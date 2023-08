Bruksela proponuje zmiany w systemie ochrony leków. Nikt nie jest zadowolony

W ostatnim czasie przedstawiciele zarówno branży generycznej, jak i innowacyjnej, odnosili się do propozycji zmian w zakresie unijnego prawa farmaceutycznego, przedstawionych przez Komisję Europejską.

Ani jedna, ani druga strona nie są zadowolone z zapowiadanych zmian. Komunikaty jednej strony mówią o skróceniu ochrony, a druga komunikuje o wydłużeniu. Wyjaśniamy krok po kroku, o co chodzi.

Cała historia zaczyna się od etapu badań i poszukiwania nowego leku. Kiedy firma znajduje dobrze rokujące cząsteczki, dokonuje zgłoszenia patentowego wynalazku.

Ochrona patentowa jest udzielana 20 lat i może obejmować nową substancję czynną leku lub proces wytwarzania. Sam etap rozwoju leku trwa nawet 10-12 lat.

ochrona patentowa Źródło: Żaneta Zemła-Pacud Do tego innowator może liczyć na SPC - dodatkowe świadectwo ochronne, które jest odrębnym od patentu tytułem ochronnym, zapewniającym ochronę po wygaśnięciu ochrony patentowej. Maksymalnie może być udzielony na 5 lat dla leków, dla których czas prac badań i rozwoju przekroczył 5 lat. Może być dodatkowo wydłużone o 6 miesięcy w przypadku przeprowadzenia badań

pediatrycznych.

Jednocześnie konkurencja generyczna może wnioskować o ograniczenie dodatkowego prawa ochronnego w postaci przywileju składowania (stockpiling waiver): w czasie ostatnich sześciu miesięcy przed wygaśnięciem dodatkowego prawa ochronnego możliwe jest produkowanie i przygotowywanie zapasu leku generycznego, tak aby wprowadzić go do obrotu w pierwszym dniu po wygaśnięciu tego prawa.

Zapowiadane zmiany w prawie europejskim nie dotyczą tego obszaru, a jedynie okresów wyłączności regulacyjnych, stanowiących nie-patentową formę ochrony innowacji.

Po zakończeniu etapu badań i rozwoju oraz przeprowadzeniu badań klinicznych, firma wnioskuje o dopuszczenie leku na rynek i od tego momentu może udostępniać go dla pacjentów. W tym momencie, dla zapewnienia zwrotu inwestycji poniesionych na opracowanie nowego leku oraz tworzenia zachęt do R&D, wprowadzono dodatkowo wyłączności regulacyjne:

wyłączność regulacyjna, Źródło: Żaneta Zemła-Pacud

Łączny okres wyłączności regulacyjnej wynosi obecnie 11 lat:

Obecne przepisy umożliwiają zatem wcześniejsze wejście konkurencji generycznej, z uwagi na rozdzielenie okresu wyłączności danych od okresu wyłączności rynkowej.

Firma generyczna może po upływie ośmiu lat wyłączności danych leku oryginalnego wnioskować o dopuszczenie generyku do obrotu. Administracja ma ma dwa lata na przeprowadzenie procedury dopuszczenia do obrotu, a producent – na przygotowanie się do wprowadzenia leku po upływie okresu wyłączności.