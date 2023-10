Branża krytykuje nowy przepis o zapasach leków. Szmulski: niektórzy mają nawet roczne składy

Firmy będą miały obowiązek utrzymać stałe zapasy leków, co ma być zabezpieczeniem dostępności dla pacjentów

- Jeżeli chodzi o leki apteczne, już dzisiaj 83 procent producentów ma ponad trzymiesięczne zapasy magazynowe. Niektórzy mają nawet roczne zapasy - mówi Łukasz Szmulski

Co w sytuacji, gdy firma będzie miała problem ze spełnieniem tego obowiązku?

- Trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś był karany za to, że obiektywnie nie jest w stanie dopełnić swoich zobowiązań - uspokaja

Interes ekonomiczny firmy jest wtórny dla regulatora

Jednym z wątków dotyczących bezpieczeństwa lekowego podczas tegorocznego XIX Forum Rynku Zdrowia (16-17 października) była kwestia obowiązku posiadania przez firmy zapasów leków jako odpowiedź na ich braki na polskim rynku.

Ten przepis wprowadzony nowelizacją ustawy refundacyjnej jest jednym z najbardziej krytykowanych przez branżę. Wątek był też poruszany na spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Farmacja Polska oraz Kancelarię Czyżewscy 12 października 2023 roku.

- Są sytuacje, gdy brak dostępności na rynku krajowym jest bezpośrednio wynikiem sytuacji na innym rynku. W pierwszej kolejności jest zaopatrywany swój rynek. Jak firma ma zobowiązania na innych rynkach i przez to nie może zwiększyć podaży na rynek polski, to jest to zrozumiałe. Natomiast w sytuacji, gdy mniej lub bardziej wprost jest stwierdzane, że czynnikiem kluczowym jest większa korzyść ekonomiczna i odbywa się to kosztem niedoboru na polskim rynku, bo takie sytuacje też mamy, to po stronie regulatora publicznego można spodziewać się reakcji, która temu będzie przeciwdziałała – ocenił Tomasz Lisiewski, dyrektor Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego GIF.

- Firma musi się liczyć z tym, że jej interes ekonomiczny jest wtórny dla regulatora. Nie jest tak, że państwo nie widzi potrzeby, by firma była dochodowa, bo jedyną możliwością zapewnienia dostępności w sposób trwały jest spowodowanie tego, że dostarczanie leku się opłaca. Ale w sytuacji, gdy państwo doświadczania niedoboru leków z tego powodu, że firma zrobiła realokację z uwagi na swoje korzyści, to należy się spodziewać zabezpieczenia interesu pacjenta. Taki jest proces myślenia regulatora – dodał.

Regulator nie ma monopol na nieomylność

O różnicę perspektyw w patrzeniu na pewne problemy między stroną publiczną a komercyjną czy też społeczną spytaliśmy podczas Forum dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, Łukasza Szmulskiego.

- Perspektywa spojrzenia na procesy regulacyjne, na pewne prawa i obowiązki, jest diametralnie różna po obydwu stronach. Mam to szczęście, że przez pewien okres swojej kariery zawodowej pracowałem dla strony społecznej, więc mam możliwość porównania, jak wygląda to od strony pracy urzędnika i od strony przedsiębiorcy - ocenił.

Podkreślił, że dwie podstawowe zasady, które się zderzają, to znana prawu administracyjnemu reguła że urząd działa na podstawie i w granicach prawa, z zasadą, która jest hołdowana po stronie społecznej, czyli co nie jest zabronione, to jest dozwolone - co jest z kolei domeną prawa cywilnego.

- Od razu widać, jak duża jest dysproporcja w spojrzeniu na ten sam temat z dwóch różnych perspektyw. Ale te różne zapatrywania nie powinny nam przesłaniać najważniejszego faktu, że w centrum uwagi wszystkiego jest pacjent - podkreślił.

- To jest kierunkowskazem do tego, aby prowadząc dialog, wypracowywać wspólne rozwiązania akceptowane przez obydwie strony. Niestety czasami jest tak, że chęci czy możliwości wypracowania kompromisu w warunkach dialogu są trudne do osiągnięcia i jest rolą regulatora, żeby pewne rozwiązania wprowadzić, dbając o najsłabszą stronę tego procesu, czyli pacjenta. Oczywiście zastrzegam, że nie jest to równoznaczne z tym, że regulator ma monopol na nieomylność - dodał.

"Jako resort byliśmy bezsilni i bezradni"

Jak wskazał dyrektor Szmulski, przykładem takiego trudnego do kompromisu obszaru jest zapobieganie problemom z dostępnością do leków.

- Były sytuacje, które finalnie doprowadzały do tego, że jako resort byliśmy bezsilni i bezradni, aby zapewnić pacjentom w pewnych okresach dostępność do leków i musieliśmy wykazywać się tutaj bardzo dużą kreatywnością i nakładem dodatkowego czasu, aby te leki do Polski ściągnąć - przyznał.

- Stąd zostało zaproponowane, w mojej prywatnej opinii, rozwiązanie kompromisowe, bowiem w tym samym czasie takie kraje jak Hiszpania, Czechy czy Belgia wprowadziły na niektóre leki o wiele bardziej konserwatywne obostrzenia i w niektórych z tych krajów producenci muszą przechowywać 12 miesięczny zapas leków. Nikt też za bardzo nie dyskutował ze stroną społeczną, czy przedsiębiorca tego chce czy nie, bo dobro pacjenta i proces zapewnienia leczenia jest najważniejszy - podkreślił, dodając:

- W tej sytuacji podjęliśmy taką, a nie inną decyzję. Być może ona nie okaże się do końca trafna i jest oczywiście pole do tego, żeby ją zmienić. Słyszałem niedawno wypowiedź jednego z polityków, że złe decyzje zawsze można zmienić. Gorzej jest, jak się w ogóle nie podejmuje żadnej decyzji, bo wtedy tkwimy w bezładzie.

83 proc. producentów ma ponad trzymiesięczne zapasy magazynowe

Odnosząc się do sytuacji na polskim rynku i głosów, że firmy mogą mieć problemy z zapasami leków, starał się uspokoić przedstawicieli branży.

- To nie jest tak, że przepisy powstają spod tak zwanego dużego palca. Niemal wszystkie nowe instytucje prawne, które adresowaliśmy w ustawie refundacyjnej, poprzedziliśmy dużą analizą. Jeżeli chodzi o leki apteczne, już dzisiaj 83 procent producentów ma ponad trzymiesięczne zapasy magazynowe. Na dzień dzisiejszy, jeszcze przed wejściem ustawy w życie, to są zapasy magazynowe większe niż na 3 miesiące. Niektóre mają nawet na 12 miesięcy - podkreślał.

Dopytywał, dlaczego nagle ten przepis ma stanowić wyzwanie po wejściu w życie ustawy, skoro zapasy już dziś są na tak wysokim poziomie.

Firmy adresowały kwestię kar, jakie grożą za niedotrzymanie wymogu dostaw.

- Oczywiście, że będą sytuacje różne. Do tego też zawsze podchodzimy indywidualnie. To jest pewna norma ogólna. W sytuacji, kiedy podmiot napotyka obiektywne trudności, to trudno mi sobie wyobrazić, zwłaszcza przez pryzmat przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, żeby ktoś byłby karany za to, że obiektywnie nie jest w stanie dopełnić swoich zobowiązań - zaznaczył, wskazując, że jeśli brak dostaw nie jest intencjonalny, ale wynika z przyczyn obiektywnych, na przykład awarii linii produkcyjnej, to firma nie powinna się obawiać.

