponieważ obecnie liczba lokalnych aptek w porównaniu do 2015 roku jest zdecydowanie mniejsza. Podwyższone koszty operacyjne, braki kadrowe i ograniczone wsparcie finansowe ze strony rządu są wymieniane jako główne przyczyny tego problemu.

W ramach planu farmaceuci będą mogli przepisywać leki na kilka powszechnych dolegliwości, takich jak ból ucha, ból gardła, zapalenie zatok, odrętwienie, półpasiec, infekcje po ukąszeniach owadów oraz zakażenia dróg moczowych u kobiet. Kobiety będą również mogły otrzymywać doustne tabletki antykoncepcyjne bezpośrednio z aptek.

Plan naprawczy zakłada również przeniesienie części pracy lekarzy pierwszego kontaktu do innych obszarów służby zdrowia w celu przebudowy i rozszerzenia ich usług. Dodatkowo pacjenci będą mieli możliwość samodzielnego zgłaszania się do niektórych specjalistów, jak podolog czy fizjoterapeuta, bez konieczności konsultacji z lekarzem rodzinnym.

Lepszy dostęp do danych medycznych i zwiększenie liczby lekarzy

Ważnym elementem planu jest również poprawa dostępu do danych medycznych. NHS England planuje, że w ciągu najbliższego roku dziewięć na dziesięć osób będzie miało możliwość sprawdzenia wyników badań oraz innych informacji medycznych za pośrednictwem smartfona, co wyeliminuje konieczność kontaktowania się z lekarzem.

W planie uwzględniono również potrzebę zwiększenia liczby lekarzy pierwszego kontaktu, jednak istnieją trudności w realizacji tego celu. Ponadto liczba lekarzy pierwszego kontaktu pracujących w pełnym wymiarze godzin zmniejszyła się w ostatnich latach. Rząd podjął również próby zwiększenia liczby pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych medyków, jednak to problem braku wystarczającej liczby lekarzy pierwszego kontaktu nadal jest najbardziej palący.

Plan w różnych środowiskach wywołał zadowolenie lub obawy. Przykładowo Królewskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych przyjęło z zadowoleniem kilka pomysłów z planu NHS, ale zaznaczyło, że zmiany nie będą miały natychmiastowego efektu i konieczne będzie przeszkolenie większej liczby lekarzy pierwszego kontaktu i sprawienie, by nie porzucali praktyki w ramach tej specjalizacji. Partia Pracy zwróciła też uwagę, że problem z dostępem do lekarzy pierwszego kontaktu wynika z redukcji ich liczby przez rząd. Podkreśliła, że zwiększenie dostępności do GP wymaga wyłożenia sporej ilości pieniędzy i nie można tego osiągnąć jedynie poprzez wprowadzenie zmian w usługach aptek.

Z kolei Premier Rishi Sunak wyraził zadowolenie z planu. Zwrócił uwagę, że celem planu jest skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu i rozszerzenie usług aptek, aby pacjenci mogli szybko i łatwo otrzymać potrzebne leki.

NHS England chce dołożyć wszelkich starań, aby poradzić sobie z wyzwaniami generowanymi przez plan, dlatego też szefowa instytucji, Amanda Pritchard, zapowiedziała przekazanie 645 milionów funtów na wzmocnienie zasobów aptek - zarówno kadrowych, jak i lekowych. Jednakże, aby realizacja planu powiodła się, konieczne będzie ciągłe ścisłe monitorowanie i odpowiednie finansowanie.