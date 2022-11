Branża farmaceutyczna zmaga się z wieloma kosztami. „Musimy zaangażować państwo, by świadomie ją wspierało”

Branża farmaceutyczna zmaga się z wieloma problemami: rosnącymi kosztami wytwarzania leków oraz półproduktów do ich wytwarzania, ale też usług, jak praca, transport, który wzrósł kilkaset procent w skali roku, rosnącymi kosztami energii i inflacją

Trzeba zaangażować państwo po to, by świadomie i systematycznie wspierało tę branżę - ocenia Krzysztof Kopeć

Minister też sygnalizował, że w poszczególnych pojedynczych wnioskach jest możliwe podniesienie cen i pokazanie, jak te koszty rosną. Uważamy jednak, że takie narzędzie powinno być całościowe - dodaje

Potrzebne jest zaangażowanie państwa

- Mamy teraz wiele wyzwań. To co się dzieje na całym świecie, a zwłaszcza w Polsce, czyli wojna za naszą wschodnią granicą, ale także wyzwania gospodarcze i ekonomiczne - mówi Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków.

- Rosnące koszty wytwarzania leków oraz półproduktów do ich wytwarzania, ale też usług, jak praca, transport, który wzrósł kilkaset procent w skali roku, rosnące koszty energii, a także inflacja powodują, że ten rynek jest coraz bardziej skomplikowany. Tak jak kiedyś twierdziliśmy, by dano nam spokojnie produkować, my sobie poradzimy, teraz niestety musimy powiedzieć, że trzeba zaangażować państwo po to, by świadomie i systematycznie wspierało tę branżę - ocenia i dodaje:

- Widzimy to w takim instrumencie jak indeksacja cen leków, czyli uelastycznienie cen leków, a tak naprawdę ich podniesienie, w taki sposób, żeby pacjenci odczuli to jak najmniej. W związku z tym pójdziemy z odpowiednimi propozycjami.

Szef PZPPF podkreślił, że producenci rozmawiali już z ministrem zdrowia na ten temat.

- Minister też sygnalizował, że w poszczególnych pojedynczych wnioskach jest możliwe podniesienie cen i pokazanie, jak te koszty rosną. Uważamy jednak, że takie narzędzie powinno być całościowe, bo inflacja i wzrost kosztów dotyczy wszystkich ceny leków, które są na aptecznej liście leków refundowanych.

- W związku z tym proponujemy narzędzie polegające na wzięciu pod uwagę tego, jak to się zmienia, w jakimś procencie. Oczywiście nie w 100 procent, bo wiemy, jak wyglądają finanse publiczne, ale trzeba je zaangażować po to, by utrzymać produkcję leków i stymulować do dalszej refundacji i chęci refundacji leków - podkreślał szef Krajowych Producentów Leków.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.